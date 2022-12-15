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Скоро в прокате "Развод. Фильм второй"
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1
Пираты Карибского моря: На странных берегах
боевик, комедия, приключения
2011, США
8.6
Оцените
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2
Области тьмы
триллер
2011, США
8.6
Оцените
3
Гарри Поттер и Дары смерти. Часть вторая
семейный, фэнтези, драма, мистика, приключения
2011, США / Великобритания
8.5
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4
Живая сталь
драма, боевик
2011, США
8.4
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5
Время
фантастика
2011, США
8.3
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6
Рио
комедия, семейный, анимация, приключения
2011, США
8.3
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7
Шерлок Холмс: Игра теней
приключения, криминал
2011, США
8.3
Оцените
8
Притворись моей женой
мелодрама, комедия
2011, США
8.3
Оцените
9
Форсаж 5
боевик, приключения
2011, США
8.3
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10
Мальчишник 2: Из Вегаса в Бангкок
комедия
2011, США
8.2
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11
Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 1
фэнтези, мелодрама
2011, США
8.2
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12
Люди Икс: Первый класс
боевик, фантастика, драма
2011, США
8.2
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13
Значит, война
комедия, боевик, мелодрама
2011, США
8.2
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14
Механик
драма, боевик
2011, США
8.2
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15
Кунг-Фу Панда 2
комедия, анимация
2011, США
8.2
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16
Исходный код
драма, фантастика
2011, США / Франция
8.1
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17
Гномео и Джульетта
фэнтези, анимация, мелодрама, семейный
2011, США / Великобритания
8.1
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18
Девушка с татуировкой дракона
криминал, триллер
2011, США
8.1
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19
Астрал
ужасы, триллер
2011, США
8.1
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20
Кот в сапогах
фэнтези, комедия, анимация, приключения
2011, США
8.1
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21
Воды слонам!
драма
2011, США
8.0
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22
Восстание планеты обезьян
фантастика, боевик, приключения
2011, США
8.0
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23
Трансформеры 3: Темная сторона Луны
приключения, боевик, фантастика
2011, США
8.0
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24
Ранго
семейный, приключения, анимация
2011, США
8.0
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25
Путешествие 2: Таинственный остров
фантастика, приключения
2011, США
8.0
Оцените
26
Паранормальное явление 3
ужасы
2011, США
7.9
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27
Неизвестный
драма, криминал, триллер
2011, США
7.9
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28
Элвин и бурундуки 3
семейный, мюзикл, комедия
2011, США
7.9
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29
Тор
боевик, приключения, драма
2011, США
7.9
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30
Клятва
мелодрама, драма
2011, США
7.8
Оцените
31
Хочу как ты
комедия
2011, США
7.8
Оцените
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32
Пингвины мистера Поппера
комедия
2011, США
7.8
Оцените
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33
Монте-Карло
комедия
2011, США
7.8
Оцените
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34
Красная шапочка
драма, триллер, фэнтези
2011, США
7.7
Оцените
35
Я - Четвертый
фантастика, боевик
2011, США
7.7
Оцените
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36
Тачки 2
анимация, комедия, семейный
2011, США
7.7
Оцените
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37
Секс по дружбе
комедия
2011, США
7.7
Оцените
38
Санктум
триллер, драма, приключения
2011, США
7.7
Оцените
39
Защитник
криминал
2011, США
7.7
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40
Миссия Невыполнима: Протокол Фантом
боевик
2011, США
7.7
Оцените
41
Пункт назначения 5
триллер, ужасы
2011, США
7.7
Оцените
42
Профессионал
боевик, триллер
2011, США / Австралия
7.7
Оцените
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43
Приключения Тинтина: Тайна единорога
семейный, анимация, приключения, мистика
2011, США / Новая Зеландия / Бельгия
7.7
Оцените
44
Больше чем секс
мелодрама, комедия
2011, США
7.7
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45
Тайна красной планеты 3D
анимация, семейный
2011, США
7.6
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46
