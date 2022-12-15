Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов США 2018

Рейтинг американских фильмов 2018 года

Как приручить дракона 3
1 Как приручить дракона 3
анимация, семейный, комедия, приключения 2018, США
8.8
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Богемская рапсодия
2 Богемская рапсодия
драма, биография, мюзикл 2018, США / Великобритания
8.7
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Зеленая книга
3 Зеленая книга
драма 2018, США
8.7
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Мстители: Война бесконечности
4 Мстители: Война бесконечности
боевик, фантастика 2018, США
8.6
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Веном
5 Веном
фантастика, боевик, триллер 2018, США
8.5
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Алита: Боевой ангел
6 Алита: Боевой ангел
фантастика, боевик, приключения, мелодрама 2018, США / Канада / Аргентина
8.4
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Первому игроку приготовиться
7 Первому игроку приготовиться
фантастика, боевик, триллер 2018, США
8.3
Оцените
Звезда родилась
8 Звезда родилась
драма, мелодрама, мюзикл 2018, США
8.2
Оцените
Семья по-быстрому
9 Семья по-быстрому
комедия 2018, США
8.2
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Ральф против интернета
10 Ральф против интернета
анимация, комедия, фантастика, приключения, семейный 2018, США
8.2
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Суперсемейка 2
11 Суперсемейка 2
анимация, детский 2018, США
8.2
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Человек-паук: Через вселенные
12 Человек-паук: Через вселенные
анимация, приключения, фантастика 2018, США
8.2
Оцените
Аквамен
13 Аквамен
фантастика, приключения, боевик 2018, США
8.1
Оцените
Величайший шоумен
14 Величайший шоумен
мюзикл, биография, драма 2018, США
8.1
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Монстры на каникулах 3: Море зовет
15 Монстры на каникулах 3: Море зовет
анимация, семейный, комедия 2018, США
8.1
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Небоскреб
16 Небоскреб
боевик 2018, США
8.0
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Бамблби
17 Бамблби
фантастика, боевик 2018, США
8.0
Оцените
Дэдпул 2
18 Дэдпул 2
боевик, приключения, комедия, фантастика 2018, США
8.0
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Мир Юрского периода 2
19 Мир Юрского периода 2
фантастика, боевик, приключения 2018, США
8.0
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Рэмпейдж
20 Рэмпейдж
боевик, фантастика, приключения 2018, США
8.0
Оцените
За бортом
21 За бортом
мелодрама, комедия 2018, США
8.0
Оцените
Смотреть онлайн
Гринч
22 Гринч
анимация 2018, США
8.0
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Мег: Монстр глубины
23 Мег: Монстр глубины
ужасы, фантастика, боевик 2018, США
7.9
Оцените
Кролик Питер
24 Кролик Питер
анимация, семейный, детский 2018, США
7.9
Оцените
Крид 2
25 Крид 2
спорт, драма, боевик 2018, США
7.9
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Человек-муравей и Оса
26 Человек-муравей и Оса
фантастика, боевик, приключения 2018, США
7.9
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Во власти стихии
27 Во власти стихии
драма 2018, США
7.9
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Великий уравнитель 2
28 Великий уравнитель 2
боевик, криминал, триллер 2018, США
7.8
Оцените
Простая просьба
29 Простая просьба
триллер, криминал, детектив 2018, США
7.8
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Черная Пантера
30 Черная Пантера
драма, боевик, фантастика 2018, США
7.8
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Поиск
31 Поиск
триллер 2018, США
7.8
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Книжный клуб
32 Книжный клуб
комедия 2018, США
7.7
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Mamma Mia 2
33 Mamma Mia 2
мюзикл 2018, США
7.7
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда
34 Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда
фэнтези 2018, США
7.7
Оцените
Миссия невыполнима: Последствия
35 Миссия невыполнима: Последствия
боевик, триллер, приключения 2018, США
7.7
Оцените
Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти
36 Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти
фантастика, боевик, триллер 2018, США
7.7
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Ночные игры
37 Ночные игры
комедия, детектив 2018, США
7.7
Оцените
Альфа
38 Альфа
боевик, триллер, драма 2018, США
7.7
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Пассажир
39 Пассажир
боевик, триллер 2018, США
7.6
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Ничего хорошего в отеле «Эль Рояль»
40 Ничего хорошего в отеле «Эль Рояль»
триллер 2018, США
7.6
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Красотка на всю голову
41 Красотка на всю голову
комедия 2018, США
7.6
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Охота на воров
42 Охота на воров
боевик, триллер 2018, США
7.6
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Винчестер. Дом, который построили призраки
43 Винчестер. Дом, который построили призраки
мистика, триллер 2018, США
7.6
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Кристофер Робин
44 Кристофер Робин
приключения, комедия, семейный 2018, США
7.5
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Смолфут
45 Смолфут
анимация, фэнтези, комедия, семейный 2018, США
7.5
Оцените
Ты водишь!
