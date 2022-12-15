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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов США 2006

Рейтинг американских фильмов 2006 года

Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца
1 Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца
боевик, сказка, комедия, приключения 2006, США
8.4
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Престиж
2 Престиж
сказка, триллер, фантастика, драма 2006, США / Великобритания
8.3
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Апокалипсис
3 Апокалипсис
боевик, приключения, драма 2006, США
8.3
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Отступники
4 Отступники
криминал, драма, триллер 2006, США
8.2
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Ледниковый период 2: Глобальное потепление
5 Ледниковый период 2: Глобальное потепление
комедия, семейный, анимация 2006, США
8.2
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Адреналин
6 Адреналин
драма, боевик, триллер 2006, Великобритания / США
8.1
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В погоне за счастьем
7 В погоне за счастьем
комедия, драма 2006, США
8.0
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Кровавый алмаз
8 Кровавый алмаз
триллер, драма, приключения 2006, США
7.9
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Казино Рояль
9 Казино Рояль
приключения, боевик, триллер 2006, США / Германия / Великобритания / Чехия
7.9
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Парфюмер: история одного убийцы
10 Парфюмер: история одного убийцы
триллер, драма 2006, Германия / Франция / Испания / США
7.9
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Дом у озера
11 Дом у озера
мелодрама, драма 2006, США
7.8
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Шаг вперед
12 Шаг вперед
мелодрама, мюзикл, драма 2006, США
7.8
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Смывайся!
13 Смывайся!
семейный, комедия, анимация 2006, США / Великобритания
7.8
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Иллюзионист
14 Иллюзионист
драма, мелодрама, приключения 2006, США / Чехия
7.8
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Классный мюзикл
15 Классный мюзикл
мелодрама, комедия, семейный, мюзикл 2006, США
7.8
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Артур и Минипуты
16 Артур и Минипуты
анимация, сказка, семейный 2006, США / Франция
7.7
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Отпуск по обмену
17 Отпуск по обмену
мелодрама, комедия 2006, США
7.7
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Миссия: Невыполнима 3
18 Миссия: Невыполнима 3
триллер, боевик, мистика, приключения 2006, Германия / США
7.7
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Сделка с дьяволом
19 Сделка с дьяволом
ужасы, триллер 2006, США
7.6
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Вавилон
20 Вавилон
триллер, драма 2006, США / Мексика
7.6
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Люди Икс. Последняя битва
21 Люди Икс. Последняя битва
фантастика, триллер, боевик 2006, США
7.6
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Дьявол носит Prada
22 Дьявол носит Prada
комедия, драма 2006, США
7.6
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Лесная братва
23 Лесная братва
анимация, семейный, комедия 2006, США
7.6
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Дежа вю
24 Дежа вю
фантастика, триллер, боевик, криминал, приключения, драма, мелодрама 2006, США
7.5
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Эрагон
25 Эрагон
семейный, приключения, сказка, боевик 2006, США
7.5
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Сезон охоты
26 Сезон охоты
анимация, приключения, семейный, комедия 2006, США
7.5
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Фонтан
27 Фонтан
фантастика, драма, мелодрама 2006, США
7.5
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Альфа Дог
28 Альфа Дог
криминал, драма 2006, США
7.5
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Тройной форсаж: Токийский дрифт
29 Тройной форсаж: Токийский дрифт
боевик, криминал, триллер 2006, США / Германия
7.5
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Поцелуй на удачу
30 Поцелуй на удачу
комедия, мелодрама 2006, США
7.5
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Рокки Бальбоа
31 Рокки Бальбоа
боевик, спорт, драма 2006, США
7.4
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Лабиринт Фавна
32 Лабиринт Фавна
драма, сказка, ужасы, триллер 2006, Мексика / Испания / США
7.4
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Пила 3
33 Пила 3
триллер, криминал, ужасы 2006, США
7.4
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Тачки
34 Тачки
семейный, комедия, анимация 2006, США
7.4
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Помутнение
35 Помутнение
триллер, драма, анимация, мистика, фантастика 2006, США
7.4
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Клик:с пультом по жизни
36 Клик:с пультом по жизни
комедия 2006, США
7.4
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Немножко беременна
37 Немножко беременна
драма, мелодрама, комедия 2006, США
7.4
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Ночь в музее
38 Ночь в музее
семейный, комедия, сказка 2006, США
7.4
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Код да Винчи
39 Код да Винчи
триллер, мистика, драма 2006, США
7.3
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Пункт назначения 3
40 Пункт назначения 3
мистика, драма, триллер, ужасы 2006, Германия / США
7.2
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Дитя человеческое
41 Дитя человеческое
триллер, драма, приключения, фантастика 2006, Великобритания / США
7.0
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Гарфилд 2
42 Гарфилд 2
анимация, семейный, комедия 2006, Великобритания / США
7.0
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Очень страшное кино 4
43 Очень страшное кино 4
ужасы, комедия 2006, США
6.8
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Ультрафиолет
44 Ультрафиолет
фантастика, триллер, боевик, ужасы 2006, США
6.7
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Омен 666
45 Омен 666
ужасы, триллер 2006, США
6.4
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Тайны подводного мира 3D
46 Тайны подводного мира 3D
документальный, короткометражный 2006, Канада / США
5.9
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Блондинка в шоколаде
47 Блондинка в шоколаде
комедия 2006, США
5.3
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