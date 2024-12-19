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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Россия Фантастика 2022

Рейтинг российских фильмов в жанре фантастика 2022 года

Мира
1 Мира
фантастика, приключения, драма, семейный 2022, Россия
9.1
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Ботан и супербаба
2 Ботан и супербаба
комедия, фантастика 2022, Россия
5.5
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Самые ожидаемые фильмы
354
Аватар 4 17 декабря 2026
278
Аватар 3 19 декабря 2024
210
Чебурашка 1 января 2023
185
Форсаж 10 18 мая 2023
174
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1+1
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Зеленая миля
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Аватар 2: Путь воды
9.0
Человек-паук: Нет пути домой
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