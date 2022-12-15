Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Рейтинг фильмов
Топ 1000 лучших фильмов
США
2013
Рейтинг американских фильмов 2013 года
Топ 1000
Самые ожидаемые
В прокате
Сериалы
1
Холодное сердце
приключения, анимация, семейный
2013, США
8.5
Оцените
Смотреть за 1 рубль
2
Университет монстров
комедия, семейный, фэнтези, приключения, анимация
2013, США
8.3
Оцените
Смотреть за 1 рубль
3
Иллюзия обмана
криминал, триллер
2013, США
8.3
Оцените
Смотреть за 1 рубль
4
Хоббит: Пустошь Смауга
драма, фэнтези, приключения
2013, США / Новая Зеландия
8.2
Оцените
Смотреть за 1 рубль
5
Заклятие
триллер, ужасы
2013, США
8.1
Оцените
6
Семейка Крудс
анимация, комедия, приключения, семейный
2013, США
8.1
Оцените
Смотреть за 1 рубль
7
Железный человек 3
фантастика, боевик, приключения
2013, США
8.1
Оцените
Смотреть за 1 рубль
8
Игра Эндера
фантастика, приключения
2013, США
8.0
Оцените
Смотреть за 1 рубль
9
Обливион
боевик, фантастика
2013, США
8.0
Оцените
Смотреть за 1 рубль
10
Мы - Миллеры
комедия
2013, США
8.0
Оцените
11
Тор 2: Царство тьмы
приключения, боевик
2013, США
7.8
Оцените
Смотреть за 1 рубль
12
Форсаж 6
боевик, драма, триллер, криминал
2013, США
7.8
Оцените
Смотреть за 1 рубль
13
Волк с Уолл-стрит
драма, криминал
2013, США
7.8
Оцените
Смотреть за 1 рубль
14
Гадкий я 2
анимация, семейный
2013, США
7.8
Оцените
Смотреть за 1 рубль
15
Тепло наших тел
мелодрама, драма, ужасы
2013, США
7.8
Оцените
Смотреть за 1 рубль
16
План побега
триллер, боевик, фантастика
2013, США
7.8
Оцените
Смотреть за 1 рубль
17
Великий Гэтсби
драма, исторический
2013, США
7.8
Оцените
18
Голодные игры: И вспыхнет пламя
боевик, фантастика, триллер
2013, США
7.7
Оцените
Смотреть за 1 рубль
19
Выживут только любовники
фантастика, триллер, драма
2013, США
7.7
Оцените
20
Паркер
криминал, триллер
2013, США
7.7
Оцените
Смотреть за 1 рубль
21
Воздушный маршал
триллер, боевик
2013, США
7.7
Оцените
22
Гравитация
фантастика, триллер
2013, США / Великобритания
7.6
Оцените
23
Росомаха: Бессмертный
приключения, боевик
2013, США
7.5
Оцените
Смотреть за 1 рубль
24
Одинокий рейнджер
триллер, боевик, вестерн
2013, США
7.5
Оцените
Смотреть за 1 рубль
25
Риддик
боевик, фантастика
2013, США
7.5
Оцените
Смотреть за 1 рубль
26
Мама
ужасы
2013, США
7.5
Оцените
Смотреть за 1 рубль
27
Пленницы
триллер, драма, криминал
2013, США
7.5
Оцените
28
Астрал: Глава 2
ужасы, триллер
2013, США
7.5
Оцените
Смотреть за 1 рубль
29
Далласский клуб покупателей
драма
2013, США
7.5
Оцените
30
Призрачный патруль
боевик, комедия, криминал
2013, США
7.4
Оцените
Смотреть за 1 рубль
31
Штурм Белого дома
драма, боевик
2013, США
7.4
Оцените
Смотреть за 1 рубль
32
Перси Джексон и море чудовищ
приключения, семейный, боевик, фэнтези, драма
2013, США
7.4
Оцените
Смотреть за 1 рубль
33
РЭД 2
боевик, комедия, триллер
2013, США
7.4
Оцените
Смотреть за 1 рубль
34
Тихоокеанский рубеж
боевик, фантастика, приключения
2013, США
7.4
Оцените
35
Невероятная жизнь Уолтера Митти
комедия
2013, США
