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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Короткометражный 1955

Рейтинг фильмов в жанре короткометражный 1955 года

Остров ошибок 7.9
1 Остров ошибок
анимация, короткометражный, семейный 1955, СССР
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Гадкий утёнок 7.9
2 Гадкий утёнок
короткометражный, анимация 1955, СССР
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Ореховый прутик 7.8
3 Ореховый прутик
короткометражный, анимация 1955, СССР
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Храбрый заяц 7.7
4 Храбрый заяц
короткометражный, анимация 1955, СССР
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