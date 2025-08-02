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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Спорт 2024

Рейтинг фильмов в жанре спорт 2024 года

В самом сердце Национального 8.3
1 В самом сердце Национального
документальный, спорт 2024, Германия
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Синяя тюрьма: Блю Лок — Эпизод Наги 7.9
2 Синяя тюрьма: Блю Лок — Эпизод Наги Аниме о ленивом школьнике, чью жизнь меняет футбол
анимация, драма, спорт, аниме 2024, Япония
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Лед 3 7.5
3 Лед 3 Продолжение спортивной мелодрамы с Александром Петровым
мелодрама, драма, спорт 2024, Россия
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Федя. Народный футболист 7.4
4 Федя. Народный футболист История взлётов и падений звезды советского спорта
спорт, драма, биография 2024, Россия
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Больше чем футбол 7.1
5 Больше чем футбол Группа спортсменов-индивидуалистов превращается в команду ради спасения больной девочки
спорт, драма 2024, Россия
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Роднина 6.7
6 Роднина История легендарной фигуристки: от болезненной девочки до олимпийской чемпионки
спорт, биография 2024, Россия
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Большая гонка. Лянча против Ауди 6.4
7 Большая гонка. Лянча против Ауди Спортивная драма о знаменитом противостоянии итальянской «Лянчи» и немецкой «Ауди»
биография, драма, спорт 2024, Италия / Великобритания
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