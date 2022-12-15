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1
Терминатор 2: Судный день 3D
боевик, триллер
2017, США
8.7
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2
Тайна Коко
анимация, приключения
2017, США
8.6
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3
Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки
комедия, фэнтези, боевик, приключения
2017, США
8.4
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4
Телохранитель киллера
боевик, комедия
2017, США
8.3
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5
Тор: Рагнарёк
фэнтези, драма, боевик
2017, США
8.3
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6
Логан
боевик, фантастика
2017, США
8.3
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7
Собачья жизнь
драма, комедия
2017, США
8.2
Оцените
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8
Стражи Галактики. Часть 2
боевик, фантастика
2017, США
8.2
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9
Джуманджи: Зов джунглей
приключения, семейный, фэнтези
2017, США
8.1
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10
Фердинанд
анимация
2017, США
8.1
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11
Мотылек
драма, криминал, биография
2017, Сербия / Черногория / Мальта / США
8.1
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12
Гадкий я 3
приключения, комедия, анимация
2017, США
8.1
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13
Меч короля Артура
фэнтези, боевик, драма, приключения
2017, США
8.0
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14
Три билборда на границе Эббинга, Миссури
драма, триллер, криминал
2017, США / Великобритания
8.0
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15
Одаренная
драма
2017, США
8.0
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16
Оно приходит ночью
ужасы, триллер, драма
2017, США
7.9
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17
Форсаж 8
боевик, триллер, криминал
2017, США
7.9
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18
Тачки 3
детский, анимация, приключения
2017, США
7.8
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19
Малыш на драйве
боевик, криминал, триллер
2017, США / Великобритания
7.8
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20
Конг: Остров черепа
приключения, боевик, фэнтези
2017, США
7.8
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21
Оно
ужасы, триллер
2017, США
7.7
Оцените
22
Человек-паук: Возвращение домой
боевик, фантастика, приключения
2017, США
7.7
Оцените
23
Призрак в доспехах
криминал, драма, фантастика, боевик
2017, США
7.7
Оцените
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24
Выстрел в пустоту
триллер, драма, криминал
2017, США
7.7
Оцените
25
Ветреная река
триллер
2017, США / Великобритания / Канада
7.7
Оцените
26
8 подруг Оушена
криминал, комедия, боевик
2017, США
7.7
Оцените
27
Чудо-женщина
боевик, приключения, фантастика
2017, США
7.7
Оцените
28
Дюнкерк
драма, военный, исторический
2017, США / Великобритания / Франция
7.6
Оцените
29
Живое
фантастика, триллер
2017, США
7.6
Оцените
30
Наемник
боевик, триллер
2017, США
7.6
Оцените
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31
Между нами горы
мелодрама, драма
2017, США
7.6
Оцените
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32
Убийство в Восточном экспрессе
детектив, триллер
2017, США
7.6
Оцените
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33
Босс-молокосос
комедия, семейный
2017, США
7.6
Оцените
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34
На пятьдесят оттенков темнее
драма, мелодрама
2017, США
7.6
Оцените
Смотреть за 1 рубль
35
Красавица и чудовище
фэнтези, мелодрама, мюзикл
2017, США
7.6
Оцените
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36
Счастливого дня смерти
ужасы, триллер, детектив
2017, США
7.5
Оцените
Смотреть за 1 рубль
37
Пила 8
ужасы, триллер
2017, США / Канада
7.5
Оцените
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38
Дело храбрых
драма, боевик
2017, США
7.5
Оцените
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39
Лига справедливости
фантастика, приключения, боевик, фэнтези
2017, США
7.5
Оцените
40
Проклятие Аннабель: зарождение зла
ужасы, триллер
2017, США
7.5
Оцените
41
Весь этот мир
драма
2017, США
7.5
Оцените
Смотреть за 1 рубль
42
Лего Фильм: Бэтмен
анимация
2017, США / Австралия / Дания
7.5
Оцените
43
Большая игра
драма, биография
2017, США
7.5
Оцените
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44
Сделано в Америке
триллер, криминал
2017, США
7.5
Оцените
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45
2Pac: Легенда
драма, биография, мюзикл
2017, США
7.4
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46
Бегущий по лезвию 2049
фантастика, триллер
2017, США
7.4