46 Ты водишь!
комедия 2018, США
7.5
Оцените
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
47 Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
фантастика, приключения, боевик 2018, США
7.5
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Tomb Raider: Лара Крофт
48 Tomb Raider: Лара Крофт
приключения, фэнтези, боевик 2018, США
7.5
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Фаворитка
49 Фаворитка
биография, исторический 2018, Ирландия / Великобритания / США
7.5
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Начни сначала
50 Начни сначала
комедия 2018, США
7.5
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Остров собак
51 Остров собак
анимация, комедия, драма, фэнтези 2018, США
7.4
Оцените
Волшебный парк Джун
52 Волшебный парк Джун
анимация, комедия, приключения, семейный 2018, США / Испания
7.4
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Псы под прикрытием
53 Псы под прикрытием
комедия, приключения, семейный 2018, США / Великобритания
7.4
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Темное зеркало
54 Темное зеркало
триллер 2018, США
7.4
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Тихое место
55 Тихое место
ужасы, мистика 2018, США
7.4
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Аксель
56 Аксель
фантастика 2018, США
7.4
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Мэри Поппинс возвращается
57 Мэри Поппинс возвращается
мюзикл, семейный 2018, США
7.4
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Хроники хищных городов
58 Хроники хищных городов
фантастика 2018, США / Новая Зеландия
7.4
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Во всё тяжкое
59 Во всё тяжкое
драма, комедия 2018, США
7.3
Оцените
Папа-мама Гусь
60 Папа-мама Гусь
анимация, комедия, семейный 2018, США / Китай
7.3
Оцените
Правда или действие
61 Правда или действие
ужасы, триллер 2018, США
7.3
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Щелкунчик и четыре королевства
62 Щелкунчик и четыре королевства
фэнтези, семейный 2018, США
7.3
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Тайна дома с часами
63 Тайна дома с часами
ужасы, фантастика, триллер 2018, США
7.3
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Робин Гуд: Начало
64 Робин Гуд: Начало
приключения 2018, США
7.3
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Человек на Луне
65 Человек на Луне
драма, биография 2018, США
7.3
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Дождливый день в Нью-Йорке
66 Дождливый день в Нью-Йорке
драма 2018, США
7.3
Оцените
Тихоокеанский рубеж 2
67 Тихоокеанский рубеж 2
фантастика, боевик 2018, США
7.3
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Проклятие монахини
68 Проклятие монахини
ужасы, мистика, триллер 2018, США
7.2
Оцените
Ужастики 2: Беспокойный Хеллоуин
69 Ужастики 2: Беспокойный Хеллоуин
комедия, фэнтези, приключения 2018, США
7.1
Оцените
ЛЕГО Фильм-2
70 ЛЕГО Фильм-2
анимация, комедия, семейный 2018, США / Австралия / Дания
7.1
Оцените
1+1: Голливудская история
71 1+1: Голливудская история
драма, комедия 2018, США
7.0
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Судная ночь. Начало
72 Судная ночь. Начало
ужасы 2018, США
7.0
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Хэллоуин
73 Хэллоуин
ужасы 2018, США
7.0
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Пятьдесят оттенков свободы
74 Пятьдесят оттенков свободы
мелодрама 2018, США
6.9
