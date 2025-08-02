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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Фантастика 2024

Рейтинг фильмов в жанре фантастика 2024 года

Дюна: Часть вторая 8.7
1 Дюна: Часть вторая Продолжение фантастического блокбастера Дени Вильнева
фантастика, боевик, приключения, драма 2024, США / Канада
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Соник 3 в кино 8.2
2 Соник 3 в кино Соник объединяется с врагами, чтобы спасти мир от суперзлодея
фантастика, приключения, комедия 2024, США
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Дэдпул и Росомаха 8.0
3 Дэдпул и Росомаха Дэдпул и Росомаха путешествуют во времени, чтобы спасти мир
фантастика, боевик, комедия 2024, США
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Жизнь Чака 8.0
4 Жизнь Чака Экранизация рассказа Стивена Кинга с Томом Хиддлстоном в главной роли. Фильм одержал победу на кинофестивале "Сандэнс"
драма, фэнтези, фантастика 2024, США
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Веном: Последний танец 7.5
5 Веном: Последний танец Симбиотический дуэт защищает мир от земных и космических угроз
боевик, приключения, фантастика 2024, США
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Планета обезьян: Новое царство 7.5
6 Планета обезьян: Новое царство
боевик, фантастика 2024, США
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Чужой: Ромул 7.4
7 Чужой: Ромул Фантастический хоррор о заброшенной космической станции
ужасы, фантастика 2024, Великобритания / США
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Сто лет тому вперед 7.2
8 Сто лет тому вперед Фантастический фильм с Александром Петровым и Константином Хабенским, основанный на повести Кира Булычева.
приключения, семейный, фантастика 2024, Россия
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Крейвен-охотник 7.1
9 Крейвен-охотник Русский антигерой Marvel охотится за преступниками мирового масштаба
боевик, приключения, фантастика 2024, США
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Встретимся вчера 7.1
10 Встретимся вчера Супруги на грани развода оказываются в петле времени в собственной квартире
драма, фантастика 2024, Россия
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Маме снова 17 7.0
11 Маме снова 17 Фантастическая комедия о перемещении во времени с Константином Крюковым и Светланой Ходченковой
комедия, фантастика 2024, Россия
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Тихое место: День первый 6.8
12 Тихое место: День первый
драма, ужасы, фантастика 2024, США
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Блиндаж 6.8
13 Блиндаж Военный фантастический фильм о русском и немце, которые перенеслись из современного мира в 1941 год
фантастика, военный 2024, Россия
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Сверхъестественное. Разлом времени 6.8
14 Сверхъестественное. Разлом времени Путешествие во времени превращается в битву за спасение мира
боевик, приключения, фантастика 2024, Таиланд
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Хищные земли 5.9
15 Хищные земли Выжившие в горах бросают вызов монстрам, захватившим мир
боевик, фантастика, триллер 2024, США
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Мадам Паутина 5.9
16 Мадам Паутина
боевик, фантастика 2024, США
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Меган: К вашим услугам 5.8
17 Меган: К вашим услугам Фантастический триллер с Меган Фокс о коварном высокотехнологичном роботе
фантастика, триллер 2024, США
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Пираты галактики Барракуда 5.7
18 Пираты галактики Барракуда Инопланетянин и обычные школьники спасают мир от космической угрозы
фантастика, приключения 2024, Россия
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Мегалополис 5.2
19 Мегалополис Эпичная фантастическая драма Фрэнсиса Форда Копполы с Адамом Драйвером и Шайей ЛаБафом
драма, фантастика 2024, США
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Последний Ронин 5.0
20 Последний Ронин Одинокий мститель и девочка-подросток борются за выживание в постапокалиптическом мире
фантастика, приключения 2024, Россия
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Самая большая луна 3.9
21 Самая большая луна Фантастический экшн о людях со сверхспособностями
фантастика, боевик 2024, Россия
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