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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Россия Фантастика

Рейтинг российских фильмов в жанре фантастика

Майор Гром: Чумной Доктор
1 Майор Гром: Чумной Доктор
фантастика, драма, боевик 2021, Россия
8.0
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Кома
2 Кома
фантастика, боевик, приключения 2019, Россия
7.8
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Тариф Новогодний
3 Тариф Новогодний
комедия, фантастика 2008, Россия
7.5
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Защитники
4 Защитники
боевик, фантастика 2017, Россия
7.4
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Хардкор
5 Хардкор
боевик, фантастика 2015, Россия / США
7.4
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Пара из будущего
6 Пара из будущего
комедия, мелодрама, фантастика 2021, Россия
7.4
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Монах и бес
7 Монах и бес
фантастика, комедия 2016, Россия
7.4
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Притяжение
8 Притяжение
фантастика, мелодрама 2017, Россия
7.3
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Черная молния
9 Черная молния
фантастика, приключения, боевик 2009, Россия
7.3
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Мы из будущего 2
10 Мы из будущего 2
боевик, фантастика, приключения 2010, Россия
7.2
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Мы из будущего
11 Мы из будущего
фантастика, исторический, приключения, военный 2008, Россия
7.2
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Generation П
12 Generation П
драма, фантастика, комедия 2011, Россия
7.1
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Ночной дозор
13 Ночной дозор
сказка, фантастика, драма 2004, Россия
6.9
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Дневной дозор
14 Дневной дозор
мистика, триллер, боевик, фантастика 2005, Россия
6.9
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(НЕ) Идеальный мужчина
15 (НЕ) Идеальный мужчина
комедия, фантастика, мелодрама 2020, Россия
6.7
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Аполлон 18
16 Аполлон 18
триллер, фантастика 2011, США / Россия
6.5
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Вторжение
17 Вторжение
фантастика, боевик 2020, Россия
6.3
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Индиго
18 Индиго
триллер, фантастика 2007, Россия
6.3
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Волкодав
19 Волкодав
фантастика, приключения, сказка 2006, Россия
6.2
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За гранью реальности
20 За гранью реальности
боевик, приключения, фантастика 2017, Россия
6.2
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Робо
21 Робо
фантастика, семейный 2019, Россия
6.1
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Вратарь Галактики
22 Вратарь Галактики
фантастика, приключения 2020, Россия
6.1
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Рубеж
23 Рубеж
фантастика, исторический, приключения 2017, Россия
6.1
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Параграф 78: Фильм первый
24 Параграф 78: Фильм первый
боевик, фантастика, триллер 2006, Россия
6.0
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Поцелуй сквозь стену
25 Поцелуй сквозь стену
комедия, фантастика 2010, Россия
6.0
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Аванпост
26 Аванпост
фантастика, триллер 2019, Россия
5.9
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Ботан и супербаба
27 Ботан и супербаба
комедия, фантастика 2022, Россия
5.9
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Трудно быть Богом
28 Трудно быть Богом
фантастика 2013, Россия
5.8
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Обитаемый остров: Схватка
29 Обитаемый остров: Схватка
фантастика 2009, Россия
5.5
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Обитаемый остров. Планета Саракш
30 Обитаемый остров. Планета Саракш
фантастика, боевик 2009, Россия
5.4
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Легок на помине
31 Легок на помине
фантастика, комедия 2014, Россия
5.4
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СуперБобровы: Народные мстители
32 СуперБобровы: Народные мстители
комедия, фантастика 2018, Россия
4.7
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Мафия: Игра на выживание
33 Мафия: Игра на выживание
фантастика, боевик 2015, Россия
3.9
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