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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов США 2008

Рейтинг американских фильмов 2008 года

ВАЛЛ-И
1 ВАЛЛ-И
семейный, фэнтези, анимация 2008, США
8.5
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Сумерки
2 Сумерки
фэнтези, мелодрама 2008, США
8.5
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Загадочная история Бенджамина Баттона
3 Загадочная история Бенджамина Баттона
мелодрама, драма, мистика, фантастика 2008, США
8.5
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Железный человек
4 Железный человек
приключения, фантастика, боевик, триллер 2008, США
8.4
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Кунг-Фу Панда
5 Кунг-Фу Панда
комедия, анимация 2008, США
8.4
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Хэнкок
6 Хэнкок
комедия, фантастика, боевик 2008, США
8.4
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Темный рыцарь
7 Темный рыцарь
драма, мистика, триллер, боевик 2008, США
8.3
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Всегда говори
8 Всегда говори "Да"
комедия 2008, США
8.3
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Мадагаскар 2
9 Мадагаскар 2
сказка, семейный, анимация, комедия, приключения 2008, США
8.2
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Вольт
10 Вольт
анимация, комедия, семейный 2008, США
8.2
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Семь жизней
11 Семь жизней
драма 2008, США
8.1
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На крючке
12 На крючке
драма, триллер 2008, США
8.1
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Чтец
13 Чтец
мелодрама, исторический, военный, драма, триллер 2008, США / Германия
8.0
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Зеркала
14 Зеркала
ужасы 2008, США
8.0
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Смертельная гонка
15 Смертельная гонка
фантастика, триллер, приключения, боевик 2008, США
8.0
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Однажды в Вегасе
16 Однажды в Вегасе
комедия 2008, США
7.9
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Гарри Поттер и Принц-Полукровка
17 Гарри Поттер и Принц-Полукровка
фэнтези, семейный, приключения 2008, Великобритания / США
7.8
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Классный мюзикл: Выпускной
18 Классный мюзикл: Выпускной
мелодрама, комедия, мюзикл, семейный, драма 2008, США
7.8
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Невероятный Халк
19 Невероятный Халк
боевик 2008, США
7.7
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Папе снова 17
20 Папе снова 17
комедия 2008, США
7.7
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Двадцать одно
21 Двадцать одно
драма 2008, США
7.7
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Марли и я
22 Марли и я
комедия 2008, США
7.7
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Телепорт
23 Телепорт
триллер, фантастика, драма, приключения 2008, США
7.7
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Гран Торино
24 Гран Торино
драма 2008, США
7.7
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Короли улиц
25 Короли улиц
драма, триллер 2008, США
7.7
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Монстро
26 Монстро
боевик, триллер, драма, фантастика 2008, США
7.6
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Мамма Миа!
27 Мамма Миа!
комедия, мелодрама, мюзикл 2008, Великобритания / США
7.6
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Ограбление на Бейкер-Стрит
28 Ограбление на Бейкер-Стрит
триллер 2008, США / Великобритания
7.6
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Сказки на ночь
29 Сказки на ночь
фэнтези, комедия 2008, США
7.6
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Совокупность лжи
30 Совокупность лжи
драма 2008, США
7.6
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Хортон
31 Хортон
семейный, анимация, приключения 2008, США
7.6
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Хроники Нарнии: Принц Каспиан
32 Хроники Нарнии: Принц Каспиан
семейный, сказка, приключения 2008, Великобритания / США
7.5
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Шаг вперед 2: улицы
33 Шаг вперед 2: улицы
мелодрама, драма, мюзикл 2008, США
7.5
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Подмена
34 Подмена
мистика 2008, США
7.5
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Операция
35 Операция "Валькирия"
триллер 2008, США / Германия
7.5
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Путешествие к центру Земли 3D
36 Путешествие к центру Земли 3D
приключения, боевик, фэнтези, семейный 2008, США
7.5
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Особо опасен!
37 Особо опасен!
