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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов США 2001

Рейтинг американских фильмов 2001 года

Властелин Колец: Братство Кольца
1 Властелин Колец: Братство Кольца
приключения, боевик, фэнтези 2001, Новая Зеландия / США
8.7
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Игры разума
2 Игры разума
мистика, драма, биография 2001, США
8.6
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Шрэк
3 Шрэк
анимация, семейный, комедия 2001, США
8.4
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Гарри Поттер и философский камень
4 Гарри Поттер и философский камень
приключения, семейный, сказка 2001, Великобритания / США
8.4
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Корпорация Монстров
5 Корпорация Монстров
семейный, сказка, комедия, анимация 2001, США
8.3
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Час пик 2
6 Час пик 2
триллер, комедия, приключения, боевик 2001, США
8.2
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Одиннадцать друзей Оушена
7 Одиннадцать друзей Оушена
криминал, триллер 2001, США / Австралия
8.2
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Форсаж
8 Форсаж
триллер, боевик, криминал 2001, США / Германия
7.9
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Сладкий ноябрь
9 Сладкий ноябрь
комедия, драма, мелодрама 2001, США
7.9
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История Рыцаря
10 История Рыцаря
приключения, комедия, мелодрама, боевик 2001, США
7.9
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Другие
11 Другие
ужасы, фантастика, мистика, триллер, драма 2001, Испания / Франция / США
7.8
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Пароль
12 Пароль "Рыба-меч"
триллер, криминал, боевик 2001, США / Австралия
7.8
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Малхолланд Драйв
13 Малхолланд Драйв
драма, триллер, мистика 2001, Франция / США
7.7
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Свадебный переполох
14 Свадебный переполох
исторический, мелодрама 2001, США / Германия
7.5
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Мулен Руж
15 Мулен Руж
мюзикл, драма 2001, Австрия / США
7.4
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Планета Ка-ПЭКС
16 Планета Ка-ПЭКС
мистика, фантастика, драма 2001, США
7.4
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Из ада
17 Из ада
триллер, криминал, мистика, ужасы 2001, США
7.2
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Замок с привидениями
18 Замок с привидениями
триллер, анимация, ужасы 2001, Бельгия / США
5.6
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