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Рейтинг шведских фильмов в жанре комедия

Еще по одной 7.7
1 Еще по одной Правда ли, что алкоголь повышает работоспособность?
комедия, драма 2020, Дания / Швеция / Нидерланды
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Худший человек на свете 7.7
2 Худший человек на свете Скандинавская комедийная драма о поиске своего места в жизни
драма, комедия, мелодрама 2021, Норвегия / Франция / Швеция / Дания
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Вторая жизнь Уве 7.6
3 Вторая жизнь Уве
драма, комедия 2015, Швеция
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Гадкая сестра 7.2
4 Гадкая сестра Хоррор по мотивам "Золушки" о неказистой девушке, которую жестоким образом готовят к браку с принцем
комедия, драма, ужасы 2025, Дания / Норвегия / Польша / Швеция
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Око дьявола 7.2
5 Око дьявола
драма, комедия 1960, Швеция
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Любовь - все, что тебе нужно 6.6
6 Любовь - все, что тебе нужно
комедия, мелодрама 2012, Германия / Дания / Швеция / Франция / Италия
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Не говоря о всех этих женщинах 5.5
7 Не говоря о всех этих женщинах
комедия 1964, Швеция
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