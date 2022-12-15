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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов США 2010

Рейтинг американских фильмов 2010 года

Аватар: Специальная версия
1 Аватар: Специальная версия
боевик, триллер, фантастика 2010, США
8.8
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Начало
2 Начало
боевик, фантастика, триллер 2010, США / Великобритания
8.8
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Рапунцель: Запутанная История
3 Рапунцель: Запутанная История
семейный, мюзикл, анимация, комедия 2010, США
8.5
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Как приручить дракона
4 Как приручить дракона
анимация, семейный, сказка 2010, США
8.5
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Жизнь, как она есть
5 Жизнь, как она есть
комедия 2010, США
8.4
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Гарри Поттер и Дары смерти. Часть первая
6 Гарри Поттер и Дары смерти. Часть первая
семейный, фэнтези, драма, мистика, приключения 2010, США / Великобритания
8.4
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Принц Персии: Пески времени
7 Принц Персии: Пески времени
приключения, мелодрама, боевик, фэнтези 2010, США
8.4
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РЭД
8 РЭД
комедия, боевик 2010, США
8.3
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Черный лебедь
9 Черный лебедь
драма, триллер 2010, США
8.3
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Помни меня
10 Помни меня
драма, мелодрама 2010, США
8.2
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Впритык
11 Впритык
комедия 2010, США
8.2
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Легенды ночных стражей
12 Легенды ночных стражей
фэнтези, анимация, приключения 2010, США / Австралия
8.2
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Гадкий я
13 Гадкий я
семейный, анимация 2010, США
8.2
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Рыцарь дня
14 Рыцарь дня
боевик, комедия 2010, США
8.1
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Шрэк навсегда
15 Шрэк навсегда
сказка, приключения, семейный, анимация, комедия 2010, США
8.1
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Команда А
16 Команда А
боевик, триллер, военный 2010, США
8.1
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Три дня на побег
17 Три дня на побег
триллер, мелодрама, драма 2010, США
8.1
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Бурлеск
18 Бурлеск
мелодрама, мюзикл, драма 2010, США
8.1
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Неудержимые
19 Неудержимые
боевик 2010, США
8.1
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Мегамозг
20 Мегамозг
комедия, семейный, анимация 2010, США
8.1
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Социальная сеть
21 Социальная сеть
исторический, драма 2010, США
8.1
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Железный человек 2
22 Железный человек 2
фантастика, боевик 2010, США
8.0
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Каратэ-пацан
23 Каратэ-пацан
драма, семейный, спорт, боевик 2010, США
8.0
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Дьявол
24 Дьявол
ужасы, триллер 2010, США
8.0
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Призрак
25 Призрак
криминал, драма, триллер 2010, США
8.0
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Ученик чародея
26 Ученик чародея
сказка, семейный, приключения, драма, боевик 2010, США
8.0
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История игрушек: Большой побег
27 История игрушек: Большой побег
драма, приключения, комедия, анимация, семейный 2010, США
8.0
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Отличница легкого поведения
28 Отличница легкого поведения
комедия, мелодрама 2010, США
7.9
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Меняющие реальность
29 Меняющие реальность
фантастика, мелодрама 2010, США
7.9
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Робин Гуд
30 Робин Гуд
боевик, драма 2010, США
7.9
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Я плюю на ваши могилы
31 Я плюю на ваши могилы
ужасы 2010, США
7.9
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Время ведьм
32 Время ведьм
приключения, фэнтези, драма, триллер 2010, США
7.9
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Двойная жизнь Чарли Сан-Клауда
33 Двойная жизнь Чарли Сан-Клауда
драма 2010, США
7.9
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Паранормальное явление 2
34 Паранормальное явление 2
ужасы 2010, США
7.9
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Турист
35 Турист
драма, триллер 2010, США
7.8
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Неуправляемый
36 Неуправляемый
триллер, драма, боевик 2010, США
7.8
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Чудаки 3D
37 Чудаки 3D
документальный, комедия 2010, США
7.7
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Сумерки. Сага. Затмение
38 Сумерки. Сага. Затмение
мелодрама, фэнтези 2010, США
7.7
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Последняя песня
39 Последняя песня
драма 2010, США
7.7
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127 часов
40 127 часов
драма 2010, США / Великобритания
7.7
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Убежище
41 Убежище
триллер, ужасы 2010, США
7.7
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Прошлой ночью в Нью-Йорке
42 Прошлой ночью в Нью-Йорке
драма, мелодрама 2010, США
7.7
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Боец
43 Боец
драма 2010, США
7.7
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Любовь и другие лекарства
44 Любовь и другие лекарства
мелодрама, комедия 2010, США
7.7
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Знакомство с Факерами 2
45 Знакомство с Факерами 2
комедия 2010, США
7.7
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13
46 13
драма, триллер 2010, США
7.7
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Ранэвэйс
47 Ранэвэйс
драма, мюзикл 2010, США
7.6
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Железная хватка
48 Железная хватка
драма, вестерн 2010, США
7.6
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Шаг вперед 3
49 Шаг вперед 3
мюзикл, драма, мелодрама 2010, США
7.6
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Замерзшие
50 Замерзшие
