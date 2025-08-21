В какой серии «Великолепный век: Империя Кесем» Кесем узнает о своей первой беременности? Ждать не очень долго

Disney нещадно переписал канон «Чужого» в новом сериале: забудьте, что вы видели в «Прометее» и «Завете»

После «Аркейна» Netflix обратился к скандинавским богам: этот сериал мог бы стать новым хитом, но о нем мало кто слышал

Том Холланд совсем скоро распрощается с Marvel и ролью Человека-паука: зато успеет подраться с Веномом (но без Тома Харди)

Актер из новой «Фантастической четвёрки» поставил фильму 3.5 из 5 — вот почему

Теперь боксируют на большом экране: пять профессиональных спортсменов, которые стали известными актерами

Воскресни, Кастиэль: Миша Коллинз готов сняться в продолжении «Сверхъестественного» хоть завтра, но при одном условии

«Абсолютно неприемлемый»: Сагалова увидела сценарий «Букиных» и покрутила у виска — вот почему Светки нет в новом сезоне

Этот тест пройдут те, кто каждый год пересматривает «Любовь и голуби»: ответьте на 7 хитрых вопросов о фильме

«Конечно, обидно»: почему в «Букиных» нет Лены Полено — и как «уход» актрисы объяснили в сериале