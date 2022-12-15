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Скоро в прокате "Нахимовцы"
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1
Зверополис
анимация, боевик, приключения, семейный, комедия
2016, США
8.5
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2
Пассажиры
фантастика, приключения, мелодрама
2016, США
8.5
Оцените
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3
По соображениям совести
военный, драма, биография
2016, США
8.3
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4
До встречи с тобой
мелодрама
2016, США
8.3
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5
Моана
анимация
2016, США
8.2
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6
Доктор Стрэндж
фэнтези, приключения
2016, США
8.2
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7
Варкрафт
приключения, боевик, фэнтези
2016, США
8.2
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8
Дом странных детей мисс Перегрин
фэнтези, приключения
2016, США
8.1
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9
Алиса в Зазеркалье
семейный, приключения, фэнтези
2016, США
8.0
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10
Обещание
драма, исторический, триллер
2016, США
8.0
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11
Чудо на Гудзоне
драма, биография
2016, США
8.0
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12
Первый Мститель: Противостояние
боевик, фантастика
2016, США
8.0
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13
Фантастические твари и где они обитают
семейный, фэнтези, приключения
2016, Великобритания / США
8.0
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14
Джон Уик 2
боевик
2016, США
8.0
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15
Расплата
драма
2016, США
7.9
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16
Отряд самоубийц
боевик, фантастика
2016, США
7.9
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17
Опасная игра Слоун
драма
2016, США
7.9
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18
И грянул шторм
драма, триллер
2016, США
7.9
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19
Инферно
триллер, приключения
2016, США / Япония / Турция / Венгрия
7.8
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20
Зверопой
мюзикл, анимация
2016, США
7.7
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21
Заклятие 2
ужасы
2016, США
7.7
Оцените
22
Сплит
триллер
2016, США
7.7
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23
Под покровом ночи
триллер, драма
2016, США
7.7
Оцените
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24
Отмель
триллер, драма
2016, США
7.7
Оцените
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25
Лунный свет
драма
2016, США
7.7
Оцените
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26
Иностранец
триллер, боевик
2016, США
7.7
Оцените
27
Союзники
триллер
2016, США
7.7
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28
Глубоководный горизонт
драма
2016, США
7.6
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29
Игра на понижение
драма
2016, США
7.6
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30
Не дыши
триллер
2016, США
7.6
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31
Голос монстра
фантастика, фэнтези
2016, США / Испания
7.6
Оцените
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32
И гаснет свет...
ужасы
2016, США
7.6
Оцените
33
Аисты
комедия, анимация
2016, США
7.6
Оцените
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34
Нерв
триллер
2016, США
7.6
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35
Великая стена
триллер, мистика
2016, США
7.6
Оцените
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36
Призрачная красота
драма
2016, США
7.6
Оцените
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37
Люди Икс: Апокалипсис
боевик, фэнтези, приключения, фантастика
2016, США
7.6
Оцените
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38
Любой ценой
криминал, драма
2016, США
7.5
Оцените
39
Тайная жизнь домашних животных
анимация, комедия
2016, США
7.5
Оцените
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40
Жена смотрителя зоопарка
драма, биография, военный
2016, США
7.5
Оцените
41
Лев
драма
2016, Великобритания / Австралия / США
7.5
Оцените
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42
Девушка в поезде
детектив, триллер
2016, США
7.5
Оцените
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43
Дэдпул
фэнтези, фантастика, боевик
2016, США / Канада
7.5
Оцените
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44
Город Кошек
документальный
2016, США / Турция
7.5
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45
Великолепная семерка
боевик, вестерн
2016, США
7.5
Оцените
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46
Космос между нами
фантастика
2016, США
7.5
Оцените
47
Новая эра Z
ужасы, триллер, драма
2016, США / Великобритания
7.5
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48
Отпетые напарники
боевик, приключения, комедия
2016, США / Китай / Гонконг
7.5
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49
Кредо убийцы
фантастика, боевик, приключения
2016, США
7.5
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50
Матрица времени
драма, детектив
2016, США
7.5
Оцените
51
Уиджи: Проклятие доски дьявола
ужасы, триллер
2016, США
7.5
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52
Прибытие
фантастика
2016, США
7.4
Оцените
53
Пит и его дракон
приключения, семейный, фэнтези
2016, США
7.4
Оцените
Смотреть за 1 рубль
54
Кубо. Легенда о самурае
анимация
2016, США
7.4
Оцените
55
Почему он?
