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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Россия Триллер

Рейтинг российских фильмов в жанре триллер

Экипаж
1 Экипаж
драма, приключения, триллер 2016, Россия
7.8
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Долгая дорога домой
2 Долгая дорога домой
триллер, драма, мистика 2017, Россия
7.7
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Неуловимые: Последний герой
3 Неуловимые: Последний герой
триллер, криминал, драма 2015, Россия
7.7
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Матильда
4 Матильда
драма, биография, триллер 2017, Россия
7.7
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Метро
5 Метро
боевик, драма, триллер 2013, Россия
7.6
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12
6 12
триллер, драма, криминал 2007, Россия
7.4
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Охота на пиранью
7 Охота на пиранью
триллер, криминал, боевик 2006, Россия
7.3
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Домовой
8 Домовой
триллер 2008, Россия
7.3
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Камень
9 Камень
драма, триллер 2011, Россия
7.2
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Как я провел этим летом
10 Как я провел этим летом
триллер 2009, Россия
7.2
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Водитель для Веры
11 Водитель для Веры
мелодрама, драма, триллер 2004, Россия / Украина
7.1
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Темный мир
12 Темный мир
фэнтези, триллер 2010, Россия
7.1
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ССД
13 ССД
триллер, ужасы 2008, Россия
7.0
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Девятая
14 Девятая
триллер, драма, боевик, детектив 2019, Россия
7.0
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Дневной дозор
15 Дневной дозор
мистика, триллер, боевик, фантастика 2005, Россия
6.9
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Бумер
16 Бумер
триллер, драма 2003, Россия
6.9
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Тайна перевала Дятлова
17 Тайна перевала Дятлова
ужасы, триллер 2013, Россия / США
6.8
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Фобос. Клуб страха
18 Фобос. Клуб страха
триллер 2009, Россия
6.7
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Герой
19 Герой
боевик, триллер 2019, Россия
6.5
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Аполлон 18
20 Аполлон 18
триллер, фантастика 2011, США / Россия
6.5
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Невеста
21 Невеста
ужасы, триллер, мистика 2017, Россия
6.4
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Пиковая дама. Зазеркалье
22 Пиковая дама. Зазеркалье
триллер, ужасы 2019, Россия
6.4
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Селфи
23 Селфи
драма, триллер 2018, Россия
6.3
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Индиго
24 Индиго
триллер, фантастика 2007, Россия
6.3
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Параграф 78: Фильм первый
25 Параграф 78: Фильм первый
боевик, фантастика, триллер 2006, Россия
6.0
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Аванпост
26 Аванпост
фантастика, триллер 2019, Россия
5.9
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Вий 3D
27 Вий 3D
приключения, триллер, фэнтези 2014, Германия / Россия / Чехия / Великобритания / Украина
5.8
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Соври мне правду
28 Соври мне правду
триллер, драма 2021, Россия
5.8
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Антикиллер Д.К.: Любовь без памяти
29 Антикиллер Д.К.: Любовь без памяти
триллер, боевик, драма 2009, Россия
5.7
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Ограбление по-американски
30 Ограбление по-американски
триллер 2017, США / Россия
3.7
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