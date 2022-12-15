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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов США 2011

Рейтинг американских фильмов 2011 года

Пираты Карибского моря: На странных берегах
1 Пираты Карибского моря: На странных берегах
боевик, комедия, приключения 2011, США
8.6
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Области тьмы
2 Области тьмы
триллер 2011, США
8.6
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Гарри Поттер и Дары смерти. Часть вторая
3 Гарри Поттер и Дары смерти. Часть вторая
семейный, фэнтези, драма, мистика, приключения 2011, США / Великобритания
8.5
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Живая сталь
4 Живая сталь
драма, боевик 2011, США
8.4
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Время
5 Время
фантастика 2011, США
8.3
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Рио
6 Рио
комедия, семейный, анимация, приключения 2011, США
8.3
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Шерлок Холмс: Игра теней
7 Шерлок Холмс: Игра теней
приключения, криминал 2011, США
8.3
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Притворись моей женой
8 Притворись моей женой
мелодрама, комедия 2011, США
8.3
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Форсаж 5
9 Форсаж 5
боевик, приключения 2011, США
8.3
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Мальчишник 2: Из Вегаса в Бангкок
10 Мальчишник 2: Из Вегаса в Бангкок
комедия 2011, США
8.2
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Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 1
11 Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 1
фэнтези, мелодрама 2011, США
8.2
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Люди Икс: Первый класс
12 Люди Икс: Первый класс
боевик, фантастика, драма 2011, США
8.2
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Значит, война
13 Значит, война
комедия, боевик, мелодрама 2011, США
8.2
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Механик
14 Механик
драма, боевик 2011, США
8.2
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Кунг-Фу Панда 2
15 Кунг-Фу Панда 2
комедия, анимация 2011, США
8.2
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Исходный код
16 Исходный код
драма, фантастика 2011, США / Франция
8.1
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Гномео и Джульетта
17 Гномео и Джульетта
фэнтези, анимация, мелодрама, семейный 2011, США / Великобритания
8.1
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Девушка с татуировкой дракона
18 Девушка с татуировкой дракона
криминал, триллер 2011, США
8.1
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Астрал
19 Астрал
ужасы, триллер 2011, США
8.1
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Кот в сапогах
20 Кот в сапогах
фэнтези, комедия, анимация, приключения 2011, США
8.1
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Воды слонам!
21 Воды слонам!
драма 2011, США
8.0
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Восстание планеты обезьян
22 Восстание планеты обезьян
фантастика, боевик, приключения 2011, США
8.0
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Трансформеры 3: Темная сторона Луны
23 Трансформеры 3: Темная сторона Луны
приключения, боевик, фантастика 2011, США
8.0
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Ранго
24 Ранго
семейный, приключения, анимация 2011, США
8.0
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Путешествие 2: Таинственный остров
25 Путешествие 2: Таинственный остров
фантастика, приключения 2011, США
8.0
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Паранормальное явление 3
26 Паранормальное явление 3
ужасы 2011, США
7.9
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Неизвестный
27 Неизвестный
драма, криминал, триллер 2011, США
7.9
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Элвин и бурундуки 3
28 Элвин и бурундуки 3
семейный, мюзикл, комедия 2011, США
7.9
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Тор
29 Тор
боевик, приключения, драма 2011, США
7.9
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Клятва
30 Клятва
мелодрама, драма 2011, США
7.8
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Хочу как ты
31 Хочу как ты
комедия 2011, США
7.8
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Пингвины мистера Поппера
32 Пингвины мистера Поппера
комедия 2011, США
7.8
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Монте-Карло
33 Монте-Карло
комедия 2011, США
7.8
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Красная шапочка
34 Красная шапочка
драма, триллер, фэнтези 2011, США
7.7
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Я - Четвертый
35 Я - Четвертый
фантастика, боевик 2011, США
7.7
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Тачки 2
36 Тачки 2
анимация, комедия, семейный 2011, США
7.7
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Секс по дружбе
37 Секс по дружбе
комедия 2011, США
7.7
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Санктум
38 Санктум
триллер, драма, приключения 2011, США
7.7
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Защитник
39 Защитник
криминал 2011, США
7.7
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Миссия Невыполнима: Протокол Фантом
40 Миссия Невыполнима: Протокол Фантом
боевик 2011, США
7.7
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Пункт назначения 5
41 Пункт назначения 5
триллер, ужасы 2011, США
7.7
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Профессионал
42 Профессионал
боевик, триллер 2011, США / Австралия
7.7
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Приключения Тинтина: Тайна единорога
43 Приключения Тинтина: Тайна единорога
семейный, анимация, приключения, мистика 2011, США / Новая Зеландия / Бельгия
7.7
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Больше чем секс
44 Больше чем секс
мелодрама, комедия 2011, США
7.7
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Тайна красной планеты 3D
45 Тайна красной планеты 3D
анимация, семейный 2011, США
7.6
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Секретная служба Санта Клауса
46 Секретная служба Санта Клауса
анимация 2011, США / Великобритания
7.6
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Очень плохая училка
