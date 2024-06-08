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Скоро в прокате "Кукла. Реинкарнация зла" 1
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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов ОАЭ Анимация 2023

Рейтинг арабских фильмов в жанре анимация 2023 года

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Самые ожидаемые фильмы
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Трансформеры: Восхождение Звероботов 8 июня 2024
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Аватар 4 17 декабря 2026
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Аватар 3 19 декабря 2024
233
Аватар 5 21 декабря 2028
218
Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение 17 августа 2023
Лучшие фильмы в прокате
10
Паралимпиец
9.4
Человек-Паук: Паутина Вселенных
9.4
Астрал 5. Красная дверь
9.4
Король неба
9.3
Стражи Галактики. Часть 3
Топ 1000 лучших фильмов
9.4
Человек-Паук: Паутина Вселенных
9.4
Король неба
9.3
Стражи Галактики. Часть 3
9.2
Кот в сапогах 2: Последнее желание
9.2
BTS: Yet to Come in Cinemas
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