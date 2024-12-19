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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Россия Триллер 2023

Рейтинг российских фильмов в жанре триллер 2023 года

Бешенство
1 Бешенство
триллер 2023, Россия
8.9
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Самые ожидаемые фильмы
450
Аватар 4 17 декабря 2026
429
Аватар 3 19 декабря 2024
366
Форсаж 10 18 мая 2023
279
Джон Уик 4 23 марта 2023
215
Трансформеры: Восхождение Звероботов 8 июня 2024
Лучшие фильмы в прокате
9.5
Человек-муравей и Оса: Квантомания
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Рок дог 3: Битва за бит
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Праведник
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Кот в сапогах 2: Последнее желание
9.1
Чебурашка
Топ 1000 лучших фильмов
9.5
Разбой
9.5
Человек-муравей и Оса: Квантомания
9.4
BTS: Yet to Come in Cinemas
9.2
Праведник
9.2
Кот в сапогах 2: Последнее желание
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