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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов США 2015

Рейтинг американских фильмов 2015 года

Робот по имени Чаппи
1 Робот по имени Чаппи
боевик, триллер 2015, США / Мексика
8.1
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Стажер
2 Стажер
комедия 2015, США
8.0
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Эверест
3 Эверест
драма, приключения, триллер 2015, США / Великобритания
7.9
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Марсианин
4 Марсианин
фантастика, приключения 2015, США
7.9
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Выживший
5 Выживший
приключения, драма 2015, США
7.9
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Агенты А.Н.К.Л.
6 Агенты А.Н.К.Л.
комедия, приключения, боевик 2015, США
7.8
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Дом
7 Дом
анимация, фэнтези, приключения, фантастика 2015, США
7.7
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Форсаж 7
8 Форсаж 7
криминал, триллер, боевик 2015, США
7.7
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Падение Лондона
9 Падение Лондона
криминал, боевик, триллер 2015, США / Великобритания
7.7
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Головоломка
10 Головоломка
анимация 2015, США
7.7
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Мстители: Эра Альтрона
11 Мстители: Эра Альтрона
боевик, приключения, фантастика 2015, США
7.7
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Омерзительная восьмерка
12 Омерзительная восьмерка
комедия, вестерн, триллер 2015, США
7.7
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Джой
13 Джой
драма 2015, США
7.6
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Синистер 2
14 Синистер 2
ужасы 2015, США
7.6
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Миссия невыполнима: Племя изгоев
15 Миссия невыполнима: Племя изгоев
приключения, боевик, триллер 2015, США
7.6
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Фокус
16 Фокус
комедия 2015, США
7.6
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Вне/себя
17 Вне/себя
триллер, фантастика, драма 2015, США
7.6
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Шпионский мост
18 Шпионский мост
драма, триллер 2015, США
7.5
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Век Адалин
19 Век Адалин
драма, мелодрама 2015, США
7.5
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Шпион
20 Шпион
комедия 2015, США
7.4
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Земля будущего
21 Земля будущего
фантастика 2015, США
7.4
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Монстры на каникулах 2
22 Монстры на каникулах 2
семейный, анимация, комедия 2015, США
7.4
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Астрал: Глава 3
23 Астрал: Глава 3
ужасы 2015, США / Канада
7.4
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Разлом Сан-Андреас
24 Разлом Сан-Андреас
боевик, приключения 2015, США
7.4
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Хардкор
25 Хардкор
боевик, фантастика 2015, Россия / США
7.4
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Мир Юрского периода
26 Мир Юрского периода
боевик, триллер, приключения, фантастика 2015, США
7.4
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Терминатор: Генезис
27 Терминатор: Генезис
приключения, боевик, триллер, фантастика 2015, США
7.3
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Каникулы
28 Каникулы
комедия, приключения 2015, США
7.3
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Темные ангелы
29 Темные ангелы
драма, мистика 2015, Венгрия / США
7.3
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Левша
30 Левша
спорт, драма 2015, США
7.3
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Багровый пик
31 Багровый пик
ужасы 2015, США
7.2
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Визит
32 Визит
комедия, ужасы 2015, США
7.2
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Золушка
33 Золушка
мелодрама, фэнтези 2015, США
7.1
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Последний охотник на ведьм
34 Последний охотник на ведьм
фэнтези, боевик, приключения 2015, США
7.1
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Дивергент, глава 2: Инсургент
35 Дивергент, глава 2: Инсургент
фантастика, боевик, мелодрама 2015, США
7.1
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На гребне волны
36 На гребне волны
боевик 2015, США / Германия / Китай
7.1
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Бегущий в лабиринте: Испытание огнем
37 Бегущий в лабиринте: Испытание огнем
боевик, триллер 2015, США
7.0
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Человек-муравей
38 Человек-муравей
фантастика, боевик 2015, США / Великобритания
7.0
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007: СПЕКТР
39 007: СПЕКТР
приключения, триллер, боевик 2015, США / Великобритания
6.9
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Звездные войны: Пробуждение силы
40 Звездные войны: Пробуждение силы
боевик, приключения, фантастика, фэнтези 2015, США
6.9
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Миньоны
41 Миньоны
комедия, анимация, семейный 2015, США
6.9
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Тупой и еще тупее 2
42 Тупой и еще тупее 2
комедия 2015, США
6.8
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Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть II
43 Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть II
фантастика, драма, приключения, триллер, боевик 2015, США
6.5
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Седьмой сын
44 Седьмой сын
фэнтези, семейный, приключения 2015, Великобритания / США / Канада / Китай
6.5
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Крампус
45 Крампус
фэнтези, ужасы, комедия 2015, США
6.1
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Третий лишний 2
46 Третий лишний 2
комедия 2015, США
5.6
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Фантастическая четверка
47 Фантастическая четверка
фэнтези, фантастика, боевик 2015, США
5.4
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Пятьдесят оттенков серого
48 Пятьдесят оттенков серого
драма, мелодрама 2015, США
4.2
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