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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов США 1994

Рейтинг американских фильмов 1994 года

Король Лев
1 Король Лев
мюзикл, приключения, драма, семейный, комедия, анимация 1994, США
9.0
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Побег из Шоушенка
2 Побег из Шоушенка
драма, триллер 1994, США
8.9
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Форрест Гамп
3 Форрест Гамп
комедия, мелодрама, драма 1994, США
8.6
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Криминальное чтиво
4 Криминальное чтиво
драма 1994, США
8.6
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Маска
5 Маска
фэнтези, криминал, комедия 1994, США
8.3
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Правдивая ложь
6 Правдивая ложь
боевик, комедия, триллер, приключения, мелодрама 1994, США
8.0
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Скорость
7 Скорость
триллер, криминал, боевик 1994, США
8.0
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Легенды осени
8 Легенды осени
драма, военный, вестерн 1994, США
7.8
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Человек-паук: Нет пути домой
9.0
Зеленая миля
9.0
1+1
9.0
Король Лев
9.0
Ходячий замок
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