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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Испания Семейный

Рейтинг испанских фильмов в жанре семейный

Астерикс на Олимпийских Играх
1 Астерикс на Олимпийских Играх
семейный, приключения, комедия, фэнтези 2008, Франция / Испания / Германия
7.4
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Волшебный парк Джун
2 Волшебный парк Джун
анимация, комедия, приключения, семейный 2018, США / Испания
7.4
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Планета №51
3 Планета №51
приключения, семейный, анимация, комедия, фантастика 2009, Испания / Великобритания
6.9
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Тэд-путешественник и Тайна царя Мидаса
4 Тэд-путешественник и Тайна царя Мидаса
семейный, анимация, приключения 2017, Испания
6.7
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