драма, триллер, ужасы, боевик 2010, США
7.5
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Алиса в стране чудес
51 Алиса в стране чудес
сказка, приключения, семейный 2010, США
7.5
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День Святого Валентина
52 День Святого Валентина
комедия, мелодрама 2010, США
7.5
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Сезон охоты 3
53 Сезон охоты 3
детский, анимация 2010, США
7.5
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Доброе утро
54 Доброе утро
комедия 2010, США
7.5
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Книга Илая
55 Книга Илая
вестерн, приключения, драма, боевик 2010, США
7.5
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Орел Девятого легиона
56 Орел Девятого легиона
драма 2010, США
7.5
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Рамона и Бизус
57 Рамона и Бизус
комедия, семейный 2010, США
7.5
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Хищники
58 Хищники
ужасы, приключения, триллер, боевик, фантастика 2010, США
7.5
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Город воров
59 Город воров
драма, мелодрама, триллер, криминал 2010, США
7.5
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Месть пушистых
60 Месть пушистых
семейный, комедия 2010, США / ОАЭ
7.5
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Быстрее пули
61 Быстрее пули
боевик 2010, США
7.5
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Мармадюк
62 Мармадюк
семейный, комедия 2010, США
7.5
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Одноклассники
63 Одноклассники
комедия 2010, США
7.5
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Ешь, молись, люби
64 Ешь, молись, люби
драма 2010, США
7.5
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Побег из Вегаса
65 Побег из Вегаса
комедия 2010, США
7.5
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Мачете
66 Мачете
боевик, криминал, триллер 2010, США
7.5
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Письма к Джульетте
67 Письма к Джульетте
драма, мелодрама 2010, США
7.4
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Копы в глубоком запасе
68 Копы в глубоком запасе
комедия, боевик 2010, США
7.4
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Больше, чем друг
69 Больше, чем друг
мелодрама, комедия 2010, США
7.4
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Мальчики-налетчики
70 Мальчики-налетчики
боевик 2010, США
7.4
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Телохранитель
71 Телохранитель
мелодрама, криминал 2010, США / Великобритания
7.4
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Пила 7
72 Пила 7
ужасы 2010, США
7.4
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Киллеры
73 Киллеры
боевик, триллер, комедия 2010, США
7.4
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Потрошители
74 Потрошители
фантастика, триллер 2010, США
7.4
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Страшно красив
75 Страшно красив
мелодрама, ужасы, фэнтези 2010, США
7.4
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Путешествия Гулливера
76 Путешествия Гулливера
комедия 2010, США
7.4
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План Б
77 План Б
комедия, мелодрама 2010, США
7.4
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Охотник за головами
78 Охотник за головами
комедия, мелодрама, боевик 2010, США
7.4
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Пастырь 3D
79 Пастырь 3D
ужасы, приключения 2010, США
7.3
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Безумное свидание
80 Безумное свидание
комедия 2010, США
7.3
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Снова ты
81 Снова ты
комедия 2010, США
7.3
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Обитель зла 4: Жизнь после смерти
82 Обитель зла 4: Жизнь после смерти
ужасы, боевик, фантастика, триллер 2010, Германия / США / Великобритания
7.3
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Альфа и Омега: Клыкастая братва
83 Альфа и Омега: Клыкастая братва
приключения, семейный, анимация, комедия 2010, США / Индия
7.3
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Кошмар на улице Вязов
84 Кошмар на улице Вязов
триллер, фэнтези, ужасы 2010, США
7.3
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Ты и я
85 Ты и я
мелодрама, драма, комедия 2010, США / Россия
7.3
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Двойной копец
86 Двойной копец
комедия, боевик 2010, США
7.3
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Скотт Пилигрим против всех
87 Скотт Пилигрим против всех
фантастика, комедия, боевик, мелодрама, приключения 2010, США / Канада
7.2
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Паранормальное явление 3: Ночь в Токио
88 Паранормальное явление 3: Ночь в Токио
ужасы, триллер 2010, США / Япония
7.2
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Слишком крута для тебя
89 Слишком крута для тебя
комедия, мелодрама 2010, США
7.2
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Палата
90 Палата
триллер, ужасы 2010, США
7.2
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Пираньи 3D
91 Пираньи 3D
триллер, ужасы 2010, США
7.2
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Одержимая
92 Одержимая
триллер, ужасы 2010, США / Италия
7.1
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Впусти меня. Сага
93 Впусти меня. Сага
мелодрама, фэнтези, ужасы, триллер 2010, США / Великобритания
7.1
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Однажды в Риме
94 Однажды в Риме
мелодрама, комедия, драма 2010, США
7.0
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Секс в большом городе 2
95 Секс в большом городе 2
комедия 2010, США
7.0
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Воины света
96 Воины света
ужасы, триллер, драма, боевик 2010, Австралия / США
7.0
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Повелитель стихий
97 Повелитель стихий
приключения, фантастика, семейный, военный 2010, США
7.0
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Уолл-стрит. Деньги не спят
98 Уолл-стрит. Деньги не спят
драма, криминал 2010, США
6.9
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Вампирский засос
99 Вампирский засос
комедия 2010, США
6.8
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Древо жизни
100 Древо жизни
драма, фэнтези, фантастика 2010, США
6.7
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