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1
Грань будущего
фантастика, боевик
2014, США
8.4
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2
Исчезнувшая
триллер, драма
2014, США
8.3
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3
Хоббит: Битва Пяти Воинств
фэнтези, приключения
2014, США
8.2
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4
Обитель проклятых
триллер
2014, США
8.2
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5
Лучшее во мне
мелодрама, драма
2014, США
8.2
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6
Стражи Галактики
фантастика, боевик, приключения
2014, США
8.1
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7
Интерстеллар
фантастика
2014, США / Великобритания
8.0
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8
Город героев
комедия, боевик, анимация, семейный
2014, США
8.0
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9
С любовью, Рози
комедия, мелодрама
2014, Великобритания / США
8.0
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10
Как приручить дракона 2
комедия, фэнтези, анимация, боевик, приключения
2014, США
8.0
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11
Посвященный
фантастика, драма, фэнтези
2014, США
8.0
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12
Джон Уик
боевик, триллер
2014, США
7.9
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13
Воровка книг
драма
2014, США
7.9
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14
Судья
драма
2014, США
7.8
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15
Великий уравнитель
триллер, криминал, боевик
2014, США
7.7
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16
Первый мститель: Другая война
приключения, фантастика, боевик
2014, США
7.6
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17
Оно
детектив, ужасы
2014, США
7.5
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18
Отель "Гранд Будапешт"
комедия, драма
2014, США / Германия
7.5
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19
Люди Икс: Дни минувшего будущего
фантастика, боевик, фэнтези
2014, США
7.5
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20
Бегущий в лабиринте
триллер, детектив, фантастика
2014, США
7.5
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21
Ночь в музее: Секрет гробницы
семейный, комедия, фэнтези
2014, США
7.5
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22
Избави нас от лукавого
криминал, боевик, триллер, ужасы
2014, США
7.5
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23
Need for speed: Жажда скорости
боевик, драма, триллер, криминал
2014, США
7.5
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24
Смешанные
комедия
2014, США
7.5
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25
Дракула
ужасы, драма, боевик, фэнтези
2014, США
7.4
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26
Малефисента
фэнтези
2014, США
7.4
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27
Приключения Паддингтона
семейный, комедия, приключения
2014, Великобритания / Франция / США / Канада
7.4
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28
Город грехов 2: Женщина, ради которой стоит убивать
драма, криминал, боевик, триллер
2014, США
7.4
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29
Рио 2
семейный, комедия, приключения, анимация
2014, США
7.4
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30
Бёрдмэн
комедия
2014, США
7.4
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31
Игра в имитацию
триллер, биография, драма
2014, США
7.4
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32
Трансформеры: Эпоха истребления
фантастика, боевик
2014, США
7.4
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33
Пингвины Мадагаскара
приключения, анимация, комедия, семейный
2014, США
7.4
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34
Другая женщина
комедия
2014, США
7.3
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35
Дивергент
мелодрама, фантастика, боевик
2014, США
7.3
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36
Проклятие Аннабель
ужасы
2014, США
7.3
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37
Виноваты звезды
драма
2014, США
7.2
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38
Превосходство
триллер, боевик, драма, фантастика
2014, Великобритания / США / Китай
7.2
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39
Драйвер на ночь
боевик, триллер, комедия
2014, США
7.2
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40
Черепашки-ниндзя
приключения, комедия, анимация, фантастика
2014, США
7.1
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41
Академия вампиров
фэнтези
2014, США
7.1
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42
Новый Человек-паук: Высокое напряжение
боевик, фэнтези, приключения
2014, США
7.1
Оцените
43
Магия лунного света
комедия, драма
2014, США
6.9
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44
Ной
драма, фэнтези
2014, США
6.9
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45
Робокоп
фантастика, боевик, криминал
2014, США
6.8
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46
Мачо и ботан 2
комедия, боевик
2014, США
6.8
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47
Неудержимые 3
боевик
2014, США / Франция
6.7
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48
Навстречу шторму
триллер
2014, США
6.7
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49
Одержимость
драма
2014, США
6.7
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50
Исход: Цари и Боги
боевик, драма, приключения
2014, Великобритания / США
6.5
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51
Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть I
фантастика, приключения, триллер, драма
2014, США
6.1
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52
Планета обезьян: Революция
триллер, фантастика, боевик, драма
2014, США
6.0
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53
Паранормальное явление: Метка дьявола
ужасы
2014, США
5.9
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54
Чем дальше в лес...
комедия, фэнтези, мюзикл
2014, США
5.8
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55
Годзилла
ужасы, фантастика, боевик
2014, США
5.7
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56
Восхождение Юпитер
боевик, фантастика
2014, США
5.2
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57
Саботаж
боевик, криминал, триллер, драма
2014, США
4.4
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