комедия
2016, США
7.4
Оцените
Смотреть за 1 рубль
56
Парни со стволами
комедия
2016, США
7.4
Оцените
Смотреть за 1 рубль
57
Кунг-фу Панда 3
анимация, приключения, боевик, семейный, комедия
2016, США / Китай
7.4
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58
Лес призраков
ужасы, триллер
2016, США
7.4
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Смотреть за 1 рубль
59
Книга джунглей
драма, приключения, фэнтези
2016, США
7.4
Оцените
Смотреть за 1 рубль
60
Патерсон
драма
2016, США
7.4
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61
Уйти красиво
комедия
2016, США
7.4
Оцените
62
В поисках Дори
комедия, приключения, анимация
2016, США
7.3
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63
Тюльпанная лихорадка
исторический, мелодрама
2016, Великобритания / США
7.3
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64
Славные парни
комедия
2016, США
7.3
Оцените
65
Изгой-Один. Звёздные Войны: Истории
боевик, приключения, фантастика, фэнтези
2016, США
7.3
Оцените
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66
Ла-Ла Ленд
мюзикл, драма, мелодрама, комедия
2016, США
7.3
Оцените
67
Его собачье дело
комедия
2016, США
7.2
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68
Джеки
драма, биография
2016, США / Франция
7.2
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69
Черепашки-ниндзя 2
фантастика, комедия, приключения, фэнтези, боевик
2016, США
7.2
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70
Ледниковый период: Столкновение неизбежно
комедия, анимация
2016, США
7.2
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71
Джейсон Борн
триллер, боевик
2016, США
7.2
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Смотреть за 1 рубль
72
Во всем виноват енот
комедия, драма
2016, США
7.2
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73
Тролли
семейный, анимация, фэнтези, приключения
2016, США
7.2
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74
Капитан Фантастик
драма, комедия, приключения
2016, США
7.2
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75
Новогодний корпоратив
комедия
2016, США
7.2
Оцените
76
Иллюзия обмана 2
криминал, триллер, комедия
2016, США
7.2
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77
Монстр траки
фантастика, боевик, комедия
2016, США
7.1
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78
Человек - швейцарский нож
приключения, драма, комедия
2016, США
7.0
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79
Джек Ричер 2: Никогда не возвращайся
драма, детектив, боевик, криминал, триллер
2016, США
7.0
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80
Стартрек: Бесконечность
фантастика, боевик, приключения
2016, США
7.0
Оцените
81
Боги Египта
приключения, фэнтези
2016, США
7.0
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82
Дивергент, глава 3: За стеной
фантастика, приключения
2016, США
7.0
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83
Очень плохие мамочки
комедия
2016, США
7.0
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84
Путешествие времени
документальный, фантастика
2016, США / Франция / Германия
7.0
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85
Шпионы по соседству
комедия
2016, США
7.0
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86
Angry Birds в кино
семейный, анимация, приключения
2016, США / Финляндия
6.9
Оцените
87
Судная ночь 3
триллер, боевик, ужасы
2016, США / Франция
6.9
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88
Бэтмен против Супермена: На заре справедливости
приключения, фантастика, боевик, фэнтези
2016, США
6.9
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89
Механик: Воскрешение
боевик, триллер, криминал
2016, США / Таиланд
6.9
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90
Неоновый демон
ужасы, триллер
2016, США / Франция
6.9
Оцените
Смотреть за 1 рубль
91
Лекарство от здоровья
драма, ужасы, детектив, триллер
2016, США
6.8
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Смотреть за 1 рубль
92
Охотники за привидениями
боевик, комедия, фантастика
2016, США
6.8
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93
Большой и добрый великан
фэнтези, семейный
2016, США / Великобритания
6.6
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94
Моя девушка - монстр
триллер, фантастика, мелодрама, комедия
2016, США
6.6
Оцените
95
Рок Дог
анимация, приключения
2016, Китай / США
6.6
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96
Бен-Гур
исторический
2016, США
6.5
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97
Затерянный город Z
исторический, драма, приключения, биография, боевик
2016, США
6.1
Оцените
98
Полный расколбас
комедия
2016, США
6.0
Оцените
99
5-ая волна
приключения, фантастика, триллер
2016, США
5.3
Оцените
100
День независимости: Возрождение
фантастика, боевик, приключения
2016, США
5.3
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