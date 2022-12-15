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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов США 1982

Рейтинг американских фильмов 1982 года

Рэмбо: первая кровь
1 Рэмбо: первая кровь
боевик, драма, триллер 1982, США
7.7
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Бегущий по лезвию
2 Бегущий по лезвию
драма, фантастика 1982, США
7.5
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Конан-варвар
3 Конан-варвар
боевик, приключения, фэнтези 1982, США
7.2
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Самые ожидаемые фильмы
771
Аватар 2: Путь воды 15 декабря 2022
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Аватар 4 17 декабря 2026
173
Аватар 3 19 декабря 2024
148
Аквамен 2 16 марта 2023
131
Черная Пантера: Ваканда навеки 10 ноября 2022
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Король Лев
9.0
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