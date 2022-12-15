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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов США 2017

Рейтинг американских фильмов 2017 года

Терминатор 2: Судный день 3D
1 Терминатор 2: Судный день 3D
боевик, триллер 2017, США
8.7
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Тайна Коко
2 Тайна Коко
анимация, приключения 2017, США
8.6
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Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки
3 Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки
комедия, фэнтези, боевик, приключения 2017, США
8.4
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Телохранитель киллера
4 Телохранитель киллера
боевик, комедия 2017, США
8.3
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Тор: Рагнарёк
5 Тор: Рагнарёк
фэнтези, драма, боевик 2017, США
8.3
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Логан
6 Логан
боевик, фантастика 2017, США
8.3
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Собачья жизнь
7 Собачья жизнь
драма, комедия 2017, США
8.2
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Стражи Галактики. Часть 2
8 Стражи Галактики. Часть 2
боевик, фантастика 2017, США
8.2
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Джуманджи: Зов джунглей
9 Джуманджи: Зов джунглей
приключения, семейный, фэнтези 2017, США
8.1
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Фердинанд
10 Фердинанд
анимация 2017, США
8.1
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Мотылек
11 Мотылек
драма, криминал, биография 2017, Сербия / Черногория / Мальта / США
8.1
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Гадкий я 3
12 Гадкий я 3
приключения, комедия, анимация 2017, США
8.1
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Меч короля Артура
13 Меч короля Артура
фэнтези, боевик, драма, приключения 2017, США
8.0
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Три билборда на границе Эббинга, Миссури
14 Три билборда на границе Эббинга, Миссури
драма, триллер, криминал 2017, США / Великобритания
8.0
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Одаренная
15 Одаренная
драма 2017, США
8.0
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Оно приходит ночью
16 Оно приходит ночью
ужасы, триллер, драма 2017, США
7.9
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Форсаж 8
17 Форсаж 8
боевик, триллер, криминал 2017, США
7.9
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Тачки 3
18 Тачки 3
детский, анимация, приключения 2017, США
7.8
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Малыш на драйве
19 Малыш на драйве
боевик, криминал, триллер 2017, США / Великобритания
7.8
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Конг: Остров черепа
20 Конг: Остров черепа
приключения, боевик, фэнтези 2017, США
7.8
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Оно
21 Оно
ужасы, триллер 2017, США
7.7
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Человек-паук: Возвращение домой
22 Человек-паук: Возвращение домой
боевик, фантастика, приключения 2017, США
7.7
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Призрак в доспехах
23 Призрак в доспехах
криминал, драма, фантастика, боевик 2017, США
7.7
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Выстрел в пустоту
24 Выстрел в пустоту
триллер, драма, криминал 2017, США
7.7
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Ветреная река
25 Ветреная река
триллер 2017, США / Великобритания / Канада
7.7
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8 подруг Оушена
26 8 подруг Оушена
криминал, комедия, боевик 2017, США
7.7
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Чудо-женщина
27 Чудо-женщина
боевик, приключения, фантастика 2017, США
7.7
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Дюнкерк
28 Дюнкерк
драма, военный, исторический 2017, США / Великобритания / Франция
7.6
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Живое
29 Живое
фантастика, триллер 2017, США
7.6
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Наемник
30 Наемник
боевик, триллер 2017, США
7.6
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Между нами горы
31 Между нами горы
мелодрама, драма 2017, США
7.6
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Убийство в Восточном экспрессе
32 Убийство в Восточном экспрессе
детектив, триллер 2017, США
7.6
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Босс-молокосос
33 Босс-молокосос
комедия, семейный 2017, США
7.6
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На пятьдесят оттенков темнее
34 На пятьдесят оттенков темнее
драма, мелодрама 2017, США
7.6
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Красавица и чудовище
35 Красавица и чудовище
фэнтези, мелодрама, мюзикл 2017, США
7.6
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Счастливого дня смерти
36 Счастливого дня смерти
ужасы, триллер, детектив 2017, США
7.5
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Пила 8
37 Пила 8
ужасы, триллер 2017, США / Канада
7.5
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Дело храбрых
38 Дело храбрых
драма, боевик 2017, США
7.5
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Лига справедливости
39 Лига справедливости
фантастика, приключения, боевик, фэнтези 2017, США
7.5
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Проклятие Аннабель: зарождение зла
40 Проклятие Аннабель: зарождение зла
ужасы, триллер 2017, США
7.5
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Весь этот мир
41 Весь этот мир
драма 2017, США
7.5
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Лего Фильм: Бэтмен
42 Лего Фильм: Бэтмен
анимация 2017, США / Австралия / Дания
7.5
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Большая игра
43 Большая игра
драма, биография 2017, США
7.5
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Сделано в Америке
44 Сделано в Америке
триллер, криминал 2017, США
7.5
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2Pac: Легенда
45 2Pac: Легенда
драма, биография, мюзикл 2017, США
7.4
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Бегущий по лезвию 2049
46 Бегущий по лезвию 2049
фантастика, триллер 2017, США
7.4
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Скрытые фигуры
47 Скрытые фигуры