7.4
Оцените
Смотреть за 1 рубль
36
Мальчишник в Вегасе 3
комедия
2013, США
7.3
Оцените
37
Капитан Филлипс
драма
2013, США
7.3
Оцените
38
Возвращение героя
боевик
2013, США
7.3
Оцените
Смотреть за 1 рубль
39
Охотники на гангстеров
криминал, драма
2013, США
7.3
Оцените
40
Зловещие мертвецы. Черная книга
триллер, ужасы
2013, США
7.3
Оцените
Смотреть за 1 рубль
41
Стукач
боевик, драма, триллер
2013, США
7.3
Оцените
Смотреть за 1 рубль
42
Тревожный вызов
триллер
2013, США
7.3
Оцените
Смотреть за 1 рубль
43
Джек - покоритель великанов
мелодрама, драма, фэнтези, приключения
2013, США
7.3
Оцените
Смотреть за 1 рубль
44
Копы в юбках
комедия
2013, США
7.3
Оцените
Смотреть за 1 рубль
45
Кадры
комедия
2013, США
7.2
Оцените
Смотреть за 1 рубль
46
Поймай толстуху, если сможешь
криминал, комедия
2013, США
7.2
Оцените
Смотреть за 1 рубль
47
Кровью и потом: Анаболики
драма, боевик, комедия
2013, США
7.2
Оцените
48
47 ронинов
драма, боевик
2013, США
7.2
Оцените
Смотреть за 1 рубль
49
Два ствола
драма, криминал, боевик, триллер
2013, США
7.2
Оцените
50
12 лет рабства
драма, исторический, биография
2013, США / Великобритания
7.2
Оцените
Смотреть за 1 рубль
51
Турбо
анимация
2013, США
7.2
Оцените
Смотреть за 1 рубль
52
Падение Олимпа
боевик, триллер
2013, США
7.2
Оцените
53
Одноклассники 2
комедия
2013, США
7.2
Оцените
54
Судная ночь
ужасы, триллер, фантастика
2013, США
7.2
Оцените
Смотреть за 1 рубль
55
Окулус
ужасы
2013, США
7.2
Оцените
Смотреть за 1 рубль
56
Человек из стали
фантастика, фэнтези, приключения, боевик
2013, США
7.1
Оцените
57
Starперцы
комедия, драма
2013, США
7.1
Оцените
Смотреть за 1 рубль
58
Элизиум - рай не на Земле
драма, фантастика
2013, США
7.1
Оцените
Смотреть за 1 рубль
59
Малавита
криминал, драма, триллер
2013, США / Франция
7.1
Оцените
60
Орудия смерти: Город костей
приключения, боевик, фэнтези, драма
2013, США / Германия
7.1
Оцените
Смотреть за 1 рубль
61
Облачно... 2: Месть ГМО
семейный, анимация, комедия
2013, США
7.0
Оцените
Смотреть за 1 рубль
62
Дом с паранормальными явлениями
комедия
2013, США
7.0
Оцените
Смотреть за 1 рубль
63
300 спартанцев: Расцвет империи
боевик, драма
2013, США
6.9
Оцените
Смотреть за 1 рубль
64
Тайна перевала Дятлова
ужасы, триллер
2013, Россия / США
6.8
Оцените
65
Стартрек: Возмездие
боевик, фантастика, приключения
2013, США
6.8
Оцените
66
21 и больше
комедия
2013, США
6.8
Оцените
67
Оз: Великий и Ужасный
фэнтези
2013, США
6.7
Оцените
Смотреть за 1 рубль
68
Va-банк
криминал, драма, триллер
2013, США
6.6
Оцените
Смотреть онлайн
69
Афера по-американски
исторический, триллер, драма
2013, США
6.6
Оцените
Смотреть за 1 рубль
70
После нашей эры
боевик, приключения, фантастика
2013, США
6.6
Оцените
Смотреть за 1 рубль
71
Телекинез
драма, ужасы
2013, США
6.5
Оцените
72
Эпик
анимация, фэнтези, семейный, приключения
2013, США
6.3
Оцените
Смотреть за 1 рубль
73
Несносный дед
комедия, документальный
2013, США
6.3
Оцените
Смотреть за 1 рубль
74
Философы: Урок выживания
триллер, фантастика, фэнтези
2013, США
6.2
Оцените
75
Мачете убивает
криминал, триллер, боевик
2013, США
