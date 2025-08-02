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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Таиланд 2024

Рейтинг таиландских фильмов 2024 года

Сверхъестественное. Разлом времени 6.8
1 Сверхъестественное. Разлом времени Путешествие во времени превращается в битву за спасение мира
боевик, приключения, фантастика 2024, Таиланд
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Первая ведьма. Новые души 6.7
2 Первая ведьма. Новые души Дух ведьмы вернулся, чтобы захватить новое тело
боевик, ужасы, триллер 2024, Таиланд
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Игра в кальмара: Перезагрузка 5.1
3 Игра в кальмара: Перезагрузка Блогеры принимают участие в страшных играх на выживание. Тайский триллер по мотивам сериала "Игра в кальмара"
триллер 2024, Таиланд
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