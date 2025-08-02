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Рейтинг российских фильмов в жанре мелодрама 2025 года

Плагиатор 7.5
1 Плагиатор Музыкант переносится в прошлое и решает выдать современные музыкальные хиты за свои
драма, мелодрама, фантастика 2025, Россия
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Туда 7.5
2 Туда Взбалмошная актриса в компании сдержанного таксиста едет из Москвы в Уфу. Летнее роуд-муви о ценности общения и понимания
мелодрама 2025, Россия
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Один хороший день 7.4
3 Один хороший день Комедия о наивной провинциалке, которая попадает во временную петлю
мелодрама 2025, Россия
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Море на двоих 7.1
4 Море на двоих
комедия, мелодрама 2025, Россия
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ON и Она 6.6
5 ON и Она Героиня Юлии Пересильд влюбляется в искусственный интеллект
мелодрама, фантастика 2025, Россия
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