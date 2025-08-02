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Рейтинг российских фильмов в жанре спорт 2024 года

Лед 3 7.5
1 Лед 3 Продолжение спортивной мелодрамы с Александром Петровым
мелодрама, драма, спорт 2024, Россия
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Федя. Народный футболист 7.4
2 Федя. Народный футболист История взлётов и падений звезды советского спорта
спорт, драма, биография 2024, Россия
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Больше чем футбол 7.1
3 Больше чем футбол Группа спортсменов-индивидуалистов превращается в команду ради спасения больной девочки
спорт, драма 2024, Россия
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Роднина 6.7
4 Роднина История легендарной фигуристки: от болезненной девочки до олимпийской чемпионки
спорт, биография 2024, Россия
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