«Честнее, чем большинство наших фильмов»: американцы посмотрели «Брата» и «Брата-2» и заметили один огромный минус

AMC прощаются с Дэрилом, но не отпускают до конца? Что известно о последнем четвертом сезоне «Ходячих мертвецов»

Эту пасхалку в «Двух холмах» к «Властелину колец» заметили не все: вместо Кольца — «мужской код»

Понравился «Хрустальный» с Васильевым? Вот еще 3 похожих сериала — без «Невского» и «Фишера», но с высоким рейтингом

Все не решаетесь посмотреть «Акиру»? Рассказываем, о чем это аниме с рейтингом 8.0 — будет понятно, кому зайдет

От Арису до Шляпника: ответьте на 5 вопросов, чтобы узнать кто вы из «Алисы в Пограничье» (тест)

Звезда «Крестного отца» рассказал, почему считает первый фильм лучше второго — все дело в другом актере

«Куда же все смотрят?»: на хитовую «Этерну» подсела сама Лариса Гузеева, но вовсе не из-за сюжета (и уже выбрала своего краша)

Что такое «Гравити Фолз»? Не все знают, откуда взялось название, и как оно «спойлерит» сюжет мультфильма

«Жизнь в мегаполисе накладывает отпечаток»: стыдный «туалетный» ляп с Кэрри Брэдшоу в «И просто так» разобрал косметолог