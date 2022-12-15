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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов США 2013

Рейтинг американских фильмов 2013 года

Холодное сердце
1 Холодное сердце
приключения, анимация, семейный 2013, США
8.5
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Университет монстров
2 Университет монстров
комедия, семейный, фэнтези, приключения, анимация 2013, США
8.3
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Иллюзия обмана
3 Иллюзия обмана
криминал, триллер 2013, США
8.3
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Хоббит: Пустошь Смауга
4 Хоббит: Пустошь Смауга
драма, фэнтези, приключения 2013, США / Новая Зеландия
8.2
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Заклятие
5 Заклятие
триллер, ужасы 2013, США
8.1
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Семейка Крудс
6 Семейка Крудс
анимация, комедия, приключения, семейный 2013, США
8.1
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Железный человек 3
7 Железный человек 3
фантастика, боевик, приключения 2013, США
8.1
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Игра Эндера
8 Игра Эндера
фантастика, приключения 2013, США
8.0
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Обливион
9 Обливион
боевик, фантастика 2013, США
8.0
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Мы - Миллеры
10 Мы - Миллеры
комедия 2013, США
8.0
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Тор 2: Царство тьмы
11 Тор 2: Царство тьмы
приключения, боевик 2013, США
7.8
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Форсаж 6
12 Форсаж 6
боевик, драма, триллер, криминал 2013, США
7.8
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Волк с Уолл-стрит
13 Волк с Уолл-стрит
драма, криминал 2013, США
7.8
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Гадкий я 2
14 Гадкий я 2
анимация, семейный 2013, США
7.8
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Тепло наших тел
15 Тепло наших тел
мелодрама, драма, ужасы 2013, США
7.8
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План побега
16 План побега
триллер, боевик, фантастика 2013, США
7.8
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Великий Гэтсби
17 Великий Гэтсби
драма, исторический 2013, США
7.8
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Голодные игры: И вспыхнет пламя
18 Голодные игры: И вспыхнет пламя
боевик, фантастика, триллер 2013, США
7.7
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Выживут только любовники
19 Выживут только любовники
фантастика, триллер, драма 2013, США
7.7
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Паркер
20 Паркер
криминал, триллер 2013, США
7.7
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Воздушный маршал
21 Воздушный маршал
триллер, боевик 2013, США
7.7
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Гравитация
22 Гравитация
фантастика, триллер 2013, США / Великобритания
7.6
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Росомаха: Бессмертный
23 Росомаха: Бессмертный
приключения, боевик 2013, США
7.5
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Одинокий рейнджер
24 Одинокий рейнджер
триллер, боевик, вестерн 2013, США
7.5
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Риддик
25 Риддик
боевик, фантастика 2013, США
7.5
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Мама
26 Мама
ужасы 2013, США
7.5
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Пленницы
27 Пленницы
триллер, драма, криминал 2013, США
7.5
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Астрал: Глава 2
28 Астрал: Глава 2
ужасы, триллер 2013, США
7.5
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Далласский клуб покупателей
29 Далласский клуб покупателей
драма 2013, США
7.5
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Призрачный патруль
30 Призрачный патруль
боевик, комедия, криминал 2013, США
7.4
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Штурм Белого дома
31 Штурм Белого дома
драма, боевик 2013, США
7.4
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Перси Джексон и море чудовищ
32 Перси Джексон и море чудовищ
приключения, семейный, боевик, фэнтези, драма 2013, США
7.4
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РЭД 2
33 РЭД 2
боевик, комедия, триллер 2013, США
7.4
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Тихоокеанский рубеж
34 Тихоокеанский рубеж
боевик, фантастика, приключения 2013, США
7.4
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Невероятная жизнь Уолтера Митти
35 Невероятная жизнь Уолтера Митти
комедия 2013, США
7.4
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Мальчишник в Вегасе 3
36 Мальчишник в Вегасе 3
комедия 2013, США
7.3
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Капитан Филлипс
37 Капитан Филлипс
драма 2013, США
7.3
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Возвращение героя
38 Возвращение героя
боевик 2013, США
7.3
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Охотники на гангстеров
39 Охотники на гангстеров
криминал, драма 2013, США
7.3
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Зловещие мертвецы. Черная книга
40 Зловещие мертвецы. Черная книга
триллер, ужасы 2013, США
7.3
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Стукач
