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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов США 2016

Рейтинг американских фильмов 2016 года

Зверополис
1 Зверополис
анимация, боевик, приключения, семейный, комедия 2016, США
8.5
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Пассажиры
2 Пассажиры
фантастика, приключения, мелодрама 2016, США
8.5
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По соображениям совести
3 По соображениям совести
военный, драма, биография 2016, США
8.3
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До встречи с тобой
4 До встречи с тобой
мелодрама 2016, США
8.3
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Моана
5 Моана
анимация 2016, США
8.2
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Доктор Стрэндж
6 Доктор Стрэндж
фэнтези, приключения 2016, США
8.2
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Варкрафт
7 Варкрафт
приключения, боевик, фэнтези 2016, США
8.2
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Дом странных детей мисс Перегрин
8 Дом странных детей мисс Перегрин
фэнтези, приключения 2016, США
8.1
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Алиса в Зазеркалье
9 Алиса в Зазеркалье
семейный, приключения, фэнтези 2016, США
8.0
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Обещание
10 Обещание
драма, исторический, триллер 2016, США
8.0
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Чудо на Гудзоне
11 Чудо на Гудзоне
драма, биография 2016, США
8.0
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Первый Мститель: Противостояние
12 Первый Мститель: Противостояние
боевик, фантастика 2016, США
8.0
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Фантастические твари и где они обитают
13 Фантастические твари и где они обитают
семейный, фэнтези, приключения 2016, Великобритания / США
8.0
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Джон Уик 2
14 Джон Уик 2
боевик 2016, США
8.0
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Расплата
15 Расплата
драма 2016, США
7.9
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Отряд самоубийц
16 Отряд самоубийц
боевик, фантастика 2016, США
7.9
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Опасная игра Слоун
17 Опасная игра Слоун
драма 2016, США
7.9
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И грянул шторм
18 И грянул шторм
драма, триллер 2016, США
7.9
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Инферно
19 Инферно
триллер, приключения 2016, США / Япония / Турция / Венгрия
7.8
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Зверопой
20 Зверопой
мюзикл, анимация 2016, США
7.7
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Заклятие 2
21 Заклятие 2
ужасы 2016, США
7.7
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Сплит
22 Сплит
триллер 2016, США
7.7
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Под покровом ночи
23 Под покровом ночи
триллер, драма 2016, США
7.7
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Отмель
24 Отмель
триллер, драма 2016, США
7.7
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Лунный свет
25 Лунный свет
драма 2016, США
7.7
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Иностранец
26 Иностранец
триллер, боевик 2016, США
7.7
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Союзники
27 Союзники
триллер 2016, США
7.7
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Глубоководный горизонт
28 Глубоководный горизонт
драма 2016, США
7.6
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Игра на понижение
29 Игра на понижение
драма 2016, США
7.6
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Не дыши
30 Не дыши
триллер 2016, США
7.6
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Голос монстра
31 Голос монстра
фантастика, фэнтези 2016, США / Испания
7.6
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И гаснет свет...
32 И гаснет свет...
ужасы 2016, США
7.6
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Аисты
33 Аисты
комедия, анимация 2016, США
7.6
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Нерв
34 Нерв
триллер 2016, США
7.6
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Великая стена
35 Великая стена
триллер, мистика 2016, США
7.6
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Призрачная красота
36 Призрачная красота
драма 2016, США
7.6
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Люди Икс: Апокалипсис
37 Люди Икс: Апокалипсис
боевик, фэнтези, приключения, фантастика 2016, США
7.6
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Любой ценой
38 Любой ценой
криминал, драма 2016, США
7.5
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Тайная жизнь домашних животных
39 Тайная жизнь домашних животных
анимация, комедия 2016, США
7.5
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Жена смотрителя зоопарка
40 Жена смотрителя зоопарка
драма, биография, военный 2016, США
7.5
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Лев
41 Лев
драма 2016, Великобритания / Австралия / США
7.5
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Девушка в поезде
42 Девушка в поезде
детектив, триллер 2016, США
7.5
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Дэдпул
43 Дэдпул
фэнтези, фантастика, боевик 2016, США / Канада
7.5
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Город Кошек
44 Город Кошек
документальный 2016, США / Турция
7.5
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Великолепная семерка
45 Великолепная семерка
боевик, вестерн 2016, США
7.5
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Космос между нами
46 Космос между нами
фантастика 2016, США
7.5
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Новая эра Z
47 Новая эра Z
ужасы, триллер, драма 2016, США / Великобритания
7.5
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Отпетые напарники
48 Отпетые напарники
боевик, приключения, комедия 2016, США / Китай / Гонконг
7.5
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Кредо убийцы
49 Кредо убийцы
фантастика, боевик, приключения 2016, США
7.5
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Матрица времени
50 Матрица времени
драма, детектив 2016, США
7.5
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Уиджи: Проклятие доски дьявола
51 Уиджи: Проклятие доски дьявола
ужасы, триллер 2016, США
7.5
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Прибытие
52 Прибытие
фантастика 2016, США
7.4
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Пит и его дракон
53 Пит и его дракон
приключения, семейный, фэнтези 2016, США
7.4
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Кубо. Легенда о самурае
54 Кубо. Легенда о самурае
анимация 2016, США
7.4
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Почему он?
