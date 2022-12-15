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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов США 2009

Рейтинг американских фильмов 2009 года

Хатико: самый верный друг
1 Хатико: самый верный друг
семейный, драма 2009, США
8.9
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Аватар
2 Аватар
боевик, фантастика, триллер 2009, США
8.8
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Законопослушный гражданин
3 Законопослушный гражданин
триллер, драма 2009, США
8.6
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Шерлок Холмс
4 Шерлок Холмс
драма, боевик, криминал, приключения, мистика 2009, США / Великобритания
8.5
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Остров проклятых
5 Остров проклятых
драма, мистика, триллер 2009, США
8.4
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Сумерки. Сага. Новолуние
6 Сумерки. Сага. Новолуние
фэнтези, мелодрама 2009, США
8.4
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Ледниковый период 3: Эра динозавров
7 Ледниковый период 3: Эра динозавров
приключения, анимация, семейный, комедия 2009, США
8.3
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Майкл Джексон: Вот и все
8 Майкл Джексон: Вот и все
документальный, мюзикл 2009, США
8.3
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Голая правда
9 Голая правда
мелодрама, комедия 2009, США
8.2
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Предложение
10 Предложение
мелодрама, комедия 2009, США
8.2
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Люди Икс: Начало. Росомаха
11 Люди Икс: Начало. Росомаха
фантастика, боевик 2009, США / Новая Зеландия / Австралия
8.2
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Добро пожаловать в Зомбилэнд
12 Добро пожаловать в Зомбилэнд
комедия, ужасы 2009, США
8.1
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Трансформеры: Месть падших
13 Трансформеры: Месть падших
фантастика, приключения, боевик 2009, США
8.1
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2012
14 2012
драма, фантастика, боевик, триллер, приключения 2009, США / Канада
8.1
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Район №9
15 Район №9
фантастика 2009, США
8.0
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Мальчишник в Вегасе
16 Мальчишник в Вегасе
комедия 2009, США
8.0
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Рождественская история
17 Рождественская история
драма, фэнтези, анимация, семейный 2009, США
8.0
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Форсаж 4
18 Форсаж 4
боевик 2009, США
7.9
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Элвин и бурундуки 2
19 Элвин и бурундуки 2
фантастика, комедия, семейный, мюзикл 2009, США
7.9
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Пила 6
20 Пила 6
триллер, мистика, криминал, ужасы 2009, США / Канада / Великобритания / Австралия
7.9
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Терминатор: да придет спаситель
21 Терминатор: да придет спаситель
триллер, фантастика, боевик, драма, приключения 2009, США / Германия / Великобритания
7.9
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Пипец
22 Пипец
боевик, драма, комедия 2009, США
7.9
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Пандорум
23 Пандорум
ужасы, фантастика 2009, США / Германия
7.9
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Жена путешественника во времени
24 Жена путешественника во времени
мелодрама, драма, фантастика 2009, США
7.8
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9
25 9
анимация, военный, фантастика, приключения 2009, США
7.8
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Ниндзя-убийца
26 Ниндзя-убийца
боевик 2009, США
7.8
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Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек
27 Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек
семейный, анимация 2009, США
7.7
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Ангелы и демоны
28 Ангелы и демоны
криминал, мистика, драма, триллер 2009, США
7.7
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Звездный путь
29 Звездный путь
боевик, фантастика, драма 2009, США
7.7
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Вверх
30 Вверх
анимация, семейный, приключения 2009, США
7.7
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Знамение
31 Знамение
мистика, триллер, драма 2009, США
7.7
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Затащи меня в ад
32 Затащи меня в ад
триллер, ужасы 2009, США
7.7
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Простые сложности
33 Простые сложности
мелодрама, комедия 2009, США
7.6
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Одинокий мужчина
34 Одинокий мужчина
драма 2009, США
7.6
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Принцесса и лягушка
35 Принцесса и лягушка
мелодрама, мюзикл, комедия, семейный, анимация 2009, США
7.6
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Не брать живым
36 Не брать живым
драма, военный 2009, США / Великобритания
7.6
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Так себе каникулы
37 Так себе каникулы
комедия 2009, США
7.6
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Бесславные ублюдки
38 Бесславные ублюдки
драма, военный, приключения, боевик 2009, Германия / США
7.6
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Перси Джексон и похититель молний
39 Перси Джексон и похититель молний
фэнтези, сказка 2009, Канада / США
7.6
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Джонни Д
40 Джонни Д
драма 2009, США
7.6
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Дитя тьмы
41 Дитя тьмы
драма, мистика, ужасы 2009, США
7.6
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Мне бы в небо
42 Мне бы в небо
комедия, драма 2009, США
7.5
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Четвертый вид
43 Четвертый вид
триллер 2009, США
7.5
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Бросок Кобры
44 Бросок Кобры
боевик 2009, США
7.5
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Опасные пассажиры поезда 123
