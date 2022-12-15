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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов США 2014

Рейтинг американских фильмов 2014 года

Грань будущего
1 Грань будущего
фантастика, боевик 2014, США
8.4
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Исчезнувшая
2 Исчезнувшая
триллер, драма 2014, США
8.3
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Хоббит: Битва Пяти Воинств
3 Хоббит: Битва Пяти Воинств
фэнтези, приключения 2014, США
8.2
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Обитель проклятых
4 Обитель проклятых
триллер 2014, США
8.2
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Лучшее во мне
5 Лучшее во мне
мелодрама, драма 2014, США
8.2
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Стражи Галактики
6 Стражи Галактики
фантастика, боевик, приключения 2014, США
8.1
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Интерстеллар
7 Интерстеллар
фантастика 2014, США / Великобритания
8.0
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Город героев
8 Город героев
комедия, боевик, анимация, семейный 2014, США
8.0
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С любовью, Рози
9 С любовью, Рози
комедия, мелодрама 2014, Великобритания / США
8.0
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Как приручить дракона 2
10 Как приручить дракона 2
комедия, фэнтези, анимация, боевик, приключения 2014, США
8.0
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Посвященный
11 Посвященный
фантастика, драма, фэнтези 2014, США
8.0
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Джон Уик
12 Джон Уик
боевик, триллер 2014, США
7.9
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Воровка книг
13 Воровка книг
драма 2014, США
7.9
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Судья
14 Судья
драма 2014, США
7.8
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Великий уравнитель
15 Великий уравнитель
триллер, криминал, боевик 2014, США
7.7
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Первый мститель: Другая война
16 Первый мститель: Другая война
приключения, фантастика, боевик 2014, США
7.6
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Оно
17 Оно
детектив, ужасы 2014, США
7.5
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Отель
18 Отель "Гранд Будапешт"
комедия, драма 2014, США / Германия
7.5
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Люди Икс: Дни минувшего будущего
19 Люди Икс: Дни минувшего будущего
фантастика, боевик, фэнтези 2014, США
7.5
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Бегущий в лабиринте
20 Бегущий в лабиринте
триллер, детектив, фантастика 2014, США
7.5
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Ночь в музее: Секрет гробницы
21 Ночь в музее: Секрет гробницы
семейный, комедия, фэнтези 2014, США
7.5
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Избави нас от лукавого
22 Избави нас от лукавого
криминал, боевик, триллер, ужасы 2014, США
7.5
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Need for speed: Жажда скорости
23 Need for speed: Жажда скорости
боевик, драма, триллер, криминал 2014, США
7.5
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Смешанные
24 Смешанные
комедия 2014, США
7.5
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Дракула
25 Дракула
ужасы, драма, боевик, фэнтези 2014, США
7.4
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Малефисента
26 Малефисента
фэнтези 2014, США
7.4
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Приключения Паддингтона
27 Приключения Паддингтона
семейный, комедия, приключения 2014, Великобритания / Франция / США / Канада
7.4
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Город грехов 2: Женщина, ради которой стоит убивать
28 Город грехов 2: Женщина, ради которой стоит убивать
драма, криминал, боевик, триллер 2014, США
7.4
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Рио 2
29 Рио 2
семейный, комедия, приключения, анимация 2014, США
7.4
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Бёрдмэн
30 Бёрдмэн
комедия 2014, США
7.4
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Игра в имитацию
31 Игра в имитацию
триллер, биография, драма 2014, США
7.4
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Трансформеры: Эпоха истребления
32 Трансформеры: Эпоха истребления
фантастика, боевик 2014, США
7.4
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Пингвины Мадагаскара
33 Пингвины Мадагаскара
приключения, анимация, комедия, семейный 2014, США
7.4
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Другая женщина
34 Другая женщина
комедия 2014, США
7.3
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Дивергент
35 Дивергент
мелодрама, фантастика, боевик 2014, США
7.3
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Проклятие Аннабель
36 Проклятие Аннабель
ужасы 2014, США
7.3
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Виноваты звезды
37 Виноваты звезды
драма 2014, США
7.2
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Превосходство
38 Превосходство
триллер, боевик, драма, фантастика 2014, Великобритания / США / Китай
7.2
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Драйвер на ночь
39 Драйвер на ночь
боевик, триллер, комедия 2014, США
7.2
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Черепашки-ниндзя
40 Черепашки-ниндзя
приключения, комедия, анимация, фантастика 2014, США
7.1
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Академия вампиров
41 Академия вампиров
фэнтези 2014, США
7.1
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Новый Человек-паук: Высокое напряжение
42 Новый Человек-паук: Высокое напряжение
боевик, фэнтези, приключения 2014, США
7.1
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Магия лунного света
43 Магия лунного света
комедия, драма 2014, США
6.9
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Ной
44 Ной
драма, фэнтези 2014, США
6.9
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Робокоп
45 Робокоп
фантастика, боевик, криминал 2014, США
6.8
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Мачо и ботан 2
46 Мачо и ботан 2
комедия, боевик 2014, США
6.8
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Неудержимые 3
47 Неудержимые 3
боевик 2014, США / Франция
6.7
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Навстречу шторму
48 Навстречу шторму
триллер 2014, США
6.7
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Одержимость
49 Одержимость
драма 2014, США
6.7
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Исход: Цари и Боги
50 Исход: Цари и Боги
боевик, драма, приключения 2014, Великобритания / США
6.5
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Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть I
51 Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть I
фантастика, приключения, триллер, драма 2014, США
6.1
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Планета обезьян: Революция
52 Планета обезьян: Революция
триллер, фантастика, боевик, драма 2014, США
6.0
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Паранормальное явление: Метка дьявола
53 Паранормальное явление: Метка дьявола
ужасы 2014, США
5.9
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Чем дальше в лес...
54 Чем дальше в лес...
комедия, фэнтези, мюзикл 2014, США
5.8
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Годзилла
55 Годзилла
ужасы, фантастика, боевик 2014, США
5.7
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Восхождение Юпитер
56 Восхождение Юпитер
боевик, фантастика 2014, США
5.2
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Саботаж
57 Саботаж
боевик, криминал, триллер, драма 2014, США
4.4
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