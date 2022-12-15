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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Триллер 2006

Рейтинг фильмов в жанре триллер 2006 года

Престиж
1 Престиж
сказка, триллер, фантастика, драма 2006, США / Великобритания
8.3
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Отступники
2 Отступники
криминал, драма, триллер 2006, США
8.2
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Адреналин
3 Адреналин
драма, боевик, триллер 2006, Великобритания / США
8.1
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Кровавый алмаз
4 Кровавый алмаз
триллер, драма, приключения 2006, США
7.9
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Сайлент Хилл
5 Сайлент Хилл
ужасы, триллер 2006, Канада / Франция
7.9
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Казино Рояль
6 Казино Рояль
приключения, боевик, триллер 2006, США / Германия / Великобритания / Чехия
7.9
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Парфюмер: история одного убийцы
7 Парфюмер: история одного убийцы
триллер, драма 2006, Германия / Франция / Испания / США
7.9
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Миссия: Невыполнима 3
8 Миссия: Невыполнима 3
триллер, боевик, мистика, приключения 2006, Германия / США
7.7
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Сделка с дьяволом
9 Сделка с дьяволом
ужасы, триллер 2006, США
7.6
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Вавилон
10 Вавилон
триллер, драма 2006, США / Мексика
7.6
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Люди Икс. Последняя битва
11 Люди Икс. Последняя битва
фантастика, триллер, боевик 2006, США
7.6
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Дежа вю
12 Дежа вю
фантастика, триллер, боевик, криминал, приключения, драма, мелодрама 2006, США
7.5
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Тройной форсаж: Токийский дрифт
13 Тройной форсаж: Токийский дрифт
боевик, криминал, триллер 2006, США / Германия
7.5
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Лабиринт Фавна
14 Лабиринт Фавна
драма, сказка, ужасы, триллер 2006, Мексика / Испания / США
7.4
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Пила 3
15 Пила 3
триллер, криминал, ужасы 2006, США
7.4
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Помутнение
16 Помутнение
триллер, драма, анимация, мистика, фантастика 2006, США
7.4
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Охота на пиранью
17 Охота на пиранью
триллер, криминал, боевик 2006, Россия
7.3
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Код да Винчи
18 Код да Винчи
триллер, мистика, драма 2006, США
7.3
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Пункт назначения 3
19 Пункт назначения 3
мистика, драма, триллер, ужасы 2006, Германия / США
7.2
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Дитя человеческое
20 Дитя человеческое
триллер, драма, приключения, фантастика 2006, Великобритания / США
7.0
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Ультрафиолет
21 Ультрафиолет
фантастика, триллер, боевик, ужасы 2006, США
6.7
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Омен 666
22 Омен 666
ужасы, триллер 2006, США
6.4
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Параграф 78: Фильм первый
23 Параграф 78: Фильм первый
боевик, фантастика, триллер 2006, Россия
6.0
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