45 Опасные пассажиры поезда 123
триллер 2009, США
7.5
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Бабник
46 Бабник
комедия 2009, США
7.5
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Рестлер
47 Рестлер
боевик, спорт, драма 2009, США
7.5
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Отель для собак
48 Отель для собак
комедия 2009, США / Германия
7.5
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Дорогой Джон
49 Дорогой Джон
военный, драма, мелодрама 2009, США
7.5
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Хлоя
50 Хлоя
триллер, драма 2009, США / Канада / Франция
7.4
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Химера
51 Химера
триллер, фантастика, ужасы 2009, США / Канада / Франция
7.4
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Милые кости
52 Милые кости
триллер, драма, фэнтези 2009, США / Великобритания / Новая Зеландия
7.4
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500 дней лета
53 500 дней лета
комедия, драма, мелодрама 2009, США
7.4
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История одного вампира
54 История одного вампира
триллер, семейный, мистика, приключения 2009, США
7.4
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Дело №39
55 Дело №39
ужасы, триллер 2009, США / Канада
7.4
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Геймер
56 Геймер
фантастика, триллер 2009, США
7.4
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Последний дом слева
57 Последний дом слева
ужасы, триллер 2009, США
7.3
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Суррогаты
58 Суррогаты
триллер, фантастика, боевик 2009, США
7.3
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Серьезный человек
59 Серьезный человек
комедия 2009, США
7.3
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Другой мир 3: Восстание ликанов
60 Другой мир 3: Восстание ликанов
ужасы, фэнтези, боевик, триллер 2009, США
7.2
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Пятница, 13-е
61 Пятница, 13-е
ужасы 2009, США
7.2
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Зубная фея
62 Зубная фея
сказка, комедия 2009, США / Канада
7.2
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Монстры против пришельцев
63 Монстры против пришельцев
комедия, семейный, анимация 2009, США
7.2
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Шпион по соседству
64 Шпион по соседству
боевик, комедия 2009, США
7.2
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Я люблю тебя, Филлип Моррис
65 Я люблю тебя, Филлип Моррис
комедия 2009, США
7.1
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Замерзшая из Майами
66 Замерзшая из Майами
мелодрама, комедия 2009, США
7.1
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Хранители
67 Хранители
фантастика, фэнтези, боевик, драма, триллер 2009, Великобритания / США
7.1
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Шопоголик
68 Шопоголик
комедия, мелодрама 2009, США
7.1
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Мой кровавый Валентин 3D
69 Мой кровавый Валентин 3D
ужасы, триллер 2009, США
7.1
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Бесславные ублюдки (реж. версия)
70 Бесславные ублюдки (реж. версия)
военный, драма, приключения, боевик 2009, Германия / США
7.1
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Война невест
71 Война невест
комедия 2009, США
7.1
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Ведьмина гора
72 Ведьмина гора
триллер, фантастика, комедия, приключения 2009, США
7.0
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Ночь в музее 2
73 Ночь в музее 2
комедия, боевик, семейный 2009, США
7.0
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Миссия Дарвина
74 Миссия Дарвина
приключения, семейный, анимация, фантастика 2009, США
7.0
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Формула любви для узников брака
75 Формула любви для узников брака
комедия 2009, США
7.0
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Призраки бывших подружек
76 Призраки бывших подружек
комедия, мелодрама 2009, США
7.0
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Розовая Пантера 2
77 Розовая Пантера 2
комедия, мистика 2009, США
7.0
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Адреналин 2: Высокое напряжение
78 Адреналин 2: Высокое напряжение
боевик, криминал 2009, США
6.9
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Тело Дженнифер
79 Тело Дженнифер
ужасы, комедия, триллер, фантастика 2009, США
6.9
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Нерожденный
80 Нерожденный
ужасы, триллер 2009, США
6.9
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Призраки в Коннектикуте
81 Призраки в Коннектикуте
ужасы, триллер 2009, США
6.9
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Пункт назначения 4
82 Пункт назначения 4
ужасы, триллер 2009, США
6.8
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Посылка
83 Посылка
ужасы, триллер 2009, США
6.8
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Незваные
84 Незваные
мистика, драма, ужасы 2009, США
6.7
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Носители
85 Носители
ужасы, триллер, драма 2009, США
6.7
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Затерянный мир
86 Затерянный мир
приключения, комедия, фантастика 2009, США
6.4
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Супруги Морган в бегах
87 Супруги Морган в бегах
мелодрама, комедия 2009, США
6.2
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Временно беременна
88 Временно беременна
комедия 2009, США
6.2
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Ничего личного
89 Ничего личного
комедия, триллер 2009, США
5.7
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Безумный спецназ
90 Безумный спецназ
комедия 2009, США
5.6
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Приколисты
91 Приколисты
комедия, драма 2009, США
5.5
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Мститель
92 Мститель
приключения, комедия 2009, США
5.5
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Типа крутой охранник
93 Типа крутой охранник
комедия 2009, США
5.3
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