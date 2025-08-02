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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Испания 2024

Рейтинг испанских фильмов 2024 года

Irklais per Atlanta 8.7
1 Irklais per Atlanta
документальный 2024, Латвия / Литва / Испания / США
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Как приручить бизона 7.6
2 Как приручить бизона Мультфильм о невероятных приключениях юных сирот в Америке
приключения, анимация, комедия 2024, Испания
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Твоя вина 7.1
3 Твоя вина
драма, мелодрама 2024, Испания / США
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200% Волк 6.8
4 200% Волк Пудель с друзьями спасает мир от космической катастрофы
анимация 2024, Австралия / Испания
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Свободное падение 5.8
5 Свободное падение
драма 2024, Испания
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Последний дракон 5.8
6 Последний дракон Мультфильм об опасных приключениях отважной девочки и говорящего дракона
анимация 2024, Китай / Испания
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Подземная бездна 5.3
7 Подземная бездна Девушка-скептик сталкивается с необъяснимым ужасом в недрах метро
ужасы, детектив 2024, Испания
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Крушение мира 4.9
8 Крушение мира Мир охватывает странный вирус, убивающий только богачей
триллер 2024, США / Колумбия / Испания
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Что скрывает любовь 4.9
9 Что скрывает любовь Опасная связь хостес с владельцем ресторана на живописном острове
мелодрама, триллер 2024, Испания
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Заклятие. Новое поколение 4.4
10 Заклятие. Новое поколение Мистическое расследование в стенах зловещего интерната
ужасы 2024, Испания
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