В какой серии «Великолепный век: Империя Кесем» Кесем узнает о своей первой беременности? Ждать не очень долго
Disney нещадно переписал канон «Чужого» в новом сериале: забудьте, что вы видели в «Прометее» и «Завете»
После «Аркейна» Netflix обратился к скандинавским богам: этот сериал мог бы стать новым хитом, но о нем мало кто слышал
Том Холланд совсем скоро распрощается с Marvel и ролью Человека-паука: зато успеет подраться с Веномом (но без Тома Харди)
Актер из новой «Фантастической четвёрки» поставил фильму 3.5 из 5 — вот почему
Теперь боксируют на большом экране: пять профессиональных спортсменов, которые стали известными актерами
Воскресни, Кастиэль: Миша Коллинз готов сняться в продолжении «Сверхъестественного» хоть завтра, но при одном условии
«Абсолютно неприемлемый»: Сагалова увидела сценарий «Букиных» и покрутила у виска — вот почему Светки нет в новом сезоне
Этот тест пройдут те, кто каждый год пересматривает «Любовь и голуби»: ответьте на 7 хитрых вопросов о фильме
«Конечно, обидно»: почему в «Букиных» нет Лены Полено — и как «уход» актрисы объяснили в сериале
Дорама, которая бросила вызов «Игре в кальмара»: в Китае сняли свой сериал про выживание — и получилось на 8 из 10
