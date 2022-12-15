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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Триллер 1997

Рейтинг фильмов в жанре триллер 1997 года

Пятый элемент
1 Пятый элемент
приключения, триллер, боевик, фантастика, мелодрама 1997, Франция
8.5
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Игра
2 Игра
криминал, приключения, триллер 1997, США
8.5
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Адвокат дьявола
3 Адвокат дьявола
триллер, драма 1997, США / Германия
8.5
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Принцесса Мононоке
4 Принцесса Мононоке
аниме , сказка, приключения, анимация, триллер, драма 1997, Япония
8.2
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Чужой 4: Воскрешение
5 Чужой 4: Воскрешение
триллер, боевик, ужасы, фантастика 1997, США
7.4
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Шоссе в никуда
6 Шоссе в никуда
мистика, ужасы, триллер, драма 1997, США / Франция
6.3
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