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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов США 2004

Рейтинг американских фильмов 2004 года

Троя
1 Троя
исторический, приключения 2004, США / Мальта / Великобритания
8.5
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Дневник памяти
2 Дневник памяти
драма, мелодрама 2004, США
8.4
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Шрэк 2
3 Шрэк 2
сказка, комедия, анимация, приключения, семейный 2004, США
8.3
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Гарри Поттер и узник Азкабана
4 Гарри Поттер и узник Азкабана
приключения, семейный, фэнтези 2004, США / Великобритания
8.3
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Эффект бабочки
5 Эффект бабочки
драма, триллер, фантастика 2004, США
8.2
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Я, робот
6 Я, робот
фантастика, приключения, триллер 2004, США
8.1
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Вечное сияние чистого разума
7 Вечное сияние чистого разума
драма, комедия, мелодрама 2004, США
8.1
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Терминал
8 Терминал
мелодрама, драма 2004, США
8.0
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Ван Хельсинг
9 Ван Хельсинг
приключения, ужасы, боевик, сказка 2004, США / Чехия
7.9
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Послезавтра
10 Послезавтра
триллер, боевик, фантастика, драма 2004, США
7.8
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Волшебная страна
11 Волшебная страна
биография, семейный, драма 2004, Великобритания / США
7.8
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Призрак оперы
12 Призрак оперы
драма, триллер, мюзикл, сказка, мелодрама 2004, США / Великобритания
7.8
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Тайное окно
13 Тайное окно
ужасы, триллер, драма 2004, США
7.7
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Убить Билла 2
14 Убить Билла 2
боевик, драма, триллер, криминал 2004, США
7.7
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Страсти Христовы
15 Страсти Христовы
драма 2004, США
7.6
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Сокровище нации
16 Сокровище нации
приключения 2004, США
7.5
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Подводная братва
17 Подводная братва
комедия, анимация 2004, США
7.4
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50 первых поцелуев
18 50 первых поцелуев
мелодрама, комедия 2004, США
7.4
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Проклятие
19 Проклятие
триллер, ужасы, драма 2004, Япония / США / Германия
7.3
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Губка Боб Квадратные Штаны
20 Губка Боб Квадратные Штаны
комедия, анимация, приключения, семейный 2004, США
7.3
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Степфордские жены
21 Степфордские жены
мюзикл, драма, триллер, комедия 2004, США
7.1
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Хроники Риддика
22 Хроники Риддика
приключения, триллер, фантастика, боевик 2004, США
7.1
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Лемони Сникет: 33 несчастья
23 Лемони Сникет: 33 несчастья
комедия, сказка, семейный, приключения 2004, США / Германия
7.1
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Авиатор
24 Авиатор
драма 2004, США / Германия
7.0
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Человек-паук 2
25 Человек-паук 2
боевик, фантастика, приключения 2004, США
7.0
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Знакомство с Факерами
26 Знакомство с Факерами
комедия 2004, США
6.9
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Скуби Ду 2: Монстры на свободе
27 Скуби Ду 2: Монстры на свободе
комедия, семейный, приключения 2004, США
6.9
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Александр
28 Александр
драма, приключения, военный 2004, США / Германия / Франция
6.8
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Двенадцать друзей Оушена
29 Двенадцать друзей Оушена
боевик, комедия, триллер, криминал 2004, США / Австралия
6.3
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Чужой против хищника
30 Чужой против хищника
боевик, ужасы, приключения, фантастика, триллер, военный 2004, США / Канада / Германия / Греция / Великобритания
6.2
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Король Артур
31 Король Артур
драма, боевик, военный, приключения 2004, США / Великобритания / Ирландия
6.2
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Гарфилд
32 Гарфилд
семейный, комедия, анимация 2004, США
6.2
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