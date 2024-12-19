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Скоро в прокате "Джон Уик 4" 1
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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Спорт 2023

Рейтинг фильмов в жанре спорт 2023 года

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Самые ожидаемые фильмы
461
Аватар 4 17 декабря 2026
447
Аватар 3 19 декабря 2024
347
Джон Уик 4 23 марта 2023
218
Трансформеры: Восхождение Звероботов 8 июня 2024
182
Аватар 5 21 декабря 2028
Лучшие фильмы в прокате
9.5
Крик 6
9.2
Крид 3
9.2
Поехавшая
9.1
Кот в сапогах 2: Последнее желание
9.1
Рок дог 3: Битва за бит
Топ 1000 лучших фильмов
9.3
BTS: Yet to Come in Cinemas
9.2
Поехавшая
9.1
Кот в сапогах 2: Последнее желание
9.1
Чебурашка
9.1
Аватар 2: Путь воды
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