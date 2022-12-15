Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Фантастика 2020

Лучшие фантастика 2020 года

Довод
1 Довод
фантастика, боевик, триллер 2020, США / Великобритания
7.3
Оцените
Чудо-женщина: 1984
2 Чудо-женщина: 1984
боевик, фантастика, приключения 2020, США
7.0
Оцените
Человек-невидимка
3 Человек-невидимка
ужасы, фантастика 2020, США
6.9
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Бладшот
4 Бладшот
боевик, фантастика 2020, США
6.7
Оцените
Смотреть за 1 рубль
(НЕ) Идеальный мужчина
5 (НЕ) Идеальный мужчина
комедия, фантастика, мелодрама 2020, Россия
6.7
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн
6 Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн
фантастика, боевик, триллер 2020, США
6.5
Оцените
Вторжение
7 Вторжение
фантастика, боевик 2020, Россия
6.3
Оцените
Вратарь Галактики
8 Вратарь Галактики
фантастика, приключения 2020, Россия
6.1
Оцените
Смотреть онлайн
Новые мутанты
9 Новые мутанты
фантастика, боевик 2020, США
5.5
Оцените
Жанр
Страна
Год
Сбросить
Самые ожидаемые фильмы Топ 1000 лучших фильмов Лучшие фильмы в прокате Лучшие фильмы 2021 года Лучшие фильмы 2020 года Лучшие фильмы 2019 года Лучшие фильмы 2018 года Лучшие отечественные фильмы Лучшие фильмы по странам Лучшие фильмы по жанрам Лучшие фильмы по годам
Самые ожидаемые фильмы
771
Аватар 2: Путь воды 15 декабря 2022
206
Аватар 4 17 декабря 2026
173
Аватар 3 19 декабря 2024
148
Аквамен 2 16 марта 2023
131
Черная Пантера: Ваканда навеки 10 ноября 2022
Лучшие фильмы в прокате
9.1
Человек-паук: Нет пути домой
9.0
Зеленая миля
9.0
Черный телефон
9.0
Коати. Легенда джунглей
8.9
Байкал. Удивительные приключения Юмы
Топ 1000 лучших фильмов
9.1
Человек-паук: Нет пути домой
9.0
Зеленая миля
9.0
1+1
9.0
Король Лев
9.0
Ходячий замок
Related video
Сбежавший в США Крамаров умер так, как боялся больше всего
Свадебный зал вместо гостиной: иностранцы высмеяли особняк Малышевой
Почти полностью парализован: раскрыто жуткое состояние Бориса Моисеева
«Запад завидовал»: звезда «В бой идут одни старики» напомнил о важном
Звезда «Служебного романа» едва не бросила роль из-за оскорбительно низкого гонорара
Американец поставил на место судей российского «Голоса»: «Никто из них не сможет так спеть»
Повел себя некорректно: из-за чего Моргунов поссорился с Гайдаем
«Еда для коров»: иностранцы высмеяли блюдо из советского кино
«Врагу не пожелаешь»: вот о какой драме много лет молчала Заворотнюк
Олимпийская чемпионка жалуется на маленькую пенсию: «Где-то, наверное, 85-90 тысяч»
Сгорела на работе: экстрасенс назвал причину гибели Полищук
Малахов бросил все, чтобы быть рядом с избитой матерью
Приложение киноафиши