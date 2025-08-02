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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Россия Фантастика 2024

Рейтинг российских фильмов в жанре фантастика 2024 года

Сто лет тому вперед 7.2
1 Сто лет тому вперед Фантастический фильм с Александром Петровым и Константином Хабенским, основанный на повести Кира Булычева.
приключения, семейный, фантастика 2024, Россия
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Встретимся вчера 7.1
2 Встретимся вчера Супруги на грани развода оказываются в петле времени в собственной квартире
драма, фантастика 2024, Россия
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Маме снова 17 7.0
3 Маме снова 17 Фантастическая комедия о перемещении во времени с Константином Крюковым и Светланой Ходченковой
комедия, фантастика 2024, Россия
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Блиндаж 6.8
4 Блиндаж Военный фантастический фильм о русском и немце, которые перенеслись из современного мира в 1941 год
фантастика, военный 2024, Россия
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Пираты галактики Барракуда 5.7
5 Пираты галактики Барракуда Инопланетянин и обычные школьники спасают мир от космической угрозы
фантастика, приключения 2024, Россия
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Последний Ронин 5.0
6 Последний Ронин Одинокий мститель и девочка-подросток борются за выживание в постапокалиптическом мире
фантастика, приключения 2024, Россия
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Самая большая луна 3.9
7 Самая большая луна Фантастический экшн о людях со сверхспособностями
фантастика, боевик 2024, Россия
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