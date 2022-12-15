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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов США 2005

Рейтинг американских фильмов 2005 года

Гарри Поттер и кубок огня
1 Гарри Поттер и кубок огня
семейный, приключения, триллер, фэнтези, сказка 2005, США / Великобритания
8.4
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Мистер и миссис Смит
2 Мистер и миссис Смит
триллер, приключения, боевик, мелодрама 2005, США
8.3
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Константин: повелитель тьмы
3 Константин: повелитель тьмы
триллер, боевик, сказка, драма 2005, США / Германия
8.2
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Звездные Войны: Эпизод III - Месть ситхов
4 Звездные Войны: Эпизод III - Месть ситхов
фантастика, приключения, боевик 2005, США
8.1
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Белый плен
5 Белый плен
приключения, семейный, драма, мелодрама 2005, США
8.0
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Дом восковых фигур
6 Дом восковых фигур
ужасы, триллер 2005, Австралия / США
8.0
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Царство небесное
7 Царство небесное
мелодрама, военный, драма 2005, Испания / США
8.0
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Бэтмен: начало
8 Бэтмен: начало
криминал, триллер, приключения, сказка, боевик 2005, США
7.9
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Труп невесты
9 Труп невесты
анимация, сказка 2005, США
7.8
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Кинг Конг
10 Кинг Конг
драма, фантастика, приключения, боевик 2005, США
7.8
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Город грехов
11 Город грехов
криминал, триллер, драма, боевик 2005, США
7.8
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Разбогатей или сдохни
12 Разбогатей или сдохни
драма, мюзикл, боевик, криминал 2005, США
7.7
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Мюнхен: Возмездие
13 Мюнхен: Возмездие
драма, триллер 2005, США
7.7
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Шесть демонов Эмили Роуз
14 Шесть демонов Эмили Роуз
ужасы, драма, триллер 2005, США
7.6
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Между небом и землей
15 Между небом и землей
мелодрама, комедия 2005, США
7.6
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Чарли и шоколадная фабрика
16 Чарли и шоколадная фабрика
приключения, сказка, комедия, семейный 2005, США
7.6
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Мадагаскар
17 Мадагаскар
комедия, анимация, приключения, сказка, семейный 2005, США
7.5
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Правила съема: Метод Хитча
18 Правила съема: Метод Хитча
комедия, мелодрама 2005, США
7.5
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Война миров
19 Война миров
триллер, фантастика, драма 2005, США
7.5
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Звонок 2
20 Звонок 2
ужасы, триллер, мистика, драма 2005, США
7.5
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Остров
21 Остров
драма, триллер, фантастика 2005, США
7.5
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Горбатая гора
22 Горбатая гора
драма, мелодрама 2005, США
7.4
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Пила 2
23 Пила 2
ужасы, триллер 2005, США
7.4
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Хроники Нарнии: лев, колдунья и волшебный шкаф
24 Хроники Нарнии: лев, колдунья и волшебный шкаф
сказка, боевик, семейный, драма, приключения 2005, США
7.4
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«V» значит Вендетта
25 «V» значит Вендетта
фантастика, драма, триллер, боевик 2005, США / Великобритания / Германия
7.3
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Братья Гримм
26 Братья Гримм
триллер, ужасы, комедия, приключения, фантастика 2005, США / Великобритания / Чехия
7.2
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Doom
27 Doom
ужасы, фантастика, боевик 2005, Германия / США / Великобритания / Чехия
7.1
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Лысый нянька: Спецзадание
28 Лысый нянька: Спецзадание
боевик, комедия 2005, США / Канада
6.9
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Автостопом по Галактике
29 Автостопом по Галактике
комедия, приключения, фантастика 2005, США / Великобритания
6.9
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Аферисты: Дик и Джейн развлекаются
30 Аферисты: Дик и Джейн развлекаются
криминал, комедия 2005, США
6.6
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