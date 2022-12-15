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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов США 2002

Рейтинг американских фильмов 2002 года

Властелин Колец: Две крепости
1 Властелин Колец: Две крепости
приключения, фэнтези, драма 2002, США / Новая Зеландия / Германия
8.6
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Ледниковый период
2 Ледниковый период
комедия, приключения, анимация, семейный 2002, США
8.5
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Гарри Поттер и Тайная Комната
3 Гарри Поттер и Тайная Комната
мистика, приключения, сказка, семейный 2002, США / Великобритания / Германия
8.4
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Поймай меня, если сможешь
4 Поймай меня, если сможешь
комедия 2002, США
8.4
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Эквилибриум
5 Эквилибриум
фантастика, триллер 2002, США
8.1
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Секретарша
6 Секретарша
комедия, мелодрама 2002, США
8.1
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Спирит: Душа прерий
7 Спирит: Душа прерий
вестерн, анимация, приключения, семейный 2002, США
8.0
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Банды Нью-Йорка
8 Банды Нью-Йорка
драма, исторический 2002, США / Германия / Италия / Великобритания / Нидерланды
7.9
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Особое мнение
9 Особое мнение
фантастика, боевик, триллер 2002, США
7.8
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Люди в черном 2
10 Люди в черном 2
комедия, фантастика 2002, США
7.7
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Идентификация Борна
11 Идентификация Борна
триллер 2002, США / Германия / Чехия
7.7
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Три икса
12 Три икса
триллер, боевик 2002, США
7.7
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Реальная любовь
13 Реальная любовь
драма, комедия, мелодрама 2002, Великобритания / США
7.5
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Фрида
14 Фрида
драма, биография 2002, США / Канада / Мексика
7.3
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Король вечеринок
15 Король вечеринок
комедия 2002, Германия / США
7.2
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Цыпочка
16 Цыпочка
комедия, сказка 2002, США
6.9
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