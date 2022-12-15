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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Триллер 1999

Рейтинг фильмов в жанре триллер 1999 года

Матрица
1 Матрица
боевик, фантастика, триллер 1999, Австралия / США
8.7
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Бойцовский клуб
2 Бойцовский клуб
триллер, боевик, драма 1999, США / Германия
8.4
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Сонная лощина
3 Сонная лощина
триллер, ужасы, фантастика 1999, США
8.4
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Жестокие игры
4 Жестокие игры
мелодрама, драма, триллер 1999, США
8.3
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Мумия
5 Мумия
триллер, комедия, боевик, сказка, ужасы, приключения 1999, США
8.3
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Девятые врата
6 Девятые врата
мистика, ужасы, триллер 1999, Испания / Франция / США
8.1
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Шестое чувство
7 Шестое чувство
документальный, мистика, триллер 1999, США
7.5
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Жена астронавта
8 Жена астронавта
ужасы, фантастика, триллер 1999, США
7.3
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