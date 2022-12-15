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Скоро в прокате "Нахимовцы"
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1
Хатико: самый верный друг
семейный, драма
2009, США
8.9
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2
Аватар
боевик, фантастика, триллер
2009, США
8.8
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3
Законопослушный гражданин
триллер, драма
2009, США
8.6
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4
Шерлок Холмс
драма, боевик, криминал, приключения, мистика
2009, США / Великобритания
8.5
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5
Остров проклятых
драма, мистика, триллер
2009, США
8.4
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6
Сумерки. Сага. Новолуние
фэнтези, мелодрама
2009, США
8.4
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7
Ледниковый период 3: Эра динозавров
приключения, анимация, семейный, комедия
2009, США
8.3
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8
Майкл Джексон: Вот и все
документальный, мюзикл
2009, США
8.3
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9
Голая правда
мелодрама, комедия
2009, США
8.2
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10
Предложение
мелодрама, комедия
2009, США
8.2
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11
Люди Икс: Начало. Росомаха
фантастика, боевик
2009, США / Новая Зеландия / Австралия
8.2
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12
Добро пожаловать в Зомбилэнд
комедия, ужасы
2009, США
8.1
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13
Трансформеры: Месть падших
фантастика, приключения, боевик
2009, США
8.1
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14
2012
драма, фантастика, боевик, триллер, приключения
2009, США / Канада
8.1
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15
Район №9
фантастика
2009, США
8.0
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16
Мальчишник в Вегасе
комедия
2009, США
8.0
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17
Рождественская история
драма, фэнтези, анимация, семейный
2009, США
8.0
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18
Форсаж 4
боевик
2009, США
7.9
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19
Элвин и бурундуки 2
фантастика, комедия, семейный, мюзикл
2009, США
7.9
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20
Пила 6
триллер, мистика, криминал, ужасы
2009, США / Канада / Великобритания / Австралия
7.9
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21
Терминатор: да придет спаситель
триллер, фантастика, боевик, драма, приключения
2009, США / Германия / Великобритания
7.9
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22
Пипец
боевик, драма, комедия
2009, США
7.9
Оцените
23
Пандорум
ужасы, фантастика
2009, США / Германия
7.9
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24
Жена путешественника во времени
мелодрама, драма, фантастика
2009, США
7.8
Оцените
25
9
анимация, военный, фантастика, приключения
2009, США
7.8
Оцените
26
Ниндзя-убийца
боевик
2009, США
7.8
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27
Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек
семейный, анимация
2009, США
7.7
Оцените
28
Ангелы и демоны
криминал, мистика, драма, триллер
2009, США
7.7
Оцените
29
Звездный путь
боевик, фантастика, драма
2009, США
7.7
Оцените
30
Вверх
анимация, семейный, приключения
2009, США
7.7
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31
Знамение
мистика, триллер, драма
2009, США
7.7
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32
Затащи меня в ад
триллер, ужасы
2009, США
7.7
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33
Простые сложности
мелодрама, комедия
2009, США
7.6
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Смотреть за 1 рубль
34
Одинокий мужчина
драма
2009, США
7.6
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35
Принцесса и лягушка
мелодрама, мюзикл, комедия, семейный, анимация
2009, США
7.6
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36
Не брать живым
драма, военный
2009, США / Великобритания
7.6
Оцените
37
Так себе каникулы
комедия
2009, США
7.6
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38
Бесславные ублюдки
драма, военный, приключения, боевик
2009, Германия / США
7.6
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39
Перси Джексон и похититель молний
фэнтези, сказка
2009, Канада / США
7.6
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40
Джонни Д
драма
2009, США
7.6
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41
Дитя тьмы
драма, мистика, ужасы
2009, США
7.6
Оцените
42
Мне бы в небо
комедия, драма
2009, США
7.5
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43
Четвертый вид
триллер
2009, США
7.5
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Смотреть за 1 рубль
44
Бросок Кобры
боевик
2009, США
7.5
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Смотреть за 1 рубль
45
Опасные пассажиры поезда 123
триллер
2009, США
7.5