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Темные отражения
75 Темные отражения
фантастика, триллер 2018, США
6.8
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Конченая
76 Конченая
драма, триллер 2018, США / Великобритания
6.8
Оцените
Анна
77 Анна
боевик 2018, США / Франция
6.7
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Шпион, который меня кинул
78 Шпион, который меня кинул
комедия, боевик 2018, США
6.6
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Вдовы
79 Вдовы
триллер, драма, криминал 2018, США / Великобритания
6.5
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Девушка, которая застряла в паутине
80 Девушка, которая застряла в паутине
детектив, триллер 2018, США
6.5
Оцените
Смотреть за 1 рубль
22 мили
81 22 мили
боевик 2018, США
6.4
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Хищник
82 Хищник
фантастика, боевик 2018, США
6.3
Оцените
Смотреть за 1 рубль
К звездам
83 К звездам
фантастика, драма 2018, США / Бразилия
6.2
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Дубликат
84 Дубликат
драма 2018, США
5.9
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Секса не будет!!!
85 Секса не будет!!!
комедия 2018, США
5.8
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Море соблазна
86 Море соблазна
триллер, драма 2018, США
5.5
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Жил-был Дэдпул
87 Жил-был Дэдпул
приключения, фантастика 2018, США
5.5
Оцените
Как женить холостяка
88 Как женить холостяка
комедия, мелодрама 2018, США
5.4
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Слендермен
89 Слендермен
ужасы 2018, США
4.5
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Излом времени
90 Излом времени
приключения, семейный, фэнтези 2018, США
4.1
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Жанр
Страна
Год
Сбросить
Самые ожидаемые фильмы Топ 1000 лучших фильмов Лучшие фильмы в прокате Лучшие фильмы 2021 года Лучшие фильмы 2020 года Лучшие фильмы 2019 года Лучшие фильмы 2018 года Лучшие отечественные фильмы Лучшие фильмы по странам Лучшие фильмы по жанрам Лучшие фильмы по годам
Самые ожидаемые фильмы
771
Аватар 2: Путь воды 15 декабря 2022
206
Аватар 4 17 декабря 2026
173
Аватар 3 19 декабря 2024
148
Аквамен 2 16 марта 2023
131
Черная Пантера: Ваканда навеки 10 ноября 2022
Лучшие фильмы в прокате
9.1
Человек-паук: Нет пути домой
9.0
Зеленая миля
9.0
Черный телефон
9.0
Коати. Легенда джунглей
8.9
Байкал. Удивительные приключения Юмы
Топ 1000 лучших фильмов
9.1
Человек-паук: Нет пути домой
9.0
Зеленая миля
9.0
1+1
9.0
Король Лев
9.0
Ходячий замок
Related video
Не поверите, в чем обвиняли «Спокойной ночи, малыши!»
Малахов бросил все, чтобы быть рядом с избитой матерью
«Кто ей вернет здоровье?»: россиянам напомнили о подвиге Пугачевой
Повел себя некорректно: из-за чего Моргунов поссорился с Гайдаем
Олимпийская чемпионка жалуется на маленькую пенсию: «Где-то, наверное, 85-90 тысяч»
«Врагу не пожелаешь»: вот о какой драме много лет молчала Заворотнюк
Сбежавший в США Крамаров умер так, как боялся больше всего
Сгорела на работе: экстрасенс назвал причину гибели Полищук
Свадебный зал вместо гостиной: иностранцы высмеяли особняк Малышевой
Почти полностью парализован: раскрыто жуткое состояние Бориса Моисеева
Звезда «Служебного романа» едва не бросила роль из-за оскорбительно низкого гонорара
«Запад завидовал»: звезда «В бой идут одни старики» напомнил о важном
Приложение киноафиши