55 Почему он?
комедия 2016, США
7.4
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Парни со стволами
56 Парни со стволами
комедия 2016, США
7.4
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Кунг-фу Панда 3
57 Кунг-фу Панда 3
анимация, приключения, боевик, семейный, комедия 2016, США / Китай
7.4
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Лес призраков
58 Лес призраков
ужасы, триллер 2016, США
7.4
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Книга джунглей
59 Книга джунглей
драма, приключения, фэнтези 2016, США
7.4
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Патерсон
60 Патерсон
драма 2016, США
7.4
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Уйти красиво
61 Уйти красиво
комедия 2016, США
7.4
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В поисках Дори
62 В поисках Дори
комедия, приключения, анимация 2016, США
7.3
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Тюльпанная лихорадка
63 Тюльпанная лихорадка
исторический, мелодрама 2016, Великобритания / США
7.3
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Славные парни
64 Славные парни
комедия 2016, США
7.3
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Изгой-Один. Звёздные Войны: Истории
65 Изгой-Один. Звёздные Войны: Истории
боевик, приключения, фантастика, фэнтези 2016, США
7.3
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Ла-Ла Ленд
66 Ла-Ла Ленд
мюзикл, драма, мелодрама, комедия 2016, США
7.3
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Его собачье дело
67 Его собачье дело
комедия 2016, США
7.2
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Джеки
68 Джеки
драма, биография 2016, США / Франция
7.2
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Черепашки-ниндзя 2
69 Черепашки-ниндзя 2
фантастика, комедия, приключения, фэнтези, боевик 2016, США
7.2
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Ледниковый период: Столкновение неизбежно
70 Ледниковый период: Столкновение неизбежно
комедия, анимация 2016, США
7.2
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Джейсон Борн
71 Джейсон Борн
триллер, боевик 2016, США
7.2
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Во всем виноват енот
72 Во всем виноват енот
комедия, драма 2016, США
7.2
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Тролли
73 Тролли
семейный, анимация, фэнтези, приключения 2016, США
7.2
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Капитан Фантастик
74 Капитан Фантастик
драма, комедия, приключения 2016, США
7.2
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Новогодний корпоратив
75 Новогодний корпоратив
комедия 2016, США
7.2
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Иллюзия обмана 2
76 Иллюзия обмана 2
криминал, триллер, комедия 2016, США
7.2
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Монстр траки
77 Монстр траки
фантастика, боевик, комедия 2016, США
7.1
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Человек - швейцарский нож
78 Человек - швейцарский нож
приключения, драма, комедия 2016, США
7.0
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Джек Ричер 2: Никогда не возвращайся
79 Джек Ричер 2: Никогда не возвращайся
драма, детектив, боевик, криминал, триллер 2016, США
7.0
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Стартрек: Бесконечность
80 Стартрек: Бесконечность
фантастика, боевик, приключения 2016, США
7.0
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Боги Египта
81 Боги Египта
приключения, фэнтези 2016, США
7.0
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Дивергент, глава 3: За стеной
82 Дивергент, глава 3: За стеной
фантастика, приключения 2016, США
7.0
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Очень плохие мамочки
83 Очень плохие мамочки
комедия 2016, США
7.0
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Путешествие времени
84 Путешествие времени
документальный, фантастика 2016, США / Франция / Германия
7.0
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Шпионы по соседству
85 Шпионы по соседству
комедия 2016, США
7.0
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Angry Birds в кино
86 Angry Birds в кино
семейный, анимация, приключения 2016, США / Финляндия
6.9
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Судная ночь 3
87 Судная ночь 3
триллер, боевик, ужасы 2016, США / Франция
6.9
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Бэтмен против Супермена: На заре справедливости
88 Бэтмен против Супермена: На заре справедливости
приключения, фантастика, боевик, фэнтези 2016, США
6.9
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Механик: Воскрешение
89 Механик: Воскрешение
боевик, триллер, криминал 2016, США / Таиланд
6.9
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Неоновый демон
90 Неоновый демон
ужасы, триллер 2016, США / Франция
6.9
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Лекарство от здоровья
91 Лекарство от здоровья
драма, ужасы, детектив, триллер 2016, США
6.8
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Охотники за привидениями
92 Охотники за привидениями
боевик, комедия, фантастика 2016, США
6.8
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Большой и добрый великан
93 Большой и добрый великан
фэнтези, семейный 2016, США / Великобритания
6.6
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Моя девушка - монстр
94 Моя девушка - монстр
триллер, фантастика, мелодрама, комедия 2016, США
6.6
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Рок Дог
95 Рок Дог
анимация, приключения 2016, Китай / США
6.6
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Бен-Гур
96 Бен-Гур
исторический 2016, США
6.5
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Затерянный город Z
97 Затерянный город Z
исторический, драма, приключения, биография, боевик 2016, США
6.1
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Полный расколбас
98 Полный расколбас
комедия 2016, США
6.0
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5-ая волна
99 5-ая волна
приключения, фантастика, триллер 2016, США
5.3
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День независимости: Возрождение
100 День независимости: Возрождение
фантастика, боевик, приключения 2016, США
5.3
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