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47
Скрытые фигуры
драма
2017, США
7.4
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Смотреть за 1 рубль
48
Астрал 4: Последний ключ
ужасы, триллер, мистика
2017, США
7.4
Оцените
49
My Little Pony в кино
анимация, детский
2017, США / Канада
7.4
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50
Kingsman: Золотое кольцо
боевик, криминал, приключения
2017, США
7.4
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51
Форма воды
военный, мистика
2017, США
7.3
Оцените
Смотреть за 1 рубль
52
Трансформеры: Последний рыцарь
фантастика, боевик, триллер
2017, США
7.3
Оцените
53
Вечеринка
драма, комедия
2017, Великобритания / США
7.3
Оцените
54
Планета обезьян: Война
драма, фантастика, боевик
2017, США
7.3
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Смотреть за 1 рубль
55
Прочь
ужасы, детектив
2017, США
7.3
Оцените
Смотреть за 1 рубль
56
Спасатели Малибу
комедия, боевик
2017, США
7.3
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57
Трио в перьях
анимация, комедия, семейный
2017, США / Германия / Бельгия
7.3
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58
Виктория и Абдул
драма, биография, исторический
2017, США / Великобритания
7.2
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59
Голос из камня
драма, триллер, детектив, мистика
2017, США
7.1
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60
Другой мир: Войны крови
ужасы, боевик
2017, США
7.1
Оцените
61
Мумия
фэнтези, приключения, боевик
2017, США
7.1
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62
Легенда о Конане
боевик, фэнтези, приключения
2017, США
7.0
Оцените
63
Темная башня
фэнтези, фантастика, вестерн, ужасы
2017, США
7.0
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64
Последствия
драма, триллер
2017, США
7.0
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65
Звёздные Войны: Последние джедаи
боевик, фантастика, приключения
2017, США
6.9
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66
Роковое искушение
драма, вестерн
2017, США
6.9
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67
Здравствуй, папа, Новый год! 2
комедия
2017, США
6.9
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68
Взрывная блондинка
триллер, приключения
2017, США
6.8
Оцените
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69
Могучие рейнджеры
боевик, фантастика
2017, США
6.8
Оцените
70
Три икса: Мировое господство
боевик
2017, США
6.8
Оцените
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71
Коматозники
ужасы, фантастика, триллер, драма
2017, США
6.8
Оцените
72
мама!
драма, триллер, ужасы
2017, США
6.8
Оцените
Смотреть за 1 рубль
73
Звонки
ужасы, драма
2017, США
6.8
Оцените
Смотреть за 1 рубль
74
Удача Логана
комедия
2017, США
6.7
Оцените
75
Красный воробей
триллер
2017, США
6.7
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76
Тоня против всех
биография, комедия, спорт
2017, США
6.7
Оцените
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77
Геошторм
боевик, фантастика, триллер
2017, США
6.7
Оцените
78
Тебя никогда здесь не было
триллер, драма, детектив
2017, США / Франция
6.7
Оцените
79
Чужой: Завет
фантастика
2017, США
6.6
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80
Джиперс Криперс 3
ужасы, триллер
2017, США
6.6
Оцените
Смотреть за 1 рубль
81
Сфера
триллер, фантастика, драма
2017, США / ОАЭ
6.5
Оцените
82
Реальная белка 2
анимация, комедия, приключения
2017, США / Канада / Корея
6.4
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83
Очень плохие мамочки 2
комедия
2017, США
6.4
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84
Смурфики: Затерянная деревня
комедия, анимация
2017, США
6.3
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85
Колесо чудес
комедия
2017, США
6.3
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86
Эмоджи фильм
комедия, анимация
2017, США
6.2
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87
Субурбикон
комедия, криминал, детектив
2017, США
6.1
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88
Репродукция
триллер, фантастика
2017, США
6.1
Оцените
89
ЛЕГО Ниндзяго Фильм
анимация, комедия, приключения
2017, США / Дания
6.0
Оцените
90
Очень плохие девчонки
комедия
2017, США
5.9
Оцените
91
Паранормальное
ужасы, триллер, фантастика
2017, США
5.6
Оцените
Смотреть за 1 рубль
92
Скайлайн 2
боевик, фантастика, приключения, триллер
2017, США
5.6
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93
Короче
комедия, драма
2017, США
5.6
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94
Мара. Пожиратель снов
ужасы
2017, Великобритания / США
5.6
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95
Мир будущего
фантастика, боевик
2017, США
4.1
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96
Ограбление по-американски
триллер
2017, США / Россия
3.7
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