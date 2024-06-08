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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Швеция Ужасы 2021

Рейтинг шведских фильмов в жанре ужасы 2021 года

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Самые ожидаемые фильмы
806
Трансформеры: Восхождение Звероботов 8 июня 2024
555
Аватар 3 19 декабря 2024
544
Аватар 4 17 декабря 2026
506
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы 17 августа 2023
244
Аватар 5 21 декабря 2028
Лучшие фильмы в прокате
9.5
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
9.3
Человек-Паук: Паутина Вселенных
9.3
Стражи Галактики. Часть 3
9.3
Король неба
9.2
Оппенгеймер
Топ 1000 лучших фильмов
9.6
Пять ночей у Фредди
9.3
Человек-Паук: Паутина Вселенных
9.3
Стражи Галактики. Часть 3
9.3
Король неба
9.2
Оппенгеймер
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