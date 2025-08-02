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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов США 1938

Рейтинг американских фильмов 1938 года

С собой не унесешь 8.1
1 С собой не унесешь
мелодрама, комедия 1938, США
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Приключения Робин Гуда 8.0
2 Приключения Робин Гуда
приключения, мелодрама, боевик 1938, США
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Воспитание крошки 8.0
3 Воспитание крошки Палеонтолог встречает взбалмошную девицу за день до своей свадьбы
комедия, мелодрама 1938, США
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Ангелы с грязными лицами 7.9
4 Ангелы с грязными лицами
триллер, драма, криминал, нуар 1938, США
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Город мальчиков 7.7
5 Город мальчиков
биография, драма, семейный 1938, США
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