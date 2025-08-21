Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Тайвань 2024

Рейтинг тайваньских фильмов 2024 года

Жанр
Страна
Год
Сбросить
Самые ожидаемые фильмы Топ 1000 лучших фильмов Лучшие фильмы в прокате Лучшие фильмы 2024 года Лучшие фильмы 2023 года Лучшие фильмы 2022 года Лучшие фильмы 2021 года Лучшие отечественные фильмы Лучшие фильмы по странам Лучшие фильмы по жанрам Лучшие фильмы по годам
Самые ожидаемые фильмы
843
Аватар 3: Огонь и пепел 27 декабря 2025
522
Чебурашка 2 1 января 2026
114
Три богатыря и свет клином 25 декабря 2025
97
Девушка Миллера 21 августа 2025
90
Домовенок Кузя 2 19 марта 2026
Лучшие фильмы в прокате
9.4
Июньская полынь
9.1
Побег из Шоушенка
8.9
Зеленая миля
8.8
Иван Семёнов. Первый поцелуй
8.8
Дикий робот
Топ 1000 лучших фильмов
9.2
Атака титанов: Последняя атака
9.2
Ateez World Tour [Towards the Light: Will to Power] в Сеуле
9.1
Побег из Шоушенка
8.9
Зеленая миля
8.8
Властелин Колец: Братство Кольца
Прошло уже три года, но зрители до сих пор не простили этот поступок Эрена: без него «Атака титанов» могла быть другой
Этот фильм во сто крат мощнее «Матрицы», но знают о нем единицы: параллельные миры и финал, который взрывает мозг
А вы обращали внимание на автомобили в «Москва слезам не верит»? Есть и «Мерседес» и «Ниссан»: это многое говорит о Кате
«Конечно, обидно»: почему в «Букиных» нет Лены Полено — и как «уход» актрисы объяснили в сериале
Этот тест пройдут те, кто каждый год пересматривает «Любовь и голуби»: ответьте на 7 хитрых вопросов о фильме
Дорама, которая бросила вызов «Игре в кальмара»: в Китае сняли свой сериал про выживание — и получилось на 8 из 10
«Такая потрясающая музыка»: советский мультик покорил иностранцев — ругают анимацию, но все равно смотрят (оценка близка к 8)
На высоте 400 км: не только «Вызов» сняли в космосе — скоро в прокат выйдет китайский «Интерстеллар» (да еще и в 8К)
«Абсолютно неприемлемый»: Сагалова увидела сценарий «Букиных» и покрутила у виска — вот почему Светки нет в новом сезоне
У нас есть свой Гослинг и Орландо Блум: российские актеры, у которых нашлись клоны в Голливуде — похожи как две капли воды
Воскресни, Кастиэль: Миша Коллинз готов сняться в продолжении «Сверхъестественного» хоть завтра, но при одном условии
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше