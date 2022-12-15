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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Фантастика 2013

Рейтинг фильмов в жанре фантастика 2013 года

Железный человек 3
1 Железный человек 3
фантастика, боевик, приключения 2013, США
8.1
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Игра Эндера
2 Игра Эндера
фантастика, приключения 2013, США
8.0
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Обливион
3 Обливион
боевик, фантастика 2013, США
8.0
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Бойфренд из будущего
4 Бойфренд из будущего
фантастика, комедия, драма 2013, Великобритания
7.9
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План побега
5 План побега
триллер, боевик, фантастика 2013, США
7.8
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Голодные игры: И вспыхнет пламя
6 Голодные игры: И вспыхнет пламя
боевик, фантастика, триллер 2013, США
7.7
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Выживут только любовники
7 Выживут только любовники
фантастика, триллер, драма 2013, США
7.7
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Гравитация
8 Гравитация
фантастика, триллер 2013, США / Великобритания
7.6
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Риддик
9 Риддик
боевик, фантастика 2013, США
7.5
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Тихоокеанский рубеж
10 Тихоокеанский рубеж
боевик, фантастика, приключения 2013, США
7.4
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Судная ночь
11 Судная ночь
ужасы, триллер, фантастика 2013, США
7.2
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Человек из стали
12 Человек из стали
фантастика, фэнтези, приключения, боевик 2013, США
7.1
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Элизиум - рай не на Земле
13 Элизиум - рай не на Земле
драма, фантастика 2013, США
7.1
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Стартрек: Возмездие
14 Стартрек: Возмездие
боевик, фантастика, приключения 2013, США
6.8
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После нашей эры
15 После нашей эры
боевик, приключения, фантастика 2013, США
6.6
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Философы: Урок выживания
16 Философы: Урок выживания
триллер, фантастика, фэнтези 2013, США
6.2
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Трудно быть Богом
17 Трудно быть Богом
фантастика 2013, Россия
5.8
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