драма 2017, США
7.4
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Астрал 4: Последний ключ
48 Астрал 4: Последний ключ
ужасы, триллер, мистика 2017, США
7.4
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My Little Pony в кино
49 My Little Pony в кино
анимация, детский 2017, США / Канада
7.4
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Kingsman: Золотое кольцо
50 Kingsman: Золотое кольцо
боевик, криминал, приключения 2017, США
7.4
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Форма воды
51 Форма воды
военный, мистика 2017, США
7.3
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Трансформеры: Последний рыцарь
52 Трансформеры: Последний рыцарь
фантастика, боевик, триллер 2017, США
7.3
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Вечеринка
53 Вечеринка
драма, комедия 2017, Великобритания / США
7.3
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Планета обезьян: Война
54 Планета обезьян: Война
драма, фантастика, боевик 2017, США
7.3
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Прочь
55 Прочь
ужасы, детектив 2017, США
7.3
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Спасатели Малибу
56 Спасатели Малибу
комедия, боевик 2017, США
7.3
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Трио в перьях
57 Трио в перьях
анимация, комедия, семейный 2017, США / Германия / Бельгия
7.3
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Виктория и Абдул
58 Виктория и Абдул
драма, биография, исторический 2017, США / Великобритания
7.2
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Голос из камня
59 Голос из камня
драма, триллер, детектив, мистика 2017, США
7.1
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Другой мир: Войны крови
60 Другой мир: Войны крови
ужасы, боевик 2017, США
7.1
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Мумия
61 Мумия
фэнтези, приключения, боевик 2017, США
7.1
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Легенда о Конане
62 Легенда о Конане
боевик, фэнтези, приключения 2017, США
7.0
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Темная башня
63 Темная башня
фэнтези, фантастика, вестерн, ужасы 2017, США
7.0
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Последствия
64 Последствия
драма, триллер 2017, США
7.0
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Звёздные Войны: Последние джедаи
65 Звёздные Войны: Последние джедаи
боевик, фантастика, приключения 2017, США
6.9
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Роковое искушение
66 Роковое искушение
драма, вестерн 2017, США
6.9
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Здравствуй, папа, Новый год! 2
67 Здравствуй, папа, Новый год! 2
комедия 2017, США
6.9
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Взрывная блондинка
68 Взрывная блондинка
триллер, приключения 2017, США
6.8
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Могучие рейнджеры
69 Могучие рейнджеры
боевик, фантастика 2017, США
6.8
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Три икса: Мировое господство
70 Три икса: Мировое господство
боевик 2017, США
6.8
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Коматозники
71 Коматозники
ужасы, фантастика, триллер, драма 2017, США
6.8
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мама!
72 мама!
драма, триллер, ужасы 2017, США
6.8
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Звонки
73 Звонки
ужасы, драма 2017, США
6.8
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Удача Логана
74 Удача Логана
комедия 2017, США
6.7
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Красный воробей
75 Красный воробей
триллер 2017, США
6.7
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Тоня против всех
76 Тоня против всех
биография, комедия, спорт 2017, США
6.7
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Геошторм
77 Геошторм
боевик, фантастика, триллер 2017, США
6.7
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Тебя никогда здесь не было
78 Тебя никогда здесь не было
триллер, драма, детектив 2017, США / Франция
6.7
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Чужой: Завет
79 Чужой: Завет
фантастика 2017, США
6.6
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Джиперс Криперс 3
80 Джиперс Криперс 3
ужасы, триллер 2017, США
6.6
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Сфера
81 Сфера
триллер, фантастика, драма 2017, США / ОАЭ
6.5
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Реальная белка 2
82 Реальная белка 2
анимация, комедия, приключения 2017, США / Канада / Корея
6.4
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Очень плохие мамочки 2
83 Очень плохие мамочки 2
комедия 2017, США
6.4
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Смурфики: Затерянная деревня
84 Смурфики: Затерянная деревня
комедия, анимация 2017, США
6.3
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Колесо чудес
85 Колесо чудес
комедия 2017, США
6.3
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Эмоджи фильм
86 Эмоджи фильм
комедия, анимация 2017, США
6.2
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Субурбикон
87 Субурбикон
комедия, криминал, детектив 2017, США
6.1
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Репродукция
88 Репродукция
триллер, фантастика 2017, США
6.1
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ЛЕГО Ниндзяго Фильм
89 ЛЕГО Ниндзяго Фильм
анимация, комедия, приключения 2017, США / Дания
6.0
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Очень плохие девчонки
90 Очень плохие девчонки
комедия 2017, США
5.9
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Паранормальное
91 Паранормальное
ужасы, триллер, фантастика 2017, США
5.6
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Скайлайн 2
92 Скайлайн 2
боевик, фантастика, приключения, триллер 2017, США
5.6
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Короче
93 Короче
комедия, драма 2017, США
5.6
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Мара. Пожиратель снов
94 Мара. Пожиратель снов
ужасы 2017, Великобритания / США
5.6
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Мир будущего
95 Мир будущего
фантастика, боевик 2017, США
4.1
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Ограбление по-американски
96 Ограбление по-американски
триллер 2017, США / Россия
3.7
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