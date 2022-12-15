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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов США 2012

Рейтинг американских фильмов 2012 года

Хоббит: Нежданное путешествие
1 Хоббит: Нежданное путешествие
фэнтези, приключения 2012, США
8.5
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Джанго освобожденный
2 Джанго освобожденный
вестерн 2012, США
8.5
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Ральф
3 Ральф
анимация 2012, США
8.3
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Джон Картер
4 Джон Картер
приключения, фантастика, боевик, фэнтези 2012, США
8.3
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Ледниковый период 4: Континентальный дрейф
5 Ледниковый период 4: Континентальный дрейф
комедия, анимация, семейный, приключения 2012, США
8.2
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Мстители
6 Мстители
боевик 2012, США
8.2
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Мадагаскар 3
7 Мадагаскар 3
анимация, семейный 2012, США
8.2
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Гонка
8 Гонка
биография, драма, боевик, спорт 2012, США
8.1
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Храбрая сердцем
9 Храбрая сердцем
семейный, анимация 2012, США
8.0
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Монстры на каникулах
10 Монстры на каникулах
комедия, анимация, семейный 2012, США
8.0
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Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 2
11 Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 2
мелодрама, фэнтези 2012, США
8.0
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Экипаж
12 Экипаж
драма 2012, США
7.9
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Хранители снов
13 Хранители снов
семейный, анимация, приключения 2012, США
7.9
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Темный рыцарь: Возрождение легенды
14 Темный рыцарь: Возрождение легенды
драма, триллер, боевик 2012, США / Великобритания
7.9
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Хижина в лесу
15 Хижина в лесу
ужасы, триллер 2012, США
7.8
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007: Координаты
16 007: Координаты "Скайфолл"
приключения, боевик, триллер 2012, США / Великобритания
7.8
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Облачный атлас
17 Облачный атлас
фантастика 2012, США
7.8
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Коллекционер 2
18 Коллекционер 2
ужасы 2012, США
7.8
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Неудержимые 2
19 Неудержимые 2
приключения, триллер, боевик 2012, США
7.8
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Джек Ричер
20 Джек Ричер
триллер, детектив 2012, США
7.8
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Люди в черном 3
21 Люди в черном 3
фантастика, приключения, боевик 2012, США
7.8
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Сайлент Хилл 2 3D
22 Сайлент Хилл 2 3D
ужасы 2012, США / Франция
7.7
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Самый пьяный округ в мире
23 Самый пьяный округ в мире
драма, криминал 2012, США
7.6
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Мрачные тени
24 Мрачные тени
ужасы, драма 2012, США
7.6
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На грани
25 На грани
триллер 2012, США
7.6
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Американский пирог: Все в сборе
26 Американский пирог: Все в сборе
комедия 2012, США
7.6
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Другой мир: Пробуждение
27 Другой мир: Пробуждение
фантастика, ужасы, боевик 2012, США
7.6
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Синистер
28 Синистер
криминал, ужасы 2012, США
7.5
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Жизнь Пи
29 Жизнь Пи
приключения, драма 2012, США / Китай
7.5
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Проект Х: Дорвались
30 Проект Х: Дорвались
комедия 2012, США
7.5
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Лето. Одноклассники. Любовь
31 Лето. Одноклассники. Любовь
комедия 2012, США
7.5
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Эволюция Борна
32 Эволюция Борна
боевик 2012, США
7.5
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Охотники на ведьм
33 Охотники на ведьм
комедия, боевик, ужасы 2012, США / Германия
7.4
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Петля времени
34 Петля времени
боевик, фантастика 2012, США
7.4
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Морской бой
35 Морской бой
фантастика, боевик, триллер 2012, США
7.4
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Мой парень - псих
36 Мой парень - псих
комедия, драма 2012, США
7.4
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Мачо и ботан
37 Мачо и ботан
комедия, боевик 2012, США
7.4
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Гостья