6.2
Оцените
Смотреть за 1 рубль
76
Побочный эффект
криминал, драма, триллер
2013, США
6.1
Оцените
77
Очень страшное кино 5
триллер, комедия, ужасы
2013, США
6.0
Оцените
Смотреть за 1 рубль
78
Советник
криминал, триллер, драма
2013, США / Великобритания
5.8
Оцените
Смотреть за 1 рубль
79
Джобс: Империя соблазна
драма, биография
2013, США
5.6
Оцените
Смотреть за 1 рубль
80
Муви 43
комедия
2013, США
5.5
Оцените
81
Крепкий орешек: Хороший день, чтобы умереть
боевик, триллер, криминал
2013, США
5.4
Оцените
Смотреть за 1 рубль
82
Черная роза
боевик
2013, США / Россия
2.0
Оцените
Жанр
анимация
аниме
балет
биография
боевик
вестерн
военный
детектив
детский
документальный
драма
исторический
катастрофа
комедия
концерт
короткометражный
криминал
мелодрама
мистика
музыка
мюзикл
приключения
сборник
семейный
сказка
спорт
триллер
ужасы
фантастика
фэнтези
эротика
Страна
Австралия
Австрия
Аргентина
Беларусь
Бельгия
Болгария
Бразилия
Великобритания
Венгрия
Венесуэла
Германия
Гонконг
Греция
Дания
Индия
Индонезия
Ирландия
Исландия
Испания
Италия
Казахстан
Канада
Катар
Китай
Колумбия
Корея
Латвия
Ливан
Лихтенштейн
Люксембург
Македония
Мальта
Марокко
Мексика
Монако
Монголия
Нидерланды
Новая Зеландия
Норвегия
ОАЭ
Польша
Португалия
Россия
Румыния
СССР
США
Сербия
Сингапур
Таиланд
Турция
Украина
ФРГ
Финляндия
Франция
Черногория
Чехия
Швейцария
Швеция
Югославия
Япония
Год
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1969
1968
1966
1964
1961
1957
1956
1955
1940
Применить
Сбросить
Самые ожидаемые фильмы
Топ 1000 лучших фильмов
Лучшие фильмы в прокате
Лучшие фильмы 2021 года
Лучшие фильмы 2020 года
Лучшие фильмы 2019 года
Лучшие фильмы 2018 года
Лучшие отечественные фильмы
Лучшие фильмы по странам
Лучшие фильмы по жанрам
Лучшие фильмы по годам
Самые ожидаемые фильмы
771
Аватар 2: Путь воды
15 декабря 2022
206
Аватар 4
17 декабря 2026
173
Аватар 3
19 декабря 2024
148
Аквамен 2
16 марта 2023
131
Черная Пантера: Ваканда навеки
10 ноября 2022
Лучшие фильмы в прокате
9.1
Человек-паук: Нет пути домой
9.0
Зеленая миля
9.0
Черный телефон
9.0
Коати. Легенда джунглей
8.9
Байкал. Удивительные приключения Юмы
Топ 1000 лучших фильмов
9.1
Человек-паук: Нет пути домой
9.0
Зеленая миля
9.0
1+1
9.0
Король Лев
9.0
Ходячий замок
Related video
Не поверите, в чем обвиняли «Спокойной ночи, малыши!»
Малахов бросил все, чтобы быть рядом с избитой матерью
Сгорела на работе: экстрасенс назвал причину гибели Полищук
Звезда «Служебного романа» едва не бросила роль из-за оскорбительно низкого гонорара
Олимпийская чемпионка жалуется на маленькую пенсию: «Где-то, наверное, 85-90 тысяч»
Сбежавший в США Крамаров умер так, как боялся больше всего
«Кто ей вернет здоровье?»: россиянам напомнили о подвиге Пугачевой
«Запад завидовал»: звезда «В бой идут одни старики» напомнил о важном
Свадебный зал вместо гостиной: иностранцы высмеяли особняк Малышевой
Почти полностью парализован: раскрыто жуткое состояние Бориса Моисеева
«Врагу не пожелаешь»: вот о какой драме много лет молчала Заворотнюк
Повел себя некорректно: из-за чего Моргунов поссорился с Гайдаем