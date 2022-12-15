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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Фантастика 2012

Рейтинг фильмов в жанре фантастика 2012 года

Джон Картер
1 Джон Картер
приключения, фантастика, боевик, фэнтези 2012, США
8.3
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Облачный атлас
2 Облачный атлас
фантастика 2012, США
7.8
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Люди в черном 3
3 Люди в черном 3
фантастика, приключения, боевик 2012, США
7.8
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Другой мир: Пробуждение
4 Другой мир: Пробуждение
фантастика, ужасы, боевик 2012, США
7.6
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Судья Дредд
5 Судья Дредд
фантастика, боевик 2012, Великобритания
7.5
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Петля времени
6 Петля времени
боевик, фантастика 2012, США
7.4
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Морской бой
7 Морской бой
фантастика, боевик, триллер 2012, США
7.4
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Гостья
8 Гостья
фантастика, триллер 2012, США
7.3
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Голодные игры
9 Голодные игры
триллер, драма, фантастика 2012, США
7.3
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Война миров Z
10 Война миров Z
фантастика, боевик, ужасы, драма 2012, США / Мальта
7.1
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Напролом
11 Напролом
триллер, фантастика, боевик 2012, США / Франция
7.0
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12 Вспомнить все
приключения, триллер, боевик, фантастика 2012, США
6.9
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Дружинники
13 Дружинники
фантастика, комедия 2012, США
6.8
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Железное небо
14 Железное небо
фантастика, комедия, боевик 2012, Финляндия / Германия / Австралия
6.7
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Франкенвини
15 Франкенвини
фантастика, ужасы, комедия, анимация 2012, США
6.5
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Прометей
16 Прометей
боевик, драма, фантастика, ужасы 2012, США
5.8
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Москва 2017
17 Москва 2017
триллер, фантастика 2012, США
4.2
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