38 Гостья
фантастика, триллер 2012, США
7.3
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Код доступа
39 Код доступа "Кейптаун"
триллер, ужасы, боевик 2012, США
7.3
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Лоракс
40 Лоракс
анимация, фэнтези, семейный 2012, США
7.3
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Голодные игры
41 Голодные игры
триллер, драма, фантастика 2012, США
7.3
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Ворон
42 Ворон
триллер 2012, США / Испания / Венгрия
7.3
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Шаг вперед 4
43 Шаг вперед 4
мелодрама, драма, мюзикл 2012, США
7.3
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Схватка
44 Схватка
триллер 2012, США
7.3
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Папа - досвидос
45 Папа - досвидос
комедия 2012, США
7.2
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Место под соснами
46 Место под соснами
драма, криминал 2012, США
7.2
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Королевство полной луны
47 Королевство полной луны
комедия 2012, США
7.2
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Патруль
48 Патруль
детектив, драма, триллер, криминал 2012, США
7.2
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Хорошо быть тихоней
49 Хорошо быть тихоней
драма, мелодрама 2012, США
7.2
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Агент под прикрытием
50 Агент под прикрытием
боевик, комедия 2012, США
7.2
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Толстяк на ринге
51 Толстяк на ринге
боевик, комедия 2012, США
7.2
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Семь психопатов
52 Семь психопатов
комедия 2012, США / Великобритания
7.2
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Римские приключения
53 Римские приключения
комедия 2012, США / Италия / Испания
7.2
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Покорители волн
54 Покорители волн
спорт, драма 2012, США
7.2
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Хроника
55 Хроника
ужасы, драма 2012, США / Великобритания
7.2
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Паранормальное явление 4
56 Паранормальное явление 4
ужасы 2012, США
7.2
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Новый Человек-паук
57 Новый Человек-паук
приключения, фэнтези, драма, боевик, триллер 2012, США
7.1
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Война миров Z
58 Война миров Z
фантастика, боевик, ужасы, драма 2012, США / Мальта
7.1
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Белоснежка: месть гномов
59 Белоснежка: месть гномов
комедия, фэнтези 2012, США
7.0
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Президент Линкольн: Охотник на вампиров
60 Президент Линкольн: Охотник на вампиров
ужасы, триллер 2012, США
7.0
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Запретная зона
61 Запретная зона
ужасы, триллер 2012, США
7.0
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Диктатор
62 Диктатор
комедия 2012, США
7.0
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Особо опасны
63 Особо опасны
триллер, криминал 2012, США
7.0
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Напролом
64 Напролом
триллер, фантастика, боевик 2012, США / Франция
7.0
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Вспомнить все
65 Вспомнить все
приключения, триллер, боевик, фантастика 2012, США
6.9
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Дружинники
66 Дружинники
фантастика, комедия 2012, США
6.8
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G.I. Joe: Бросок кобры 2
67 G.I. Joe: Бросок кобры 2
боевик 2012, США / Канада
6.7
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Контрабанда
68 Контрабанда
триллер 2012, США / Великобритания
6.6
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Явление
69 Явление
триллер, ужасы 2012, США
6.6
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Белоснежка и охотник
70 Белоснежка и охотник
сказка, приключения, боевик 2012, США
6.6
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Ограбление казино
71 Ограбление казино
криминал, триллер 2012, США
6.5
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Франкенвини
72 Франкенвини
фантастика, ужасы, комедия, анимация 2012, США
6.5
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Гнев титанов
73 Гнев титанов
боевик, приключения, фэнтези 2012, США
6.1
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Прометей
74 Прометей
боевик, драма, фантастика, ужасы 2012, США
5.8
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Холостячки
75 Холостячки
комедия 2012, США
5.4
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Билет на VEGA$
76 Билет на VEGA$
приключения, комедия 2012, США / Россия
5.3
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Москва 2017
77 Москва 2017
триллер, фантастика 2012, США
4.2
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