41 Стукач
боевик, драма, триллер 2013, США
7.3
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Тревожный вызов
42 Тревожный вызов
триллер 2013, США
7.3
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Джек - покоритель великанов
43 Джек - покоритель великанов
мелодрама, драма, фэнтези, приключения 2013, США
7.3
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Копы в юбках
44 Копы в юбках
комедия 2013, США
7.3
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Кадры
45 Кадры
комедия 2013, США
7.2
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Поймай толстуху, если сможешь
46 Поймай толстуху, если сможешь
криминал, комедия 2013, США
7.2
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Кровью и потом: Анаболики
47 Кровью и потом: Анаболики
драма, боевик, комедия 2013, США
7.2
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47 ронинов
48 47 ронинов
драма, боевик 2013, США
7.2
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Два ствола
49 Два ствола
драма, криминал, боевик, триллер 2013, США
7.2
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12 лет рабства
50 12 лет рабства
драма, исторический, биография 2013, США / Великобритания
7.2
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Турбо
51 Турбо
анимация 2013, США
7.2
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Падение Олимпа
52 Падение Олимпа
боевик, триллер 2013, США
7.2
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Одноклассники 2
53 Одноклассники 2
комедия 2013, США
7.2
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Судная ночь
54 Судная ночь
ужасы, триллер, фантастика 2013, США
7.2
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Окулус
55 Окулус
ужасы 2013, США
7.2
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Человек из стали
56 Человек из стали
фантастика, фэнтези, приключения, боевик 2013, США
7.1
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Starперцы
57 Starперцы
комедия, драма 2013, США
7.1
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Элизиум - рай не на Земле
58 Элизиум - рай не на Земле
драма, фантастика 2013, США
7.1
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Малавита
59 Малавита
криминал, драма, триллер 2013, США / Франция
7.1
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Орудия смерти: Город костей
60 Орудия смерти: Город костей
приключения, боевик, фэнтези, драма 2013, США / Германия
7.1
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Облачно... 2: Месть ГМО
61 Облачно... 2: Месть ГМО
семейный, анимация, комедия 2013, США
7.0
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Дом с паранормальными явлениями
62 Дом с паранормальными явлениями
комедия 2013, США
7.0
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300 спартанцев: Расцвет империи
63 300 спартанцев: Расцвет империи
боевик, драма 2013, США
6.9
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Тайна перевала Дятлова
64 Тайна перевала Дятлова
ужасы, триллер 2013, Россия / США
6.8
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Стартрек: Возмездие
65 Стартрек: Возмездие
боевик, фантастика, приключения 2013, США
6.8
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21 и больше
66 21 и больше
комедия 2013, США
6.8
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Оз: Великий и Ужасный
67 Оз: Великий и Ужасный
фэнтези 2013, США
6.7
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Va-банк
68 Va-банк
криминал, драма, триллер 2013, США
6.6
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Афера по-американски
69 Афера по-американски
исторический, триллер, драма 2013, США
6.6
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После нашей эры
70 После нашей эры
боевик, приключения, фантастика 2013, США
6.6
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Телекинез
71 Телекинез
драма, ужасы 2013, США
6.5
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Эпик
72 Эпик
анимация, фэнтези, семейный, приключения 2013, США
6.3
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Несносный дед
73 Несносный дед
комедия, документальный 2013, США
6.3
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Философы: Урок выживания
74 Философы: Урок выживания
триллер, фантастика, фэнтези 2013, США
6.2
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Мачете убивает
75 Мачете убивает
криминал, триллер, боевик 2013, США
6.2
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Побочный эффект
76 Побочный эффект
криминал, драма, триллер 2013, США
6.1
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Очень страшное кино 5
77 Очень страшное кино 5
триллер, комедия, ужасы 2013, США
6.0
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Советник
78 Советник
криминал, триллер, драма 2013, США / Великобритания
5.8
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Джобс: Империя соблазна
79 Джобс: Империя соблазна
драма, биография 2013, США
5.6
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Муви 43
80 Муви 43
комедия 2013, США
5.5
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Крепкий орешек: Хороший день, чтобы умереть
81 Крепкий орешек: Хороший день, чтобы умереть
боевик, триллер, криминал 2013, США
5.4
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Черная роза
82 Черная роза
боевик 2013, США / Россия
2.0
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