Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Триллер 2018

Рейтинг фильмов в жанре триллер 2018 года

Веном
1 Веном
фантастика, боевик, триллер 2018, США
8.5
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Первому игроку приготовиться
2 Первому игроку приготовиться
фантастика, боевик, триллер 2018, США
8.3
Оцените
Отель Мумбаи: Противостояние
3 Отель Мумбаи: Противостояние
триллер, драма, криминал 2018, Австрия
8.1
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Апгрейд
4 Апгрейд
фантастика, боевик, триллер 2018, Австралия
8.1
Оцените
Великий уравнитель 2
5 Великий уравнитель 2
боевик, криминал, триллер 2018, США
7.8
Оцените
Простая просьба
6 Простая просьба
триллер, криминал, детектив 2018, США
7.8
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Поиск
7 Поиск
триллер 2018, США
7.8
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Миссия невыполнима: Последствия
8 Миссия невыполнима: Последствия
боевик, триллер, приключения 2018, США
7.7
Оцените
Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти
9 Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти
фантастика, боевик, триллер 2018, США
7.7
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Альфа
10 Альфа
боевик, триллер, драма 2018, США
7.7
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Пассажир
11 Пассажир
боевик, триллер 2018, США
7.6
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Ничего хорошего в отеле «Эль Рояль»
12 Ничего хорошего в отеле «Эль Рояль»
триллер 2018, США
7.6
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Охота на воров
13 Охота на воров
боевик, триллер 2018, США
7.6
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Винчестер. Дом, который построили призраки
14 Винчестер. Дом, который построили призраки
мистика, триллер 2018, США
7.6
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Темное зеркало
15 Темное зеркало
триллер 2018, США
7.4
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Правда или действие
16 Правда или действие
ужасы, триллер 2018, США
7.3
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Тайна дома с часами
17 Тайна дома с часами
ужасы, фантастика, триллер 2018, США
7.3
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Проклятие монахини
18 Проклятие монахини
ужасы, мистика, триллер 2018, США
7.2
Оцените
Дом, который построил Джек
19 Дом, который построил Джек
триллер, драма, ужасы 2018, Дания / Франция / Германия / Швейцария
6.8
Оцените
Темные отражения
20 Темные отражения
фантастика, триллер 2018, США
6.8
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Конченая
21 Конченая
драма, триллер 2018, США / Великобритания
6.8
Оцените
Вдовы
22 Вдовы
триллер, драма, криминал 2018, США / Великобритания
6.5
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Девушка, которая застряла в паутине
23 Девушка, которая застряла в паутине
детектив, триллер 2018, США
6.5
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Селфи
24 Селфи
драма, триллер 2018, Россия
6.3
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Море соблазна
25 Море соблазна
триллер, драма 2018, США
5.5
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Бугимен
26 Бугимен
ужасы, фэнтези, триллер 2018, Марокко / Франция
4.9
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Жанр
Страна
Год
Сбросить
Самые ожидаемые фильмы Топ 1000 лучших фильмов Лучшие фильмы в прокате Лучшие фильмы 2021 года Лучшие фильмы 2020 года Лучшие фильмы 2019 года Лучшие фильмы 2018 года Лучшие отечественные фильмы Лучшие фильмы по странам Лучшие фильмы по жанрам Лучшие фильмы по годам
Самые ожидаемые фильмы
771
Аватар 2: Путь воды 15 декабря 2022
206
Аватар 4 17 декабря 2026
173
Аватар 3 19 декабря 2024
148
Аквамен 2 16 марта 2023
131
Черная Пантера: Ваканда навеки 10 ноября 2022
Лучшие фильмы в прокате
9.1
Человек-паук: Нет пути домой
9.0
Зеленая миля
9.0
Черный телефон
9.0
Коати. Легенда джунглей
8.9
Байкал. Удивительные приключения Юмы
Топ 1000 лучших фильмов
9.1
Человек-паук: Нет пути домой
9.0
Зеленая миля
9.0
1+1
9.0
Король Лев
9.0
Ходячий замок
Related video
Не поверите, в чем обвиняли «Спокойной ночи, малыши!»
Сгорела на работе: экстрасенс назвал причину гибели Полищук
«Запад завидовал»: звезда «В бой идут одни старики» напомнил о важном
Сбежавший в США Крамаров умер так, как боялся больше всего
«Еда для коров»: иностранцы высмеяли блюдо из советского кино
«Врагу не пожелаешь»: вот о какой драме много лет молчала Заворотнюк
Малахов бросил все, чтобы быть рядом с избитой матерью
Свадебный зал вместо гостиной: иностранцы высмеяли особняк Малышевой
Почти полностью парализован: раскрыто жуткое состояние Бориса Моисеева
Звезда «Служебного романа» едва не бросила роль из-за оскорбительно низкого гонорара
Повел себя некорректно: из-за чего Моргунов поссорился с Гайдаем
Олимпийская чемпионка жалуется на маленькую пенсию: «Где-то, наверное, 85-90 тысяч»
Приложение киноафиши