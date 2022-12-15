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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Испания Триллер

Рейтинг испанских фильмов в жанре триллер

Погребенный заживо
1 Погребенный заживо
криминал, триллер 2010, Испания
8.1
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Девятые врата
2 Девятые врата
мистика, ужасы, триллер 1999, Испания / Франция / США
8.1
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Невидимый гость
3 Невидимый гость
криминал, триллер, детектив 2017, Испания
8.1
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Парфюмер: история одного убийцы
4 Парфюмер: история одного убийцы
триллер, драма 2006, Германия / Франция / Испания / США
7.9
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Другие
5 Другие
ужасы, фантастика, мистика, триллер, драма 2001, Испания / Франция / США
7.8
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Бункер
6 Бункер
триллер 2011, Испания / Колумбия
7.6
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Лабиринт Фавна
7 Лабиринт Фавна
драма, сказка, ужасы, триллер 2006, Мексика / Испания / США
7.4
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Приют
8 Приют
мистика, триллер, ужасы, драма 2007, Мексика / Испания
7.4
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Разомкнутые объятия
9 Разомкнутые объятия
драма, триллер 2009, Испания
7.4
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Дикие истории
10 Дикие истории
драма, комедия, триллер 2014, Аргентина / Испания
7.4
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Ворон
11 Ворон
триллер 2012, США / Испания / Венгрия
7.3
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11 11 11
12 11 11 11
триллер, ужасы, драма 2011, США / Испания
6.4
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Атлантида
13 Атлантида
фэнтези, триллер 2017, Испания / Франция
6.2
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