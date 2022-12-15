Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Фантастика 2014

Рейтинг фильмов в жанре фантастика 2014 года

Грань будущего
1 Грань будущего
фантастика, боевик 2014, США
8.4
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Стражи Галактики
2 Стражи Галактики
фантастика, боевик, приключения 2014, США
8.1
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Интерстеллар
3 Интерстеллар
фантастика 2014, США / Великобритания
8.0
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Посвященный
4 Посвященный
фантастика, драма, фэнтези 2014, США
8.0
Оцените
Первый мститель: Другая война
5 Первый мститель: Другая война
приключения, фантастика, боевик 2014, США
7.6
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Люди Икс: Дни минувшего будущего
6 Люди Икс: Дни минувшего будущего
фантастика, боевик, фэнтези 2014, США
7.5
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Бегущий в лабиринте
7 Бегущий в лабиринте
триллер, детектив, фантастика 2014, США
7.5
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Трансформеры: Эпоха истребления
8 Трансформеры: Эпоха истребления
фантастика, боевик 2014, США
7.4
Оцените
Люси
9 Люси
фантастика, боевик 2014, Франция
7.4
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Дивергент
10 Дивергент
мелодрама, фантастика, боевик 2014, США
7.3
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Превосходство
11 Превосходство
триллер, боевик, драма, фантастика 2014, Великобритания / США / Китай
7.2
Оцените
Черепашки-ниндзя
12 Черепашки-ниндзя
приключения, комедия, анимация, фантастика 2014, США
7.1
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Робокоп
13 Робокоп
фантастика, боевик, криминал 2014, США
6.8
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть I
14 Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть I
фантастика, приключения, триллер, драма 2014, США
6.1
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Планета обезьян: Революция
15 Планета обезьян: Революция
триллер, фантастика, боевик, драма 2014, США
6.0
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Годзилла
16 Годзилла
ужасы, фантастика, боевик 2014, США
5.7
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Легок на помине
17 Легок на помине
фантастика, комедия 2014, Россия
5.4
Оцените
Восхождение Юпитер
18 Восхождение Юпитер
боевик, фантастика 2014, США
5.2
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Жанр
Страна
Год
Сбросить
Самые ожидаемые фильмы Топ 1000 лучших фильмов Лучшие фильмы в прокате Лучшие фильмы 2021 года Лучшие фильмы 2020 года Лучшие фильмы 2019 года Лучшие фильмы 2018 года Лучшие отечественные фильмы Лучшие фильмы по странам Лучшие фильмы по жанрам Лучшие фильмы по годам
Самые ожидаемые фильмы
771
Аватар 2: Путь воды 15 декабря 2022
206
Аватар 4 17 декабря 2026
173
Аватар 3 19 декабря 2024
148
Аквамен 2 16 марта 2023
131
Черная Пантера: Ваканда навеки 10 ноября 2022
Лучшие фильмы в прокате
9.1
Человек-паук: Нет пути домой
9.0
Зеленая миля
9.0
Черный телефон
9.0
Коати. Легенда джунглей
8.9
Байкал. Удивительные приключения Юмы
Топ 1000 лучших фильмов
9.1
Человек-паук: Нет пути домой
9.0
Зеленая миля
9.0
1+1
9.0
Король Лев
9.0
Ходячий замок
Related video
«Врагу не пожелаешь»: вот о какой драме много лет молчала Заворотнюк
Сбежавший в США Крамаров умер так, как боялся больше всего
Звезда «Служебного романа» едва не бросила роль из-за оскорбительно низкого гонорара
Американец поставил на место судей российского «Голоса»: «Никто из них не сможет так спеть»
«Запад завидовал»: звезда «В бой идут одни старики» напомнил о важном
Свадебный зал вместо гостиной: иностранцы высмеяли особняк Малышевой
Олимпийская чемпионка жалуется на маленькую пенсию: «Где-то, наверное, 85-90 тысяч»
«Еда для коров»: иностранцы высмеяли блюдо из советского кино
Малахов бросил все, чтобы быть рядом с избитой матерью
Повел себя некорректно: из-за чего Моргунов поссорился с Гайдаем
Сгорела на работе: экстрасенс назвал причину гибели Полищук
Почти полностью парализован: раскрыто жуткое состояние Бориса Моисеева
Приложение киноафиши