боевик 2008, США
7.5
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Запретное царство
38 Запретное царство
боевик, фантастика, комедия, приключения 2008, США
7.5
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Напряги извилины
39 Напряги извилины
комедия, боевик 2008, США
7.5
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Право на убийство
40 Право на убийство
криминал, драма 2008, США
7.4
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Город Эмбер: Побег
41 Город Эмбер: Побег
семейный, приключения, фантастика 2008, США
7.4
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Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа
42 Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа
боевик, приключения 2008, США
7.4
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Хеллбой 2: Золотая армия
43 Хеллбой 2: Золотая армия
драма, боевик, фантастика, приключения, ужасы 2008, США
7.4
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Не шутите с Зоханом
44 Не шутите с Зоханом
комедия 2008, США
7.4
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Девушка моего лучшего друга
45 Девушка моего лучшего друга
комедия 2008, США
7.3
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Макс Пэйн
46 Макс Пэйн
драма, боевик, триллер 2008, США
7.3
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Звездные Войны: Войны клонов
47 Звездные Войны: Войны клонов
анимация, приключения, фантастика 2008, США / Сингапур
7.3
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10 000 лет до нашей эры
48 10 000 лет до нашей эры
драма, приключения 2008, США
7.3
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Австралия
49 Австралия
драма, вестерн, военный, приключения 2008, США / Австралия
7.3
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Сезон охоты 2
50 Сезон охоты 2
приключения, комедия, семейный, анимация 2008, США
7.3
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Спайдервик: Хроники
51 Спайдервик: Хроники
семейный, приключения, сказка, драма 2008, США
7.3
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Четыре Рождества
52 Четыре Рождества
комедия, мелодрама 2008, США
7.3
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Чернильное сердце
53 Чернильное сердце
сказка, семейный, приключения 2008, Германия / США / Великобритания
7.2
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Дорога перемен
54 Дорога перемен
драма 2008, США / Великобритания
7.2
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Секс в большом городе
55 Секс в большом городе
мелодрама, комедия 2008, США
7.2
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Зак и Мири снимают порно
56 Зак и Мири снимают порно
комедия, мелодрама, драма 2008, США
7.2
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Нью-Йорк, я люблю тебя
57 Нью-Йорк, я люблю тебя
мелодрама, драма, сборник 2008, США / Франция
7.2
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После прочтения сжечь
58 После прочтения сжечь
драма, комедия 2008, США
7.2
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Дорога
59 Дорога
триллер, фантастика, драма 2008, США
7.2
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В пролете
60 В пролете
мелодрама, комедия 2008, США
7.1
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Никогда не сдавайся
61 Никогда не сдавайся
боевик 2008, США
7.1
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Золото дураков
62 Золото дураков
боевик, мелодрама, приключения 2008, США
7.1
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Вики Кристина Барселона
63 Вики Кристина Барселона
мелодрама, драма, комедия 2008, США / Испания
7.1
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Квант милосердия
64 Квант милосердия
боевик, приключения, триллер, драма 2008, Великобритания / США
7.1
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Солдаты неудачи
65 Солдаты неудачи
комедия 2008, США
7.1
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Пила 5
66 Пила 5
криминал, триллер, ужасы, боевик, мистика 2008, США
7.1
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Обещать - не значит жениться
67 Обещать - не значит жениться
комедия 2008, США
7.1
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Интернэшнл
68 Интернэшнл
драма, триллер 2008, США / Германия
7.0
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Явление
69 Явление
драма, фантастика 2008, Индия / США
7.0
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27 свадеб
70 27 свадеб
мелодрама, комедия 2008, США
7.0
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Мумия: Гробница Императора Драконов
71 Мумия: Гробница Императора Драконов
боевик, комедия, драма, приключения, ужасы, фэнтези, триллер 2008, Германия / Канада / США
7.0
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Знакомьтесь: Дэйв
72 Знакомьтесь: Дэйв
фантастика, комедия 2008, США
7.0
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День, когда Земля остановилась
73 День, когда Земля остановилась
фантастика 2008, США
6.9
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Мальчикам это нравится
74 Мальчикам это нравится
комедия 2008, США
6.9
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Приключения Десперо
75 Приключения Десперо
комедия, сказка, приключения, анимация, семейный 2008, Великобритания / США
6.8
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Бруно
76 Бруно
комедия 2008, США
6.8
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Вавилон н.э.
77 Вавилон н.э.
приключения, фантастика, триллер, боевик 2008, США / Франция
6.8
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Легкое поведение
78 Легкое поведение
комедия, мелодрама 2008, Великобритания / США
6.7
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Спиди-гонщик
79 Спиди-гонщик
семейный, спорт, боевик 2008, США
6.7
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Ананасовый экспресс: сижу, курю
80 Ананасовый экспресс: сижу, курю
комедия 2008, США
6.7
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Пришельцы на чердаке
81 Пришельцы на чердаке
фантастика, приключения, семейный 2008, США
6.5
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Опасный Бангкок
82 Опасный Бангкок
боевик, триллер, драма 2008, США
6.5
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Пятое измерение
83 Пятое измерение
фантастика 2008, США
6.4
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Супергеройское кино
84 Супергеройское кино
комедия, боевик 2008, США
6.3
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Крошка из Беверли-Хиллз
85 Крошка из Беверли-Хиллз
комедия, приключения 2008, США
6.3
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Секретные материалы: Хочу верить
86 Секретные материалы: Хочу верить
ужасы, фантастика, мистика 2008, США / Канада
6.2
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Однажды в Голливуде
87 Однажды в Голливуде
комедия, драма 2008, США
6.2
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Драконий жемчуг: Эволюция
88 Драконий жемчуг: Эволюция
фантастика, приключения, боевик 2008, США
5.7
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Игорь
89 Игорь
анимация, комедия 2008, США
5.6
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Тайна Чингис Хаана
90 Тайна Чингис Хаана
драма, исторический 2008, Россия / Монголия / США
5.6
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Удушье
91 Удушье
драма, комедия 2008, США
5.6
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Харви Милк
92 Харви Милк
биография, драма 2008, США
5.5
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Нереальный блокбастер
93 Нереальный блокбастер
комедия 2008, США
5.0
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Знакомство со Спартанцами
94 Знакомство со Спартанцами
комедия 2008, США
4.9
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Красавица и уродина
95 Красавица и уродина
мелодрама, комедия 2008, США
4.7
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