«На себя смотреть не могу»: Киркоров далеко не сразу, но признал проблему

Минус одна: сериал «Универ» понес невосполнимую потерю

Эти русские имена звучат для иностранцев нелепо и даже пошло: проверьте свое

Всю жизнь думали, что славяне — голубоглазые блондины? Вас ждет разочарование

Любимый маникюр возрастных женщин оказался главным признаком провинциалки: проверьте себя

Мечту Киркорова рассекретили: готов поступиться принципами ради Михалкова

«Я еще не созрела»: Навка отвергла неожиданное предложение

Женщины оплевали любимую Батырева после вестей о скорой свадьбе: что с ней не так

Всплыла неудобная правда о бизнесе Малышевой: дела хуже некуда

ДТП, деньги с неба и новая любовь: Глоба раскрыла, что ждет все знаки зодиака в августе

В «Ленкоме» есть строгое правило, которое соблюдают даже уборщики: не отменили и после смерти Захарова