47 Очень плохая училка
комедия 2011, США
7.6
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48 "Старый" новый год
мелодрама, комедия 2011, США
7.6
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Пол: Секретный материальчик
49 Пол: Секретный материальчик
фантастика, комедия 2011, Франция / Великобритания / США / Испания
7.6
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Погоня
50 Погоня
триллер, боевик 2011, США
7.6
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Дом грез
51 Дом грез
триллер 2011, США
7.6
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Человек, который изменил все
52 Человек, который изменил все
драма 2011, США
7.5
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История дельфина
53 История дельфина
драма 2011, США
7.5
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Дети шпионов в 4D
54 Дети шпионов в 4D
фантастика, приключения, семейный, боевик, комедия 2011, США
7.5
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Третий лишний
55 Третий лишний
комедия 2011, США
7.5
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Нечто
56 Нечто
ужасы, фантастика 2011, США
7.5
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Боевой конь
57 Боевой конь
военный 2011, США
7.5
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Коломбиана
58 Коломбиана
драма, приключения, боевик, триллер 2011, США / Франция
7.5
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Рейд
59 Рейд
боевик, триллер, криминал 2011, Индонезия / США / Франция
7.5
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Большие Мамочки. Сын как отец
60 Большие Мамочки. Сын как отец
комедия 2011, США
7.5
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Несносные боссы
61 Несносные боссы
комедия 2011, США
7.5
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Драйв
62 Драйв
драма, боевик 2011, США
7.5
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Крик 4
63 Крик 4
ужасы, триллер 2011, США
7.5
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Агент Джонни Инглиш: Перезагрузка
64 Агент Джонни Инглиш: Перезагрузка
комедия 2011, США
7.5
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Учитель на замену
65 Учитель на замену
драма 2011, США
7.5
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Полночь в Париже
66 Полночь в Париже
комедия, мелодрама 2011, США
7.5
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Как украсть небоскреб
67 Как украсть небоскреб
комедия, боевик 2011, США
7.4
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Такие разные близнецы
68 Такие разные близнецы
комедия 2011, США
7.4
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Шкатулка Проклятия
69 Шкатулка Проклятия
ужасы, триллер 2011, США
7.4
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Смурфики
70 Смурфики
семейный, анимация, сказка 2011, США / Бельгия
7.4
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Джастин Бибер: Никогда не говори никогда 3D
71 Джастин Бибер: Никогда не говори никогда 3D
мюзикл 2011, США
7.4
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Война богов: Бессмертные
72 Война богов: Бессмертные
боевик, фэнтези, драма 2011, США
7.4
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Храбрые перцем
73 Храбрые перцем
комедия 2011, США
7.4
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Обряд
74 Обряд
драма, триллер, ужасы 2011, США
7.4
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Эта дурацкая любовь
75 Эта дурацкая любовь
комедия 2011, США
7.4
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Безбрачная неделя
76 Безбрачная неделя
комедия 2011, США
7.3
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Запрещенный прием
77 Запрещенный прием
фэнтези, триллер, боевик 2011, США
7.3
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Вышибала
78 Вышибала
комедия 2011, США
7.3
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Не бойся темноты
79 Не бойся темноты
триллер, ужасы 2011, США / Австралия
7.3
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Бунт ушастых
80 Бунт ушастых
комедия 2011, США
7.3
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Мой парень из зоопарка
81 Мой парень из зоопарка
комедия, мелодрама 2011, США
7.3
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Случайный доступ 3D
82 Случайный доступ 3D
приключения, боевик, фантастика 2011, США / Индия
7.3
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Ромовый дневник
83 Ромовый дневник
драма, приключения 2011, США
7.2
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Линкольн для адвоката
84 Линкольн для адвоката
драма, триллер 2011, США
7.2
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Ковбои против пришельцев
85 Ковбои против пришельцев
фэнтези, фантастика, боевик, вестерн 2011, США
7.2
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Первый мститель
86 Первый мститель
приключения, фантастика 2011, США
7.2
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Инопланетное вторжение: Битва за Лос-Анджелес
87 Инопланетное вторжение: Битва за Лос-Анджелес
фантастика, боевик 2011, США
7.0
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Супер 8
88 Супер 8
фантастика 2011, США
7.0
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Нокаут
89 Нокаут
триллер, боевик 2011, США
6.8
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Конан-Варвар
90 Конан-Варвар
приключения, фэнтези, боевик 2011, США
6.8
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Заражение
91 Заражение
фантастика, триллер 2011, США
6.7
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Медведь Йоги
92 Медведь Йоги
анимация, приключения, семейный, комедия 2011, США / Новая Зеландия
6.7
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Самсара
93 Самсара
документальный 2011, США
6.5
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Аполлон 18
94 Аполлон 18
триллер, фантастика 2011, США / Россия
6.5
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Челюсти 3D
95 Челюсти 3D
триллер, ужасы 2011, США
6.4
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11 11 11
96 11 11 11
триллер, ужасы, драма 2011, США / Испания
6.4
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Девичник в Вегасе
97 Девичник в Вегасе
комедия 2011, США
6.2
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