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1
Как приручить дракона 3
анимация, семейный, комедия, приключения
2018, США
8.8
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2
Богемская рапсодия
драма, биография, мюзикл
2018, США / Великобритания
8.7
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3
Зеленая книга
драма
2018, США
8.7
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4
Мстители: Война бесконечности
боевик, фантастика
2018, США
8.6
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5
Веном
фантастика, боевик, триллер
2018, США
8.5
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6
Алита: Боевой ангел
фантастика, боевик, приключения, мелодрама
2018, США / Канада / Аргентина
8.4
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7
Первому игроку приготовиться
фантастика, боевик, триллер
2018, США
8.3
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8
Звезда родилась
драма, мелодрама, мюзикл
2018, США
8.2
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9
Семья по-быстрому
комедия
2018, США
8.2
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10
Ральф против интернета
анимация, комедия, фантастика, приключения, семейный
2018, США
8.2
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11
Суперсемейка 2
анимация, детский
2018, США
8.2
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12
Человек-паук: Через вселенные
анимация, приключения, фантастика
2018, США
8.2
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13
Аквамен
фантастика, приключения, боевик
2018, США
8.1
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14
Величайший шоумен
мюзикл, биография, драма
2018, США
8.1
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15
Монстры на каникулах 3: Море зовет
анимация, семейный, комедия
2018, США
8.1
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16
Небоскреб
боевик
2018, США
8.0
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17
Бамблби
фантастика, боевик
2018, США
8.0
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18
Дэдпул 2
боевик, приключения, комедия, фантастика
2018, США
8.0
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19
Мир Юрского периода 2
фантастика, боевик, приключения
2018, США
8.0
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20
Рэмпейдж
боевик, фантастика, приключения
2018, США
8.0
Оцените
21
За бортом
мелодрама, комедия
2018, США
8.0
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22
Гринч
анимация
2018, США
8.0
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23
Мег: Монстр глубины
ужасы, фантастика, боевик
2018, США
7.9
Оцените
24
Кролик Питер
анимация, семейный, детский
2018, США
7.9
Оцените
25
Крид 2
спорт, драма, боевик
2018, США
7.9
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26
Человек-муравей и Оса
фантастика, боевик, приключения
2018, США
7.9
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27
Во власти стихии
драма
2018, США
7.9
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28
Великий уравнитель 2
боевик, криминал, триллер
2018, США
7.8
Оцените
29
Простая просьба
триллер, криминал, детектив
2018, США
7.8
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30
Черная Пантера
драма, боевик, фантастика
2018, США
7.8
Оцените
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31
Поиск
триллер
2018, США
7.8
Оцените
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32
Книжный клуб
комедия
2018, США
7.7
Оцените
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33
Mamma Mia 2
мюзикл
2018, США
7.7
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34
Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда
фэнтези
2018, США
7.7
Оцените
35
Миссия невыполнима: Последствия
боевик, триллер, приключения
2018, США
7.7
Оцените
36
Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти
фантастика, боевик, триллер
2018, США
7.7
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37
Ночные игры
комедия, детектив
2018, США
7.7
Оцените
38
Альфа
боевик, триллер, драма
2018, США
7.7
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39
Пассажир
боевик, триллер
2018, США
7.6
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40
Ничего хорошего в отеле «Эль Рояль»
триллер
2018, США
7.6
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41
Красотка на всю голову
комедия
2018, США
7.6
Оцените
Смотреть за 1 рубль
42
Охота на воров
боевик, триллер
2018, США
7.6
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43
Винчестер. Дом, который построили призраки
мистика, триллер
2018, США
7.6
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44
Кристофер Робин
приключения, комедия, семейный
2018, США
7.5
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45
Смолфут
анимация, фэнтези, комедия, семейный
2018, США
7.5
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46
Ты водишь!
комедия
2018, США
7.5
Оцените
47
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
фантастика, приключения, боевик
2018, США
7.5
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48
Tomb Raider: Лара Крофт
приключения, фэнтези, боевик
2018, США
7.5
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49
Фаворитка
биография, исторический
2018, Ирландия / Великобритания / США
7.5
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50
Начни сначала
комедия
2018, США
7.5
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51
Остров собак
анимация, комедия, драма, фэнтези
2018, США
7.4
Оцените
52
Волшебный парк Джун
анимация, комедия, приключения, семейный
2018, США / Испания
7.4
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53
Псы под прикрытием
комедия, приключения, семейный
2018, США / Великобритания
7.4
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54
Темное зеркало
триллер
2018, США
7.4
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55
Тихое место
ужасы, мистика
2018, США
7.4
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56
Аксель
фантастика
2018, США
7.4
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57
Мэри Поппинс возвращается
мюзикл, семейный
2018, США
7.4
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58
Хроники хищных городов
фантастика
2018, США / Новая Зеландия
7.4
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59
Во всё тяжкое
драма, комедия
2018, США
7.3
Оцените
60
Папа-мама Гусь
анимация, комедия, семейный
2018, США / Китай
7.3
Оцените
61
Правда или действие
ужасы, триллер
2018, США
7.3
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62
Щелкунчик и четыре королевства
фэнтези, семейный
2018, США
7.3
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63
Тайна дома с часами
ужасы, фантастика, триллер
2018, США
7.3
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64
Робин Гуд: Начало
приключения
2018, США
7.3
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65
Человек на Луне
драма, биография
2018, США
7.3
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66
Дождливый день в Нью-Йорке
драма
2018, США
7.3
Оцените
67
Тихоокеанский рубеж 2
фантастика, боевик
2018, США
7.3
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68
Проклятие монахини
ужасы, мистика, триллер
2018, США
7.2
Оцените
69
Ужастики 2: Беспокойный Хеллоуин
комедия, фэнтези, приключения
2018, США
7.1
Оцените
70
ЛЕГО Фильм-2
анимация, комедия, семейный
2018, США / Австралия / Дания
7.1
Оцените
71
1+1: Голливудская история
драма, комедия
2018, США
7.0
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72
Судная ночь. Начало
ужасы
2018, США
7.0
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73
Хэллоуин
ужасы
2018, США
7.0
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74
Пятьдесят оттенков свободы
мелодрама
2018, США
6.9
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75
Темные отражения
фантастика, триллер
2018, США
6.8
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76
Конченая
драма, триллер
2018, США / Великобритания
6.8
Оцените
77
Анна
боевик
2018, США / Франция
6.7
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78
Шпион, который меня кинул
комедия, боевик
2018, США
6.6
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79
Вдовы
триллер, драма, криминал
2018, США / Великобритания
6.5
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80
Девушка, которая застряла в паутине
детектив, триллер
2018, США
6.5
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81
22 мили
боевик
2018, США
6.4
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82
Хищник
фантастика, боевик
2018, США
6.3
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83
К звездам
фантастика, драма
2018, США / Бразилия
6.2
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84
Дубликат
драма
2018, США
5.9
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85
Секса не будет!!!
комедия
2018, США
5.8
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86
Море соблазна
триллер, драма
2018, США
5.5
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87
Жил-был Дэдпул
приключения, фантастика
2018, США
5.5
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88
Как женить холостяка
комедия, мелодрама
2018, США
5.4
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89
Слендермен
ужасы
2018, США
4.5
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90
Излом времени
приключения, семейный, фэнтези
2018, США
4.1
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