Секретная служба Санта Клауса
анимация
2011, США / Великобритания
7.6
Оцените
47
Очень плохая училка
комедия
2011, США
7.6
Оцените
48
"Старый" новый год
мелодрама, комедия
2011, США
7.6
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49
Пол: Секретный материальчик
фантастика, комедия
2011, Франция / Великобритания / США / Испания
7.6
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50
Погоня
триллер, боевик
2011, США
7.6
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51
Дом грез
триллер
2011, США
7.6
Оцените
52
Человек, который изменил все
драма
2011, США
7.5
Оцените
53
История дельфина
драма
2011, США
7.5
Оцените
54
Дети шпионов в 4D
фантастика, приключения, семейный, боевик, комедия
2011, США
7.5
Оцените
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55
Третий лишний
комедия
2011, США
7.5
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56
Нечто
ужасы, фантастика
2011, США
7.5
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57
Боевой конь
военный
2011, США
7.5
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58
Коломбиана
драма, приключения, боевик, триллер
2011, США / Франция
7.5
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59
Рейд
боевик, триллер, криминал
2011, Индонезия / США / Франция
7.5
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60
Большие Мамочки. Сын как отец
комедия
2011, США
7.5
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61
Несносные боссы
комедия
2011, США
7.5
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62
Драйв
драма, боевик
2011, США
7.5
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63
Крик 4
ужасы, триллер
2011, США
7.5
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64
Агент Джонни Инглиш: Перезагрузка
комедия
2011, США
7.5
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65
Учитель на замену
драма
2011, США
7.5
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66
Полночь в Париже
комедия, мелодрама
2011, США
7.5
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67
Как украсть небоскреб
комедия, боевик
2011, США
7.4
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68
Такие разные близнецы
комедия
2011, США
7.4
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69
Шкатулка Проклятия
ужасы, триллер
2011, США
7.4
Оцените
70
Смурфики
семейный, анимация, сказка
2011, США / Бельгия
7.4
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71
Джастин Бибер: Никогда не говори никогда 3D
мюзикл
2011, США
7.4
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72
Война богов: Бессмертные
боевик, фэнтези, драма
2011, США
7.4
Оцените
73
Храбрые перцем
комедия
2011, США
7.4
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74
Обряд
драма, триллер, ужасы
2011, США
7.4
Оцените
75
Эта дурацкая любовь
комедия
2011, США
7.4
Оцените
76
Безбрачная неделя
комедия
2011, США
7.3
Оцените
77
Запрещенный прием
фэнтези, триллер, боевик
2011, США
7.3
Оцените
78
Вышибала
комедия
2011, США
7.3
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79
Не бойся темноты
триллер, ужасы
2011, США / Австралия
7.3
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80
Бунт ушастых
комедия
2011, США
7.3
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Смотреть за 1 рубль
81
Мой парень из зоопарка
комедия, мелодрама
2011, США
7.3
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82
Случайный доступ 3D
приключения, боевик, фантастика
2011, США / Индия
7.3
Оцените
83
Ромовый дневник
драма, приключения
2011, США
7.2
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84
Линкольн для адвоката
драма, триллер
2011, США
7.2
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85
Ковбои против пришельцев
фэнтези, фантастика, боевик, вестерн
2011, США
7.2
Оцените
86
Первый мститель
приключения, фантастика
2011, США
7.2
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87
Инопланетное вторжение: Битва за Лос-Анджелес
фантастика, боевик
2011, США
7.0
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88
Супер 8
фантастика
2011, США
7.0
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89
Нокаут
триллер, боевик
2011, США
6.8
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90
Конан-Варвар
приключения, фэнтези, боевик
2011, США
6.8
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91
Заражение
фантастика, триллер
2011, США
6.7
Оцените
92
Медведь Йоги
анимация, приключения, семейный, комедия
2011, США / Новая Зеландия
6.7
Оцените
93
Самсара
документальный
2011, США
6.5
Оцените
94
Аполлон 18
триллер, фантастика
2011, США / Россия
6.5
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95
Челюсти 3D
триллер, ужасы
2011, США
6.4
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96
11 11 11
триллер, ужасы, драма
2011, США / Испания
6.4
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97
Девичник в Вегасе
комедия
2011, США
6.2
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