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46
Бабник
комедия
2009, США
7.5
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Смотреть за 1 рубль
47
Рестлер
боевик, спорт, драма
2009, США
7.5
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Смотреть за 1 рубль
48
Отель для собак
комедия
2009, США / Германия
7.5
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49
Дорогой Джон
военный, драма, мелодрама
2009, США
7.5
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50
Хлоя
триллер, драма
2009, США / Канада / Франция
7.4
Оцените
51
Химера
триллер, фантастика, ужасы
2009, США / Канада / Франция
7.4
Оцените
Смотреть за 1 рубль
52
Милые кости
триллер, драма, фэнтези
2009, США / Великобритания / Новая Зеландия
7.4
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53
500 дней лета
комедия, драма, мелодрама
2009, США
7.4
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Смотреть за 1 рубль
54
История одного вампира
триллер, семейный, мистика, приключения
2009, США
7.4
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Смотреть за 1 рубль
55
Дело №39
ужасы, триллер
2009, США / Канада
7.4
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Смотреть за 1 рубль
56
Геймер
фантастика, триллер
2009, США
7.4
Оцените
57
Последний дом слева
ужасы, триллер
2009, США
7.3
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Смотреть за 1 рубль
58
Суррогаты
триллер, фантастика, боевик
2009, США
7.3
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59
Серьезный человек
комедия
2009, США
7.3
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60
Другой мир 3: Восстание ликанов
ужасы, фэнтези, боевик, триллер
2009, США
7.2
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61
Пятница, 13-е
ужасы
2009, США
7.2
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62
Зубная фея
сказка, комедия
2009, США / Канада
7.2
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63
Монстры против пришельцев
комедия, семейный, анимация
2009, США
7.2
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64
Шпион по соседству
боевик, комедия
2009, США
7.2
Оцените
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65
Я люблю тебя, Филлип Моррис
комедия
2009, США
7.1
Оцените
66
Замерзшая из Майами
мелодрама, комедия
2009, США
7.1
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67
Хранители
фантастика, фэнтези, боевик, драма, триллер
2009, Великобритания / США
7.1
Оцените
68
Шопоголик
комедия, мелодрама
2009, США
7.1
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69
Мой кровавый Валентин 3D
ужасы, триллер
2009, США
7.1
Оцените
70
Бесславные ублюдки (реж. версия)
военный, драма, приключения, боевик
2009, Германия / США
7.1
Оцените
71
Война невест
комедия
2009, США
7.1
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72
Ведьмина гора
триллер, фантастика, комедия, приключения
2009, США
7.0
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73
Ночь в музее 2
комедия, боевик, семейный
2009, США
7.0
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74
Миссия Дарвина
приключения, семейный, анимация, фантастика
2009, США
7.0
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75
Формула любви для узников брака
комедия
2009, США
7.0
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Смотреть за 1 рубль
76
Призраки бывших подружек
комедия, мелодрама
2009, США
7.0
Оцените
77
Розовая Пантера 2
комедия, мистика
2009, США
7.0
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Смотреть за 1 рубль
78
Адреналин 2: Высокое напряжение
боевик, криминал
2009, США
6.9
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79
Тело Дженнифер
ужасы, комедия, триллер, фантастика
2009, США
6.9
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Смотреть за 1 рубль
80
Нерожденный
ужасы, триллер
2009, США
6.9
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Смотреть за 1 рубль
81
Призраки в Коннектикуте
ужасы, триллер
2009, США
6.9
Оцените
82
Пункт назначения 4
ужасы, триллер
2009, США
6.8
Оцените
83
Посылка
ужасы, триллер
2009, США
6.8
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Смотреть за 1 рубль
84
Незваные
мистика, драма, ужасы
2009, США
6.7
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85
Носители
ужасы, триллер, драма
2009, США
6.7
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86
Затерянный мир
приключения, комедия, фантастика
2009, США
6.4
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87
Супруги Морган в бегах
мелодрама, комедия
2009, США
6.2
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88
Временно беременна
комедия
2009, США
6.2
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89
Ничего личного
комедия, триллер
2009, США
5.7
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90
Безумный спецназ
комедия
2009, США
5.6
Оцените
91
Приколисты
комедия, драма
2009, США
5.5
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Смотреть за 1 рубль
92
Мститель
приключения, комедия
2009, США
5.5
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93
Типа крутой охранник
комедия
2009, США
5.3
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