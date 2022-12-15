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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Фантастика 2010

Рейтинг фильмов в жанре фантастика 2010 года

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боевик, триллер, фантастика 2010, США
8.8
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Начало
2 Начало
боевик, фантастика, триллер 2010, США / Великобритания
8.8
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Железный человек 2
3 Железный человек 2
фантастика, боевик 2010, США
8.0
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Меняющие реальность
4 Меняющие реальность
фантастика, мелодрама 2010, США
7.9
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Хищники
5 Хищники
ужасы, приключения, триллер, боевик, фантастика 2010, США
7.5
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Меланхолия
6 Меланхолия
фантастика, драма 2010, Германия / Швеция / Дания / Франция / Италия
7.4
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Потрошители
7 Потрошители
фантастика, триллер 2010, США
7.4
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Обитель зла 4: Жизнь после смерти
8 Обитель зла 4: Жизнь после смерти
ужасы, боевик, фантастика, триллер 2010, Германия / США / Великобритания
7.3
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Скотт Пилигрим против всех
9 Скотт Пилигрим против всех
фантастика, комедия, боевик, мелодрама, приключения 2010, США / Канада
7.2
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Мы из будущего 2
10 Мы из будущего 2
боевик, фантастика, приключения 2010, Россия
7.2
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Монстры
11 Монстры
драма, фантастика, мелодрама 2010, Великобритания
7.2
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Повелитель стихий
12 Повелитель стихий
приключения, фантастика, семейный, военный 2010, США
7.0
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Древо жизни
13 Древо жизни
драма, фэнтези, фантастика 2010, США
6.7
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Безумцы
14 Безумцы
ужасы, боевик, драма, триллер, фантастика 2010, США
6.5
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Трон: Наследие
15 Трон: Наследие
триллер, боевик, приключения, фантастика 2010, США
6.3
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Поцелуй сквозь стену
16 Поцелуй сквозь стену
комедия, фантастика 2010, Россия
6.0
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Скайлайн
17 Скайлайн
триллер, фантастика 2010, США
5.4
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