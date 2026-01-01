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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Сербия 2024

Рейтинг сербских фильмов 2024 года

Изоляция 6.7
1 Изоляция Параноидальный триллер с Милошем Биковичем в роли биолога, который поселяется в лесной хижине
драма, триллер 2024, Хорватия / Сербия
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